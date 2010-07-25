Сделала кнопки с верхней Панели, на всякий пожарный...))) ...

Делаем кнопку Нравится для каждого поста ...

Ленивые пельмени: они настолько ленивые, что даже тесто раскатывать не надо По вкусу ленивые пе...

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