Сделала кнопки с верхней Панели, на всякий пожарный...))) ...Делаем кнопку Нравится для каждого поста - (0)
Делаем кнопку Нравится для каждого поста ...Ленивые пельмени: они настолько ленивые, что даже тесто раскатывать не надо - (0)
Ленивые пельмени: они настолько ленивые, что даже тесто раскатывать не надо По вкусу ленивые пе...Полезные программы для авторов - (0)
Полезные программы для авторов Программы для выявления ошибок: https:/...Создаём картинки по вашему запросу онлайн - (0)
Создаём картинки по вашему запросу онлайн Здравствуйте... Сегодня интересная подсказка в сов...
|
Лимонный пирог - очень простой рецепт
Лимонный пирог - очень простой рецепт
Если вам нравится выпечка с лимонным вкусом и ароматом, то можно очень легко приготовить лимонный пирог. Хотя такие пироги были впервые придуманы еще в 18 в, в Англии, они до сих пор остаются одними из популярных. Для приготовления необходимы минимум продуктов и времени. Все ингредиенты всегда есть у каждой хозяйки. Вы тоже можете его очень быстро в домашних условиях.
Ингредиенты:
Приготовление:
В миску с сахаром высыпать цедру лимона, смешать. После добавить к ним мягкое сливочное масло, перетереть компоненты лопаткой, влить растительное масло.
Постепенно в сахарную смесь разбить яйца и перемешать до однородности. Влить сок лимона в смесь, просеять муку и разрыхлитель.
Замесить густое тесто, влить в него молоко и смешать.
Дно формы заранее застелить пергаментом, затем вылить жидковатое тесто.
Выпекать пирог при 180С 35 - 40 минут.
Можно смешать в сахарной пудре лимонный сок и этой глазурью полить пирог.
Готовый пирог разрезать порционно и подать на стол.
Приятного аппетита!
Серия сообщений "пироги сладкие (часть 4)":
Часть 1 - Кофейный пирог - воздушный и ароматный
Часть 2 - Тыквенный пирог - ароматный и воздушный
...
Часть 12 - "Королевский" манник - пышный и очень вкусный
Часть 13 - Медовые пироги - два простых рецепта
Часть 14 - Лимонный пирог - очень простой рецепт
|Рубрики:
|рецепты
|« Пред. запись — К дневнику — След. запись »
|Страницы: [1] [Новые]