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Лимонный пирог - очень простой рецепт

Воскресенье, 18 Февраля 2024 г. 07:54 + в цитатник

Лимонный пирог - очень простой рецепт

Если вам нравится выпечка с лимонным вкусом и ароматом, то можно очень легко приготовить лимонный пирог. Хотя такие пироги были впервые придуманы еще в 18 в, в Англии, они до сих пор остаются одними из популярных. Для приготовления необходимы минимум продуктов и времени. Все ингредиенты всегда есть у каждой хозяйки. Вы тоже можете его очень быстро в домашних условиях.

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Ингредиенты:

  • мука - 200 г
  • яйцо - 2 шт.
  • цедра лимона - от 1 шт.
  • сахар -180 г
  • сливочное мсло - 110 г
  • растительное масло - 30 мл
  • соль - щепотка
  • сок лимона - 30 мл
  • разрыхлитель - 8 г
  • молоко - 120 мл

Приготовление:

В миску с сахаром высыпать цедру лимона, смешать. После добавить к ним мягкое сливочное масло, перетереть компоненты лопаткой, влить растительное масло.

Постепенно в сахарную смесь разбить яйца и перемешать до однородности. Влить сок лимона в смесь, просеять муку и разрыхлитель.

Замесить густое тесто, влить в него молоко и смешать.

Дно формы заранее застелить пергаментом, затем вылить жидковатое тесто.

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Выпекать пирог при 180С 35 - 40 минут.

Можно смешать в сахарной пудре лимонный сок и этой глазурью полить пирог.

Готовый пирог разрезать порционно и подать на стол.

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Приятного аппетита!
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Рубрики:  рецепты
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