Тыквенный пирог - ароматный и воздушный

Сезон тыквы наступил и с ней можно готовить не только разные блюда, но и печь вкусные пироги. Они получаются воздушными, легкими и очень вкусными. Стоит испечь такое лакомство для своих близких. Приготовление простое, минимальное количество продуктов. Результат вам очень понравится.

Ингредиенты:

тыква - 400 г

яйцо - 4 шт

манная крупа - 80 г

цедра апельсина - 1 ч.л.

корица - по вкусу

Приготовление:

Тыкву нарезать на кубики и залить водой так, чтобы жидкость полностью покрывала содержимое кастрюли.

Варить под крышкой, пока тыква не размякнет, потом измельчить блендером в пюре.

Снова поставить массу на огонь, очень слабый и, помешивая, по одному ввести в массу яйца.

На сухой сковородке обжарить манную крупу до кремового цвета и потихоньку, порционно, ввести ее в тыквенное пюре.

Варить 5 минут, потом добавить цедру и корицу.

Массу вылить в форму, присыпанную мукой и отправить в прогретую духовку 200 С минут на 20, дать остыть и достать пирог из формы.

Готовый пирог нарезать на порции и подать на стол.