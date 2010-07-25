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Тыквенный пирог - ароматный и воздушный

Суббота, 09 Сентября 2023 г. 07:50 + в цитатник

Тыквенный пирог - ароматный и воздушный

Сезон тыквы наступил и с ней можно готовить не только разные блюда, но и печь вкусные пироги. Они получаются воздушными, легкими и очень вкусными. Стоит испечь такое лакомство для своих близких. Приготовление простое, минимальное количество продуктов. Результат вам очень понравится.

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Ингредиенты:

  • тыква - 400 г 
  • яйцо - 4 шт 
  • манная крупа - 80 г
  • цедра апельсина - 1 ч.л.
  • корица - по вкусу

Приготовление:

Тыкву нарезать на кубики и залить водой так, чтобы жидкость полностью покрывала содержимое кастрюли.

Варить под крышкой, пока тыква не размякнет, потом измельчить блендером в пюре.

Снова поставить массу на огонь, очень слабый и, помешивая, по одному ввести в массу яйца.

На сухой сковородке обжарить манную крупу до кремового цвета и потихоньку, порционно, ввести ее в тыквенное пюре.

Варить 5 минут, потом добавить цедру и корицу.

Массу вылить в форму, присыпанную мукой и отправить в прогретую духовку 200 С минут на 20, дать остыть и достать пирог  из формы.

Готовый пирог нарезать на порции и подать на стол.

Приятного аппетита!
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Серия сообщений "пироги сладкие (часть 4)":
Часть 1 - Кофейный пирог - воздушный и ароматный
Часть 2 - Тыквенный пирог - ароматный и воздушный
Часть 3 - Лимонный пирог "Баббайола"
Часть 4 - Творожная шарлотка - нежная и тающая во рту
...
Часть 22 - Простой пирог из слоеного теста
Часть 23 - Яблочная шарлотка - мягкая и ароматная выпечка
Часть 24 - "Чебурашка" - яблочный торт-пирог

Рубрики:  рецепты
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Процитировано 14 раз
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