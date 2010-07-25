Сделала кнопки с верхней Панели, на всякий пожарный...))) ...Делаем кнопку Нравится для каждого поста - (0)
Делаем кнопку Нравится для каждого поста ...Ленивые пельмени: они настолько ленивые, что даже тесто раскатывать не надо - (0)
Ленивые пельмени: они настолько ленивые, что даже тесто раскатывать не надо По вкусу ленивые пе...Полезные программы для авторов - (0)
Полезные программы для авторов Программы для выявления ошибок: https:/...Создаём картинки по вашему запросу онлайн - (0)
Создаём картинки по вашему запросу онлайн Здравствуйте... Сегодня интересная подсказка в сов...
|
Тыквенный пирог - ароматный и воздушный
Тыквенный пирог - ароматный и воздушный
Сезон тыквы наступил и с ней можно готовить не только разные блюда, но и печь вкусные пироги. Они получаются воздушными, легкими и очень вкусными. Стоит испечь такое лакомство для своих близких. Приготовление простое, минимальное количество продуктов. Результат вам очень понравится.
Ингредиенты:
Приготовление:
Тыкву нарезать на кубики и залить водой так, чтобы жидкость полностью покрывала содержимое кастрюли.
Варить под крышкой, пока тыква не размякнет, потом измельчить блендером в пюре.
Снова поставить массу на огонь, очень слабый и, помешивая, по одному ввести в массу яйца.
На сухой сковородке обжарить манную крупу до кремового цвета и потихоньку, порционно, ввести ее в тыквенное пюре.
Варить 5 минут, потом добавить цедру и корицу.
Массу вылить в форму, присыпанную мукой и отправить в прогретую духовку 200 С минут на 20, дать остыть и достать пирог из формы.
Готовый пирог нарезать на порции и подать на стол.
Приятного аппетита!
Серия сообщений "пироги сладкие (часть 4)":
Часть 1 - Кофейный пирог - воздушный и ароматный
Часть 2 - Тыквенный пирог - ароматный и воздушный
Часть 3 - Лимонный пирог "Баббайола"
Часть 4 - Творожная шарлотка - нежная и тающая во рту
...
Часть 22 - Простой пирог из слоеного теста
Часть 23 - Яблочная шарлотка - мягкая и ароматная выпечка
Часть 24 - "Чебурашка" - яблочный торт-пирог
|Рубрики:
|рецепты
|« Пред. запись — К дневнику — След. запись »
|Страницы: [1] [Новые]