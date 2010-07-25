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Запеканка из творога с яблоками - вкусная и ароматная

Вторник, 28 Марта 2023 г. 13:39 + в цитатник

Запеканка из творога с яблоками - вкусная и ароматная

Запеканки готовят из разных продуктов. Самой популярной считается, творожная. Ее можно готовить из минимального количества продуктов или более сложный вариант с добавками. Творожную запеканку с яблоками можно отнести к самым простым. Получается она вкусной и ароматной.

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Ингредиенты:

- творог - 450 г
- яблоки (средние) - 2 шт.
- сметана - 50 г
- яйцо - 2 шт.
- сахар - 0,5 стак.
- ванильный сахар - 1 пакетик
- манная крупа - 2 ст.л.
- соль - 0,25 ч.л.
Приготовление:
Измельчить творог погружным блендером. Добавить ванильный сахар, сметану и перемешать до однородности.
Творожная запеканка с яблоками – фото приготовления рецепта, шаг 1
Творожная запеканка с яблоками – фото приготовления рецепта, шаг 2
Взбить яйца с сахаром и солью.
Творожная запеканка с яблоками – фото приготовления рецепта, шаг 3
Смешать творог, взбитые яйца, манную крупу и растопленное сливочное масло. Немного масла оставить для смазывания.
Творожная запеканка с яблоками – фото приготовления рецепта, шаг 4
Яблоки вымыть, обсушить и нарезать тонкими дольками.
Творожная запеканка с яблоками – фото приготовления рецепта, шаг 5
Смазать форму сливочным маслом и выложить творожную массу.
Творожная запеканка с яблоками – фото приготовления рецепта, шаг 6
Яблочные дольки выложить в заготовку, образуя круг.
Творожная запеканка с яблоками – фото приготовления рецепта, шаг 7
Выпекать 30 минут при температуре 180С. Готовую творожную запеканку нарезать на порции и подать на стол.
Приятного аппетита!
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Серия сообщений "запеканка":
Часть 1 - Запеканка из пельменей "Ленивая жена"
Часть 2 - История запеканки + рецепты
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Часть 27 - Творожная двухслойная запеканка - необычный десерт
Часть 28 - Запеканка творожно-тыквенная "Зебра"
Часть 29 - Запеканка из творога с яблоками - вкусная и ароматная

Рубрики:  кулинария
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Процитировано 6 раз
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