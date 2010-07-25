Запеканка из творога с яблоками - вкусная и ароматная

Запеканки готовят из разных продуктов. Самой популярной считается, творожная. Ее можно готовить из минимального количества продуктов или более сложный вариант с добавками. Творожную запеканку с яблоками можно отнести к самым простым. Получается она вкусной и ароматной.

Ингредиенты:

- творог - 450 г

- яблоки (средние) - 2 шт.

- сметана - 50 г

- яйцо - 2 шт.

- сахар - 0,5 стак.

- ванильный сахар - 1 пакетик

- манная крупа - 2 ст.л.

- соль - 0,25 ч.л.

Приготовление:

Измельчить творог погружным блендером. Добавить ванильный сахар, сметану и перемешать до однородности.

Взбить яйца с сахаром и солью.

Смешать творог, взбитые яйца, манную крупу и растопленное сливочное масло. Немного масла оставить для смазывания.

Яблоки вымыть, обсушить и нарезать тонкими дольками.

Смазать форму сливочным маслом и выложить творожную массу.

Яблочные дольки выложить в заготовку, образуя круг.

Выпекать 30 минут при температуре 180С. Готовую творожную запеканку нарезать на порции и подать на стол.