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Запеканка из творога с яблоками - вкусная и ароматная
Запеканка из творога с яблоками - вкусная и ароматная
Запеканки готовят из разных продуктов. Самой популярной считается, творожная. Ее можно готовить из минимального количества продуктов или более сложный вариант с добавками. Творожную запеканку с яблоками можно отнести к самым простым. Получается она вкусной и ароматной.
Ингредиенты:
Серия сообщений "запеканка":
Часть 1 - Запеканка из пельменей "Ленивая жена"
Часть 2 - История запеканки + рецепты
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Часть 27 - Творожная двухслойная запеканка - необычный десерт
Часть 28 - Запеканка творожно-тыквенная "Зебра"
Часть 29 - Запеканка из творога с яблоками - вкусная и ароматная
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