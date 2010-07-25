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"Огуречное" печенье - вкусное и аппетитное
"Огуречное" печенье - вкусное и аппетитное
Конечно, печенье не приготовлено из огурцов, а только на основе огуречного рассола. Оказывается этот продукт может оказаться незаменимым продуктом в кулинарии. Печенье готовится из самых обычных ингредиентов. Все очень просто, с приготовлением справится любой.
Ингредиенты:
Приготовление:
Смешать огуречный рассол, соль, соду и подсолнечное масло. Муку просеять через сито и постепенно ввести в получившуюся массу. После добавления каждой порции перемешивать тесто.
Сформировать из заготовки шарики и выложить их на противень, застеленный пергаментной бумагой.
Выпекать сладости десять минут при температуре 200С. Готовое печенье подать к чаю или кофе.
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