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"Огуречное" печенье - вкусное и аппетитное

Понедельник, 20 Марта 2023 г. 07:46 + в цитатник

"Огуречное" печенье - вкусное и аппетитное

Конечно, печенье не приготовлено из огурцов, а только на основе огуречного рассола. Оказывается этот продукт может оказаться незаменимым продуктом в кулинарии. Печенье готовится из самых обычных ингредиентов. Все очень просто, с приготовлением справится любой.

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Ингредиенты:

  • рассол огуречный - 1 стак.
  • сахар - 1 стак.
  • пшеничная мука - 3 стак.
  • сода - 1 ч.л.
  • подсолнечное масло рафинированное - 0.25 стак.

Приготовление:

Смешать огуречный рассол, соль, соду и подсолнечное масло. Муку просеять через сито и постепенно ввести в получившуюся массу. После добавления каждой порции перемешивать тесто.

Сформировать из заготовки шарики и выложить их на противень, застеленный пергаментной бумагой.

Выпекать сладости десять минут при температуре 200С. Готовое печенье подать к чаю или кофе.

Приятного аппетита!
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Рубрики:  рецепты
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