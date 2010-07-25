"Огуречное" печенье - вкусное и аппетитное

Конечно, печенье не приготовлено из огурцов, а только на основе огуречного рассола. Оказывается этот продукт может оказаться незаменимым продуктом в кулинарии. Печенье готовится из самых обычных ингредиентов. Все очень просто, с приготовлением справится любой.

Ингредиенты: