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Жареный колбасный копченый сыр - вкуснейшее блюдо
Жареный колбасный копченый сыр - вкуснейшее блюдо
Вы пробовали жарить сыр? Если нет, тогда стоит этим заняться, как можно скорее. Жареный сыр - очень нежное, ароматное и сочное лакомство. Необходимо знать, что жарятся только определенные сорта сыра, которые расплавляются не очень быстро. Может подойти колбасный копченый сыр, его жарят в панировке. Готовится блюдо быстро и просто. Панировку лучше сделать достаточно плотной, из трех слоев. А если панировать в яйце и муке повторно, то панировочный слой станет еще толще. Сыр внутри становится очень мягким, расплавляется, но при этом не вытекает. Подается такое блюдо, как закуска или дополнение к другим. К жареному сыру отлично подходят разные соусы.
Ингредиенты:
Серия сообщений "закуски (часть 3)":
Часть 1 - Чесночное масло с базиликом за несколько минут
Часть 2 - Маринованный сыр с перцем - необычная закуска
...
Часть 19 - Тарендис - нежная с пряными нотками закуска из сельди
Часть 20 - "Конвертики" на завтрак - быстро, просто и необычно
Часть 21 - Жареный колбасный копченый сыр - вкуснейшее блюдо
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|кулинария
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