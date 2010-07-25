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Жареный колбасный копченый сыр - вкуснейшее блюдо

Воскресенье, 16 Января 2022 г. 07:43 + в цитатник

Жареный колбасный копченый сыр - вкуснейшее блюдо

Вы пробовали жарить сыр? Если нет, тогда стоит этим заняться, как можно скорее. Жареный сыр - очень нежное, ароматное и сочное лакомство. Необходимо знать, что жарятся только определенные сорта сыра, которые расплавляются не очень быстро. Может подойти колбасный копченый сыр, его жарят в панировке. Готовится блюдо  быстро и просто. Панировку лучше сделать достаточно плотной, из трех слоев. А если панировать в яйце и муке повторно, то панировочный слой станет еще толще. Сыр внутри становится очень мягким, расплавляется, но при этом не вытекает. Подается такое блюдо, как закуска или дополнение к другим. К жареному сыру отлично подходят разные соусы.

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Ингредиенты:

- копченый сыр - 300 г
- яйцо - 1 шт.
- мука - 50 г
- панировчные сухари - 100 г
- соль - по вкусу
- перец черный молотый - по вкусу
- растительное масло - 2 ст.л. (для жарки)
Приготовление:
Колбасный сыр нарезать одинаковыми кружочками: толстыми или тонкими ломтиками. Толщина должна составлять примерно 0,5-1 см.
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На плоскую тарелку насыпать муку. Каждый ломтик опустить в нее, панируя его со всех сторон.
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Яйцо разбить в отдельную емкость, посолить, расколотить вилкой до однородности. После муки сыр поочередно опустить в яичную смесь с двух сторон. Если хотите получить более толстую панировку, запанировать в муке и яйце можно повторно.
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В завершение колбасный сыр уложитеьна тарелку с панировочными сухарями, также переворачивая кружки со стороны в сторону. Лишний слой сухарей стряхнить.
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Параллельно на плите разогреть сковороду, влить немного масла. В горячее масло уложить сырные заготовки.
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Жарить их на среднем огне, не накрывая крышкой. Когда одна сторона кружочков подрумянится, перевернуть на другую, также обжаривая до румяной корочки. Сыр при жарки хорошо держит форму, не распадается.
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Сыр подать на стол в теплом виде. Кружочки очень красиво смотрятся в разрезе.
Приятного аппетита!
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Серия сообщений "закуски (часть 3)":
Часть 1 - Чесночное масло с базиликом за несколько минут
Часть 2 - Маринованный сыр с перцем - необычная закуска
...
Часть 19 - Тарендис - нежная с пряными нотками закуска из сельди
Часть 20 - "Конвертики" на завтрак - быстро, просто и необычно
Часть 21 - Жареный колбасный копченый сыр - вкуснейшее блюдо

Рубрики:  кулинария
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