Жареный колбасный копченый сыр - вкуснейшее блюдо

Вы пробовали жарить сыр? Если нет, тогда стоит этим заняться, как можно скорее. Жареный сыр - очень нежное, ароматное и сочное лакомство. Необходимо знать, что жарятся только определенные сорта сыра, которые расплавляются не очень быстро. Может подойти колбасный копченый сыр, его жарят в панировке. Готовится блюдо быстро и просто. Панировку лучше сделать достаточно плотной, из трех слоев. А если панировать в яйце и муке повторно, то панировочный слой станет еще толще. Сыр внутри становится очень мягким, расплавляется, но при этом не вытекает. Подается такое блюдо, как закуска или дополнение к другим. К жареному сыру отлично подходят разные соусы.

Ингредиенты:

- копченый сыр - 300 г

- яйцо - 1 шт.

- мука - 50 г

- панировчные сухари - 100 г

- соль - по вкусу

- перец черный молотый - по вкусу

- растительное масло - 2 ст.л. (для жарки)

Приготовление:

Колбасный сыр нарезать одинаковыми кружочками: толстыми или тонкими ломтиками. Толщина должна составлять примерно 0,5-1 см.

На плоскую тарелку насыпать муку. Каждый ломтик опустить в нее, панируя его со всех сторон.

Яйцо разбить в отдельную емкость, посолить, расколотить вилкой до однородности. После муки сыр поочередно опустить в яичную смесь с двух сторон. Если хотите получить более толстую панировку, запанировать в муке и яйце можно повторно.

В завершение колбасный сыр уложитеьна тарелку с панировочными сухарями, также переворачивая кружки со стороны в сторону. Лишний слой сухарей стряхнить.

Параллельно на плите разогреть сковороду, влить немного масла. В горячее масло уложить сырные заготовки.

Жарить их на среднем огне, не накрывая крышкой. Когда одна сторона кружочков подрумянится, перевернуть на другую, также обжаривая до румяной корочки. Сыр при жарки хорошо держит форму, не распадается.

Сыр подать на стол в теплом виде. Кружочки очень красиво смотрятся в разрезе.