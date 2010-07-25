Ореховый пышный пирог на кефире

Все знают, что домашняя выпечка имеет не только восхитительный вкус, но и простое приготовление. Примером может послужить данный рецепт орехового пирога. Готовится пирог на кефире, получается воздушным и очень вкусным. Для приготовления не требуется много сил и времени. Достаточно лишь смешать все ингредиенты, отправить их в духовку - и сказочный десерт готов. Изюминкой здесь будет ореховая крошка, благодаря ей верх пирога получается очень аппетитным. Для начала надо слегка обжарить грецкие орехи на сухой сковороде, а затем перебить их, используя скалку или же измельчитель.

Ингредиенты:

- яйцо - 4 шт.

- соль - щепотка

- сахар - 250 г

- подсолнечное масло - 200 мл

- кефир - 400 мл

- пшеничная мука - 350 г

- разрыхлитель - 20 г

- изюм - по вкусу

- грецкие орехи - 80 г

Приготовление:

В глубокую емкость вбить яйца. Всыпать сахар и соль. Тщательно взбить все ингредиенты.

Влить подсолнечное масло и кефир комнатной температуры. Снова всё взбить. Всыпать порциями просеянную пшеничную муку и разрыхлитель. Перемешать до однородности при помощи венчика.

Добавить изюм, снова всё перемешать.

Влить тесто на противень, застеленный пергаментом. Разровнять его при помощи кулинарной лопатки.



Измельчить грецкие орехи, используя нож. Присыпать ими тесто. Отправить противень в разогретую до 180С духовку на 45 минут.

Перед подачей нарезать на порции.