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Ореховый пышный пирог на кефире

Пятница, 05 Января 2024 г. 07:51 + в цитатник

Ореховый пышный пирог на кефире

Все знают, что домашняя выпечка имеет не только восхитительный вкус, но и простое приготовление. Примером может послужить данный рецепт орехового пирога. Готовится пирог на кефире, получается воздушным и очень вкусным. Для приготовления не требуется много сил и времени. Достаточно лишь смешать все ингредиенты, отправить их в духовку - и сказочный десерт готов. Изюминкой здесь будет ореховая крошка, благодаря ей верх пирога получается очень аппетитным. Для начала надо слегка обжарить грецкие орехи на сухой сковороде, а затем перебить их, используя скалку или же измельчитель.

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Ингредиенты:

- яйцо - 4 шт. 
- соль - щепотка
- сахар - 250 г 
- подсолнечное масло - 200 мл 
- кефир - 400 мл 
- пшеничная мука - 350 г 
- разрыхлитель - 20 г
- изюм - по вкусу 
- грецкие орехи - 80 г

Приготовление:

В глубокую емкость вбить яйца. Всыпать сахар и соль. Тщательно взбить все ингредиенты.

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Влить подсолнечное масло и кефир комнатной температуры. Снова всё взбить. Всыпать порциями просеянную пшеничную муку и разрыхлитель. Перемешать до однородности при помощи венчика.

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Добавить изюм, снова всё перемешать.

Влить тесто на противень, застеленный пергаментом. Разровнять его при помощи кулинарной лопатки.

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Измельчить грецкие орехи, используя нож. Присыпать ими тесто. Отправить противень в разогретую до 180С духовку на 45 минут.

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Перед подачей нарезать на порции.

Приятного аппетита!
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Серия сообщений "пироги сладкие (часть 4)":
Часть 1 - Кофейный пирог - воздушный и ароматный
Часть 2 - Тыквенный пирог - ароматный и воздушный
...
Часть 7 - Пироги "перевертыши" с разными фруктами (несколько рецептов)
Часть 8 - Самый простой пирог "Из ничего"
Часть 9 - Ореховый пышный пирог на кефире

Рубрики:  рецепты
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Процитировано 8 раз
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