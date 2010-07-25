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"Пуховые" пирожные - вкусный и легкий десерт

Воскресенье, 10 Декабря 2023 г. 07:51 + в цитатник

"Пуховые" пирожные - вкусный и легкий десерт

Пирожные - один из видов десертов. Существует огромное количество различных пирожных. Предлагаю рецепт "пуховых" пирожных. Их несложно приготовить из обычных продуктов, которые всегда есть в кухне. Если есть желание приготовить этот вкусный десерт, сохраняйте рецепт в своей кулинарной копилке.

Ингредиенты:

  • яйцо - 3 шт.
  • сахар - 120 г
  • ванильный сахар - 10 г
  • соль - щепотка
  • молоко теплое - 120 мл
  • растительное масло - 120 мл
  • мука - 200 г
  • разрыхлитель - 12 г
  • цедра лимона - 0,5 шт.
  • сок лимона - 1 ст.л.
  • сливки 33% - 200 мл

Приготовление:

В миску разбить яйца, высыпать сахар, соль, ванильный сахар и взбить миксером до белой пены. Влить в смесь теплое молоко, продолжить взбивать.

Затем влить в смесь растительное масло, высыпать муку и разрыхлитель, замесить тесто. Добавить в него цедру лимона, продолжить перемешивать венчиком.

Застелить противень 42х32 см пергаментом, вылить тесто и распределить его ровным слоем по поверхности.

Выпекать корж при 180С 25 минут.

Остудить корж и вырезать стаканом кружки диаметром около 5 см. Их можно пропитать апельсиновым соком. Из остатков коржа сделать крошку.

Для крема: в миске взбить до устойчивых пиков сливки, к ним можно высыпать сахарную пудру.

Крем выложить в кондитерский мешок. Отсадить крем на коржики.

Посыпать кремовую начинку крошкой. Пирожные оставить в холодильнике на пару часов и после подать к чаю или кофе.

Приятного аппетита!

 

Серия сообщений "пирожные, вафли, круассаны (ч.2)":
Часть 1 - Нежное пирожное с черносливом
Часть 2 - Пирожное "Три слоя" - вкусное и нежное
...
Часть 33 - Мини-медовики в карамели - нежные пирожные
Часть 34 - Пирожные "Рулетики" - вкусно и оригинально
Часть 35 - "Пуховые" пирожные - вкусный и легкий десерт

Рубрики:  рецепты
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