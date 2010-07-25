Сделала кнопки с верхней Панели, на всякий пожарный...))) ...Делаем кнопку Нравится для каждого поста - (0)
Делаем кнопку Нравится для каждого поста ...Ленивые пельмени: они настолько ленивые, что даже тесто раскатывать не надо - (0)
Ленивые пельмени: они настолько ленивые, что даже тесто раскатывать не надо По вкусу ленивые пе...Полезные программы для авторов - (0)
Полезные программы для авторов Программы для выявления ошибок: https:/...Создаём картинки по вашему запросу онлайн - (0)
Создаём картинки по вашему запросу онлайн Здравствуйте... Сегодня интересная подсказка в сов...
|
"Пуховые" пирожные - вкусный и легкий десерт
"Пуховые" пирожные - вкусный и легкий десерт
Пирожные - один из видов десертов. Существует огромное количество различных пирожных. Предлагаю рецепт "пуховых" пирожных. Их несложно приготовить из обычных продуктов, которые всегда есть в кухне. Если есть желание приготовить этот вкусный десерт, сохраняйте рецепт в своей кулинарной копилке.
Ингредиенты:
Приготовление:
В миску разбить яйца, высыпать сахар, соль, ванильный сахар и взбить миксером до белой пены. Влить в смесь теплое молоко, продолжить взбивать.
Затем влить в смесь растительное масло, высыпать муку и разрыхлитель, замесить тесто. Добавить в него цедру лимона, продолжить перемешивать венчиком.
Застелить противень 42х32 см пергаментом, вылить тесто и распределить его ровным слоем по поверхности.
Выпекать корж при 180С 25 минут.
Остудить корж и вырезать стаканом кружки диаметром около 5 см. Их можно пропитать апельсиновым соком. Из остатков коржа сделать крошку.
Для крема: в миске взбить до устойчивых пиков сливки, к ним можно высыпать сахарную пудру.
Крем выложить в кондитерский мешок. Отсадить крем на коржики.
Посыпать кремовую начинку крошкой. Пирожные оставить в холодильнике на пару часов и после подать к чаю или кофе.
Приятного аппетита!
Серия сообщений "пирожные, вафли, круассаны (ч.2)":
Часть 1 - Нежное пирожное с черносливом
Часть 2 - Пирожное "Три слоя" - вкусное и нежное
...
Часть 33 - Мини-медовики в карамели - нежные пирожные
Часть 34 - Пирожные "Рулетики" - вкусно и оригинально
Часть 35 - "Пуховые" пирожные - вкусный и легкий десерт
|Рубрики:
|рецепты
|« Пред. запись — К дневнику — След. запись »
|Страницы: [1] [Новые]