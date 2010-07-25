Закусочные рыбные шарики для праздничного стола

Закуски - неотъемлемая часть от праздничного стола. Разнообразие этих блюд огромно, их можно приготовить от различных продуктов. Одним из таких могут быть рыбные консервы, взять можно любые по вашему желанию. Вкус закуски будет изысканным и нежным. Для приготовления понадобится маленькая консервная банка рыбы в масле.

Ингредиенты:

- скумбрия в масле - 180 г

- яйцо - 3 шт.

- плавленый сыр - 2 шт.

- майонез - 2 ст.л.

- чипсы - 90 г

- паприка копченая - 1 ч.л.

Приготовление:

Удалить из банки лишний сок, рыбу размять вилкой. Предварительно отварить яйца вкрутую. Остудить и очистить их. Натереть яйца на мелкой терке и соединить с рыбой.

На крупной терке натереть плавленый сырок. Чтобы это легче сделать, предварительно его надо заморозить. Добавить сырок в миску с яйцами и рыбой. Заправить смесь майонезом и тщательно перемешать.

Пачку чипсов измельчить в крошку. Это лучше сделать, пока они запакованные, с помощью молоточка или скалки. Разделить измельченные чипсы на две равные части. В одну из них добавить копченую паприку.

Сформировать из сырно-рыбной смеси шарики размером с грецкий орех. Половину из них обмакнуть в чипсы с паприкой, а другую - в обычные. Выложить готовые шарики в раздаточную тарелку.

Праздничная рыбная закуска готова.

Приятного аппетита!

