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Пироги "перевертыши" с разными фруктами (несколько рецептов)

Суббота, 18 Ноября 2023 г. 07:55 + в цитатник

Пироги "перевертыши" с разными фруктами (несколько рецептов)

Осень - время выпечки вкусных пирогов с разными фруктами. В этот сезон можно испечь много разных самых любимых сладких пирогов. А разнообразие начинок делают эту выпечку нежной и ароматной. Для вас несколько рецептов перевернутых пирогов. Выбирайте любой и занимайтесь выпечкой.

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Откуда произошло название "перевернутый" пирог?

От английского языка - upside-down cake - "перевернутый торт". Перевёрнутый пирог или "пирог наизнанку" -  это сладкий пирог, который выпекается в форме, а затем переворачивается вверх дном так, что нижний слой, состоящий обычно из фруктов, оказывается сверху.

В ходе приготовления фруктовая начинка (обычно нарезанные фрукты) первой выкладывается на дно формы для запекания.
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Перевернутый пирог с инжиром

Ингредиенты: для теста: мука - 100 г, сливочное масло - 50 г, сахар - 35 г, желток - 1 шт., молоко - 2 ст.л., лимонная цедра (тертая) - 0,5 ст.л., корица - щепотка. Для начинки: инжир (свежий) - 400 г, сливочное масло - 50 г, сахар - 60 г, ванильный сахар - 1 - 2 ч.л.

Приготовление:

Смешать муку, сахар, лимонную цедру и молотую корицу. Добавить нарезанное кубиками сливочное масло.

Растереть сухие ингредиенты с маслом. Добавить желток и холодное молоко. Замесить тесто, скатать его в шар и убрать в холодильник на полчаса.

Приготовить начинку: в сковороде (диаметром 23 см) растопить сливочное масло, насыпать сахар и 1-2 ч.л. ванильного сахара. Нагревать, пока не растает сахар. Оставить одну ложку сахара, чтобы позже посыпать фрукты сверху.

Инжир разрезать на четвертинки и выложить на дно сковороды в растопленную карамель. Присыпать оставшимся сахаром. Нагревать 15 минут на малом огне, затем немного остудить.

Тонко раскатать тесто, покрыть им инжир и подвернуть края. Тесто проколоть вилкой в нескольких местах. Печь пирог в духовке 30 минут при 175С.

К сковороде прижать тарелку подходящего диаметра и перевернуть на нее готовый пирог.

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Шоколадно-миндальный перевернутый пирог с грушами

Ингредиенты: коричневый сахар - 60 г, груши (небольшие крепкие) - 550 г, сливочное масло - 250 г, молоко - 250 мл, яйцо - 2 шт., сметана - 160 г, мука - 225 г, какао-порошок (натуральный) - 25 г, сода - 1ь5 ч.л., сахар - 200 г, соль - 1/4 ч.л., корица - 1 ч.л., мускатный орех - 0,5 ч.л., миндальная мука или измельченный миндаль - 100 г.

Приготовление:

Разогреть духовку до 160С.

Смазать маслом и застелить пергаментом разъёмную форму для выпечки.

Разрезать груши пополам и почистить. Насыпать половину из 60 г коричневого сахара на плоскую тарелку и обмакнуть в него срез каждой груши. Разогреть на сильном огне большую антипригарную сковороду с толстым дном, положить на неё груши срезом вниз, готовить до карамелизации сахара. Сразу переложить в подготовленную форму.

Положить в сковороду оставшийся коричневый сахар и 25 г сливочного масла, готовить, встряхивая, примерно 1 минуту, смесь должна немного загустеть. Вылить её поверх груш.

Оставшееся сливочное масло положить в ковшик с толстым дном, добавить молоко, готовить на средне-высоком огне до растворения масла. Немного остудить. Смешать с яйцами и сметаной.

Просеять в большую миску оба вида муки, какао, соду, соль, корицу и мускатный орех. Добавить сахар, перемешать. Сделать В центре сухих ингредиентов сделать углубление и вылить туда жидкие. Смешать до объединения и вылить в форму поверх груш.

Выпекать на среднем уровне духовки 1 час 10 минут - 1 час 30 минут. Проверить готовность длинной деревянной шпажкой.

Оставить пирог в форме на 15 минут, затем перевернуть и снять пергамент. Полностью остудить и украсить дроблёным миндалём.

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Перевернутый пирог с яблоками и карамелью

Ингредиенты: для теста: мука - 200 г, разрыхлитель - 1 ч.л., сода - 1/4 ч.л., корица - 1 ч.л., имбирь (молотый) - 1/4 ч.л., мускатный орех (молотый) - 1/4 ч.л., сливочное масло - 115 г, сахар - 175 г, яйцо - 2 шт., ванилин - 1 ч.л., сметана - 160 г. Для начинки: яблоки - 2 - 3 шт., сливочное масло - 75 г, коричневый сахар - 150 г.

Приготовление:

Застелить круглую форму (диаметром 23 см) бумагой для выпечки.

Яблоки очистить и нарезать тонкими ломтиками.

Приготовить карамель: в сковороде с толстым дном соединить сливочное масло и коричневый сахар, нагреть на слабом огне 3 - 4 минуты, пока сахар не расплавится. Снять карамель с огня и вылить ее в форму, равномерно распределив по дну. Сверху выложить кусочки яблок.

Разогреть духовку до 180С.
Для теста: просеять муку и смешать ее с разрыхлителем, содой и специями.
 
Взбить при помощи миксера сливочное масло с сахаром до пышности. Добавить яйца и снова взбить, затем добавить ванилин и все перемешать.
Всыпать к маслу треть мучной смеси, перемешать. Влить половину сметаны и снова перемешать.
Добавить оставшиеся две трети муки, чередуя порции со второй половиной сметаны. Взбить тесто до однородности.

Выложить его в форму поверх яблок. Выпекать пирог 40 - 50 минут до золотистого цвета. Достать его из духовки и перевернуть на тарелку.

Персиковый перевернутый пирог
Такой пирог можно приготовить и с консервированными персиками.

Ингредиенты: мука - 3/4 чашки, кукурузная мука - 100 г, разрыхлитель - 1,1/4 ч.л., соль - 1/4 ч.л., яйцо - 1 шт., сливочное масло - 100 г + 30 г, коричневый сахар - 1/4 чашки, сахар - 0,5 чашки, молоко- 0,5 чашки, персики - 4 шт.

Приготовление:
Растопить 30 г сливочного масла, вылить в форму (Д=24 см), равномерно распределить по дну. Посыпать масло коричневым сахаром. Персики нарезать дольками, выложить на сахар.
Взбить 100 г сливочного масла с белым сахаром. Добавить яйцо, взбить.
Смешать оба вида муки с разрыхлителем и солью, всыпать в масляную смесь, перемешать. Добавить молоко, хорошо перемешать. Вылить тесто на персики.
Выпекать пирог в разогретой духовке при температуре 180С около 45 минут.
Готовый пирог остудить в течение 10 минут в форме, затем накрыть тарелкой и перевернуть.
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Перевернутый пирог с ананасами
Ингредиенты: мука (высший сорт) - 160 г, кефир (2,5%) - 130 мл, сахар - 180 г, разрыхлитель - 1 ч.л., яйцо - 3 шт., кольца консервированного ананаса - 5 шт., сливочное масло - 1 ч.л.
Приготовление:
Все продукты за 40-50 минут положить на стол, чтобы они нагрелись до комнатной температуры. Готовое тесто быстрее подойдет и при запекании станет очень пышным.
Яйца разбить в миску и добавить сахар. Миксером или венчиком взбить заготовку, влить кефир и еще раз взбить, чтобы масса запенилась и стала однородной.
Муку, перемешанную с разрыхлителем, порциями просеять в жидкую массу.
Заготовку хорошо перемешать венчиком или миксером. Тесто должно быть без комочков и не слишком жидким, иначе полукольца ананаса, при добавлении сверху, погрузятся в тесто. Оставить его  на столе на 20 - 30 минут.
Форму смазать размягченным маслом, аккуратно вылить подготовленное полужидкое тесто и равномерно распределить его ложкой.
Кольца ананаса разместить так, чтобы остались снаружи. При запекании они сформируют красивый рельеф.
Поставить форму в духовку, предварительно разогретую до 180С и запекать 45 - 50 минут, пока поверхность не покроется аппетитной коричневой корочкой.
Вкуснейшую красивую выпечку вынуть, остудить, переложить на большую плоскую тарелку.
Приятного аппетита!
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Серия сообщений "пироги сладкие (часть 4)":
Часть 1 - Кофейный пирог - воздушный и ароматный
Часть 2 - Тыквенный пирог - ароматный и воздушный
...
Часть 5 - Пирог "Снежные вершины" с маковой начинкой и творожным слоем
Часть 6 - Открытый пирог с курагой - яркий, вкусный и ароматный
Часть 7 - Пироги "перевертыши" с разными фруктами (несколько рецептов)

Рубрики:  рецепты
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