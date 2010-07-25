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Запеканка из картофеля с фаршем и грибами
Запеканка из картофеля с фаршем и грибами
Вряд ли, кто-нибудь откажется от картофельной запеканки. А если она приготовлена в традиционном сочетание картофель, фарша и грибов, тогда получается ароматное и вкусное блюдо. Как ее приготовить узнаете из предлагаемого рецепта. Наверняка, эта чудесная запеканка будет одним из ваших любимых блюд.
Ингредиенты:
Готовить запеканку в духовке 20 минут при 200С. Готовое блюдо подать на стол.
Серия сообщений "запеканка":
Часть 1 - Запеканка из пельменей "Ленивая жена"
Часть 2 - История запеканки + рецепты
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Часть 28 - Запеканка творожно-тыквенная "Зебра"
Часть 29 - Запеканка из творога с яблоками - вкусная и ароматная
Часть 30 - Запеканка из картофеля с фаршем и грибами
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