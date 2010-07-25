Запеканка из картофеля с фаршем и грибами

Вряд ли, кто-нибудь откажется от картофельной запеканки. А если она приготовлена в традиционном сочетание картофель, фарша и грибов, тогда получается ароматное и вкусное блюдо. Как ее приготовить узнаете из предлагаемого рецепта. Наверняка, эта чудесная запеканка будет одним из ваших любимых блюд.



Ингредиенты:

- картофель - 800 г

- грибы - 300 г

- лук - 1 шт.

- фарш мясной - 400 г

- зелень - 0,5 пучка

- сливочное масло - 50 г

- молоко - 100 мл

- яйцо - 1 шт.

- специи и приправы (по вкусу) - 1 ч.л.

Приготовление:

Отварить картофель, затем приготовить пюре, добавить молоко и сливочное масло и после вмешать яйцо.

Мелко нарезать лук, выложить в сковороду и обжарить его с грибами до золотистости. Добавить рубленую зелень.

Отдельно слегка поджарить фарш, приправить его по вкусу и смешать с грибами.

Выложить в форму: картофельное пюре, фарш с грибами и луком, и покрыть сверху картофельным пюре.