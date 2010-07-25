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Запеканка из картофеля с фаршем и грибами

Среда, 11 Октября 2023 г. 07:48 + в цитатник

Запеканка из картофеля с фаршем и грибами

Вряд ли, кто-нибудь откажется от картофельной запеканки. А если она приготовлена в традиционном сочетание картофель, фарша и грибов, тогда получается ароматное и вкусное блюдо. Как ее приготовить узнаете из предлагаемого рецепта. Наверняка, эта чудесная запеканка будет одним из ваших любимых блюд.
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Ингредиенты:

- картофель - 800 г
- грибы - 300 г
- лук - 1 шт.
- фарш мясной - 400 г
- зелень - 0,5 пучка
- сливочное масло - 50 г
- молоко - 100 мл
- яйцо - 1 шт.
- специи и приправы (по вкусу) - 1 ч.л.
Приготовление:
Отварить картофель, затем приготовить пюре, добавить молоко и сливочное масло и после вмешать яйцо.
Мелко нарезать лук, выложить в сковороду и обжарить его с грибами до золотистости. Добавить рубленую зелень.
Отдельно слегка поджарить фарш, приправить его по вкусу и смешать с грибами.
Выложить в форму: картофельное пюре, фарш с грибами и луком, и покрыть сверху картофельным пюре.

Готовить запеканку в духовке 20 минут при 200С. Готовое блюдо подать на стол.

Приятного аппетита!
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Серия сообщений "запеканка":
Часть 1 - Запеканка из пельменей "Ленивая жена"
Часть 2 - История запеканки + рецепты
...
Часть 28 - Запеканка творожно-тыквенная "Зебра"
Часть 29 - Запеканка из творога с яблоками - вкусная и ароматная
Часть 30 - Запеканка из картофеля с фаршем и грибами

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