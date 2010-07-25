Заварное пирожное с творожной начинкой

Наверняка, многие из вас очень любят пирожные из заварного теста. Но сами по какой-либо причине все еще не пытались приготовить таковые. В большинстве случаев, это связано с тем, что считаете, что заварное тесто сложное в приготовление. Оказывается, не совсем так. И вы можете убедиться в этом, если приготовите заварное пирожное по предлагаемому рецепту. Начинку можно взять такую же или другую. Готовьте и наслаждайтесь вкусным лакомством.

Ингредиенты:

Для теста:

- мука - 1 стак.

- яйцо - 3 шт.

- вода - 1 стак.

- сливочное масло - 100 г

Для крема:

- творожная масса - 400 г

- фруктовый йогурт с кусочками фруктов - 300 мл

Приготовление:

Приготовление теста: в кастрюльку налить воду, довести до кипения, убавить огонь до минимума. Добавить все масло, щепотку соли. Быстро добавить муку и мешать, пока к стенкам ничего не будет прилипать. Тесто для заварных пирожных немного остудить. Добавить яйцо и тщательно перемешать. Постепенно добавить остальные яйца. Тесто должно получиться достаточно густым, чтобы не стекало с ложки и не расплывалось на листе.

Включить духовку для разогрева на 200C.

На противень, застеленный пергаментом, с помощью кондитерского мешка выложить тесто. В течение 20 минут выпекать в духовке при 200C. После этого убавить температуру до 170 - 180C и выпекать до выраженного золотисто-румяного цвета. Духовку во время приготовления заварных пирожных ни в коем случае не открывать!

После приготовления дать заварным пирожным постоять в духовке минут 5 - 10, затем открыть духовку и дать постоять еще 5 - 10 минут. Затем вынуть пирожные и наполнить кремом.

Для крема: все ингредиенты соединить и взбить миксером до воздушной однородной массы.

Готовое пирожное подать к чаю или кофе.