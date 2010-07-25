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Заварное пирожное с творожной начинкой

Пятница, 08 Сентября 2023 г. 07:54 + в цитатник

Заварное пирожное с творожной начинкой

Наверняка, многие из вас очень любят пирожные из заварного теста. Но сами по какой-либо причине все еще не пытались приготовить таковые. В большинстве случаев, это связано с тем, что считаете, что заварное тесто сложное в приготовление. Оказывается, не совсем так. И вы можете убедиться в этом, если приготовите заварное пирожное по предлагаемому рецепту. Начинку можно взять такую же или другую. Готовьте и наслаждайтесь вкусным лакомством.

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Ингредиенты:

Для теста:
- мука - 1 стак.
- яйцо - 3 шт.
- вода - 1 стак.
- сливочное масло - 100 г
Для крема:
- творожная масса - 400 г
- фруктовый йогурт с кусочками фруктов - 300 мл

Приготовление:

 Приготовление теста: в кастрюльку налить воду, довести до кипения, убавить огонь до минимума. Добавить все масло, щепотку соли. Быстро добавить муку и мешать, пока к стенкам ничего не будет прилипать. Тесто для заварных пирожных немного остудить. Добавить яйцо и тщательно перемешать. Постепенно добавить остальные яйца. Тесто должно получиться достаточно густым, чтобы не стекало с ложки и не расплывалось на листе.

Включить духовку для разогрева на 200C.

На противень, застеленный пергаментом, с помощью кондитерского мешка выложить тесто. В течение 20 минут выпекать в духовке при 200C. После этого убавить температуру до 170 - 180C и выпекать до выраженного золотисто-румяного цвета. Духовку во время приготовления заварных пирожных ни в коем случае не открывать!

После приготовления дать заварным пирожным постоять в духовке минут 5 - 10, затем открыть духовку и дать постоять еще 5 - 10 минут. Затем вынуть пирожные и наполнить кремом.

Для крема: все ингредиенты соединить и взбить миксером до воздушной однородной массы.

Готовое пирожное подать к чаю или кофе.

Приятного аппетита!
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Рубрики:  рецепты
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