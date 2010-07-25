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Заварное пирожное с творожной начинкой
Заварное пирожное с творожной начинкой
Наверняка, многие из вас очень любят пирожные из заварного теста. Но сами по какой-либо причине все еще не пытались приготовить таковые. В большинстве случаев, это связано с тем, что считаете, что заварное тесто сложное в приготовление. Оказывается, не совсем так. И вы можете убедиться в этом, если приготовите заварное пирожное по предлагаемому рецепту. Начинку можно взять такую же или другую. Готовьте и наслаждайтесь вкусным лакомством.
Ингредиенты:
Приготовление:
Приготовление теста: в кастрюльку налить воду, довести до кипения, убавить огонь до минимума. Добавить все масло, щепотку соли. Быстро добавить муку и мешать, пока к стенкам ничего не будет прилипать. Тесто для заварных пирожных немного остудить. Добавить яйцо и тщательно перемешать. Постепенно добавить остальные яйца. Тесто должно получиться достаточно густым, чтобы не стекало с ложки и не расплывалось на листе.
Включить духовку для разогрева на 200C.
На противень, застеленный пергаментом, с помощью кондитерского мешка выложить тесто. В течение 20 минут выпекать в духовке при 200C. После этого убавить температуру до 170 - 180C и выпекать до выраженного золотисто-румяного цвета. Духовку во время приготовления заварных пирожных ни в коем случае не открывать!
После приготовления дать заварным пирожным постоять в духовке минут 5 - 10, затем открыть духовку и дать постоять еще 5 - 10 минут. Затем вынуть пирожные и наполнить кремом.
Для крема: все ингредиенты соединить и взбить миксером до воздушной однородной массы.
Готовое пирожное подать к чаю или кофе.
Приятного аппетита!
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