Сделала кнопки с верхней Панели, на всякий пожарный...))) ...Делаем кнопку Нравится для каждого поста - (0)
Делаем кнопку Нравится для каждого поста ...Ленивые пельмени: они настолько ленивые, что даже тесто раскатывать не надо - (0)
Ленивые пельмени: они настолько ленивые, что даже тесто раскатывать не надо По вкусу ленивые пе...Полезные программы для авторов - (0)
Полезные программы для авторов Программы для выявления ошибок: https:/...Создаём картинки по вашему запросу онлайн - (0)
Создаём картинки по вашему запросу онлайн Здравствуйте... Сегодня интересная подсказка в сов...
|
Брусочки из творога
Брусочки из творога
Это вкусное блюдо готовится на основе творога. Приготовление очень простое и быстрое. Все ингредиенты нужно смешать между собой и из теста сформировать небольшие брусочки, которые жарят в масле на сковороде. Брусочки получаются мягкими и воздушными, имеют легкий творожный вкус.
Ингредиенты:
На огонь установить сковороду, влить большое количество масла, разогреть. В горячее масло уложить одну порцию творожных заготовок.
Изделия выложить на бумажную салфетку, которая впитает излишки масла. Трубочки подать на стол. Их можно посыпать сахарной пудрой.
Серия сообщений "десерты (ч.2)":
Часть 1 - Безе
Часть 2 - Восхитительный "Брауниз" (простая и вкусная выпечка)
...
Часть 40 - Безе для ленивых (в микроволновой печи за несколько минут)
Часть 41 - Вкусные батончики с курагой для перекуса
Часть 42 - Брусочки из творога
Часть 43 - Мармелад из арбуза и дыни - полезный десерт
|Рубрики:
|кулинария
|« Пред. запись — К дневнику — След. запись »
|Страницы: [1] [Новые]