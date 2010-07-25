Брусочки из творога

Это вкусное блюдо готовится на основе творога. Приготовление очень простое и быстрое. Все ингредиенты нужно смешать между собой и из теста сформировать небольшие брусочки, которые жарят в масле на сковороде. Брусочки получаются мягкими и воздушными, имеют легкий творожный вкус.

Ингредиенты:

- творог средней жирности - 350 г

- мука - 200 - 250 г

- яйцо - 1 шт.

- сметана - 1 ст.л.

- сахар - 2 ст.л.

- соль - 1/3 ч.л.

- разрыхлитель - 1 ч.л.

Приготовление:

Подготовить необходимые продукты.

Мягкий творог поместить в глубокую емкость, вбить яйцо, добавить сметану, сахар и немного соли. Если вы используете зернистый творог, то заранее перетрите его через мелкое сито или измельчите с помощью блендера.

Муку просеять через сито, смешать с пекарским разрыхлителем, добавить в основной состав. Количество муки может варьироваться в зависимости от влажности творога.

Замесить густое мягкое тесто руками. Масса должна слегка приставать к ладоням, забивать мукой ее не нужно.

Основной кусок теста разделить на 4 равные части, выложить их на ровную поверхность, присыпанную мукой.

Каждую часть скатать в тонкий жгут диаметром 1 см.

Разрезать его на одинаковые полоски длиной 7 - 10 см.