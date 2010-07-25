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Брусочки из творога

Среда, 09 Августа 2023 г. 07:47 + в цитатник

Брусочки из творога

Это вкусное блюдо готовится на основе творога. Приготовление очень простое и быстрое. Все ингредиенты нужно смешать между собой и из теста сформировать небольшие брусочки, которые жарят в масле на сковороде. Брусочки получаются мягкими и воздушными, имеют легкий творожный вкус.

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Ингредиенты:

- творог средней жирности - 350 г
- мука - 200 - 250 г
- яйцо - 1 шт.
- сметана - 1 ст.л.
- сахар - 2 ст.л.
- соль - 1/3 ч.л.
- разрыхлитель - 1 ч.л.
Приготовление:
Подготовить необходимые продукты.
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Мягкий творог поместить в глубокую емкость, вбить яйцо, добавить сметану, сахар и немного соли. Если вы используете зернистый творог, то заранее перетрите его через мелкое сито или измельчите с помощью блендера.
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Муку просеять через сито, смешать с пекарским разрыхлителем, добавить в основной состав. Количество муки может варьироваться в зависимости от влажности творога.
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Замесить густое мягкое тесто руками. Масса должна слегка приставать к ладоням, забивать мукой ее не нужно.
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Основной кусок теста разделить на 4 равные части, выложить их на ровную поверхность, присыпанную мукой.
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Каждую часть скатать в тонкий жгут диаметром 1 см.
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Разрезать его на одинаковые полоски длиной 7 - 10 см.
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На огонь установить сковороду, влить большое количество масла, разогреть. В горячее масло уложить одну порцию творожных заготовок.

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Жарить их на среднем огне со всех сторон до появления румяной корочки. Поочередно пожарить все экземпляры, периодически подливая в сковороду масло.
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Изделия выложить на бумажную салфетку, которая впитает излишки масла. Трубочки подать на стол. Их можно посыпать сахарной пудрой.

Приятного аппетита!

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Серия сообщений "десерты (ч.2)":
Часть 1 - Безе
Часть 2 - Восхитительный "Брауниз" (простая и вкусная выпечка)
...
Часть 40 - Безе для ленивых (в микроволновой печи за несколько минут)
Часть 41 - Вкусные батончики с курагой для перекуса
Часть 42 - Брусочки из творога
Часть 43 - Мармелад из арбуза и дыни - полезный десерт

Рубрики:  кулинария
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