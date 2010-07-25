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Салат с кальмарами и морской капустой - вкусно и полезно

Понедельник, 06 Января 2020 г. 19:49 + в цитатник

Салат с кальмарами и морской капустой - вкусно и полезно

Морская капуста (морские водоросли) уже давно появилась в продаже, но все еще многие не считают ее продуктом, который можно часто использовать для приготовления блюд, в том числе и салатов. Думаю, что допускают ошибку. Ведь в ней содержится много полезных веществ: витамины А, РР, С и вся группа витамина В, белки, макро и микро элементы: марганец, медь, натрий, фосфор, цинк, калий, кальций и другие, а также в ней большое содержание йода, как и фолиевая и пантотеновая кислоты. Поэтому помня о пользе морской капусты не пропускайте добавлять ее в свой рацион.

Салат, который вам предлагаю, делаю часто и получается он очень сытным и вкусным. Но хочется предупредить, после приготовления блюда оставьте его не несколько часов!!! (или на ночь). Он будет еще более вкусным, но если нет времени подавайте его сразу же. Огурцы я не добавляю, но вы решите сами. Приготовьте, не пожалеете, результат вам обязательно понравится.

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Ингредиенты:

- филе кальмаров - 4 - 5 шт. (можно и меньше)
- морская капуста - 300 г,
- морковь - 1 - 2 шт.
- огурцы свежие - 1 -2 шт. (можно и не добавлять)
- лук репчатый - 1 шт.
- листья салата - 1 пучок
- лимон - 1 шт.
- оливковое или растительное масло - 2 ст.л.
- сахар - 0,5 ч.л.
- соль - по вкусу

Приготовление:

Кальмары отварить в кипящей подсоленной воде 2 мин. Остудить, нарезать соломкой или кольцами.

Огурцы нарезать соломкой, лук - полукольцами. Морковь натереть на терке для корейской моркови.

Для заправки: оливковое/растительное масло взбить с лимонным соком, сахаром и солью.

Лук и морковь залить заправкой, оставить на 15 мин.

Затем добавить рубленую морскую капусту, нарезанные соломкой огурцы и кальмары, аккуратно перемешать.

Листья салата вымыть, обсушить, крупно нарубить, выложить на сервировочное блюдо. Сверху на тях овощи с кальмарами.

Приятного аппетита!
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Рубрики:  салаты
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