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"Ленивая" селедка "под шубой"

Среда, 29 Ноября 2023 г. 07:51 + в цитатник

"Ленивая" селедка "под шубой"

Селедка "под шубой" - одно из блюд без которого не обходится  ни один праздник, хотя на приготовление тратиться много времени. А почему бы не приготовить "ленивую" селедку "под шубой"? Для этого нужно смешать картофель, лук, сельдь и яйца вместе, а сверху все накрыть слоем из свеклы и майонеза. Получается вкусно, готовится просто, а главное - очень быстро! Хотите попробовать приготовить, тогда сохраняйте рецепт для себя.

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Ингредиенты:

- сельдь (филе) - 250 г
- свекла (отварная) - 200 г
- картофель (отварной) - 200 г
- яйцо (вареное) - 2 шт.
- лук репчатый - 2 шт.
- майонез - 150 мл
- петрушка (для украшения) - 1 веточка
- соль, перец - по вкусу

Приготовление:

Нарезать селедку и лук мелкими кусочками. Яйца и остальные овощи натереть на крупной терке.

Смешать селедку, лук, яйца и картофель. Добавить соль, перец и половину майонеза. Выложить массу в глубокую тарелку.

Сверху выложить слой свеклы, смешанной с перцем, солью и майонезом.

Украсить салат зеленью и крошкой из яиц. Поставить блюдо на 2 часа в холодильник, чтобы все ингредиенты пропитались.

Приятного аппетита!
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Серия сообщений "рыбные салаты":
Часть 1 - Салат "Легкий"
Часть 2 - Салат с пекинской капустой
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Часть 44 - Салат "Бархатный" - простое бюджетное блюдо
Часть 45 - Салаты с крабовыми палочками - быстро, просто и вкусно
Часть 46 - "Ленивая" селедка "под шубой"
Часть 47 - Салат с крабовыми палочками и морковью по-корейски - вкусное пикантное блюдо
Часть 48 - Салат "Зимний" с необычным вкусом

Рубрики:  салаты
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Процитировано 12 раз
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