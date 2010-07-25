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Салат "Бархатный" - простое бюджетное блюдо
Салат "Бархатный" - простое бюджетное блюдо
Этот салат можно отнести к простым бюджетным блюдам. Но в нем есть и своя "изюминка" - морковь. Ее использовать нужно именно в сыром виде, ее хрустящая и плотная структура отлично дополняет другие ингредиенты. Все компоненты выкладываются слоями в определенной последовательности, их не следует сильно прижимать, салат должен получиться пышным и воздушным. Он очень ярко смотрится на обеденном столе благодаря моркови, из которой делается верхушка блюда.
Ингредиенты:
Приготовление:
Картофель сварить "в мундире" до готовности (20 - 30 минут после кипения воды). После его охладить, очистить, натереть на крупной терке. Картофельную стружку уложить на дно глубокой салатницы, присыпать солью.
Картофель покрыть майонезом, равномерно размазать его ложкой.
Яйца отварить "вкрутую", охладить, очистить, также натереть на крупной терке, выложить следующим слоем, покрыть майонезом.
Крабовые палочки нарезать небольшими кубиками, выложить сверху на яйца, нанести майонезную сетку.
Сыр натереть на крупной терке, стружку выложить на крабовые палочки, сверху нанести майонез.
Сырую морковь натереть на терке с крупными отверстиями, из стружки сформировать последний слой салата.
На моркови сделать майонезную сетку. Салат поставить в холодильник на несколько часов для пропитки и охлаждения.
Перед подачей салат украсить веточкой петрушки.
Приятного аппетита!
Серия сообщений "рыбные салаты":
Часть 1 - Салат "Легкий"
Часть 2 - Салат с пекинской капустой
...
Часть 42 - Салат "Австрийский" - нежный и сливочный
Часть 43 - Салаты "Морские" - три рецепта
Часть 44 - Салат "Бархатный" - простое бюджетное блюдо
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