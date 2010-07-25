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Салат "Бархатный" - простое бюджетное блюдо

Среда, 20 Сентября 2023 г. 07:47 + в цитатник

Салат "Бархатный" - простое бюджетное блюдо

Этот салат можно отнести к простым бюджетным блюдам. Но в нем есть и своя "изюминка" - морковь. Ее использовать нужно именно в сыром виде, ее хрустящая и плотная структура отлично дополняет другие ингредиенты. Все компоненты выкладываются слоями в определенной последовательности, их не следует сильно прижимать, салат должен получиться пышным и воздушным.  Он очень ярко смотрится на обеденном столе благодаря моркови, из которой делается верхушка блюда.

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Ингредиенты:

- картофель - 1 - 2 шт.
- крабовые палочки - 200 г
- яйцо - 2 шт.
- сыр твердый - 100 г
- морковь - 1 шт.
- майонез - 100 г
- петрушка - по вкусу
- соль, перец - по вкусу

Приготовление:

Картофель сварить "в мундире" до готовности (20 - 30 минут после кипения воды). После его охладить, очистить, натереть на крупной терке. Картофельную стружку уложить на дно глубокой салатницы, присыпать солью.

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Картофель покрыть майонезом, равномерно размазать его ложкой.

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Яйца отварить "вкрутую", охладить, очистить, также натереть на крупной терке, выложить следующим слоем, покрыть майонезом.

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Крабовые палочки нарезать небольшими кубиками, выложить сверху на яйца, нанести майонезную сетку.

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Сыр натереть на крупной терке, стружку выложить на крабовые палочки, сверху нанести майонез.

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Сырую морковь натереть на терке с крупными отверстиями, из стружки сформировать последний слой салата.

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На моркови сделать майонезную сетку. Салат поставить в холодильник на несколько часов для пропитки и охлаждения.

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Перед подачей салат украсить веточкой петрушки.

Приятного аппетита!
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Часть 1 - Салат "Легкий"
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Часть 42 - Салат "Австрийский" - нежный и сливочный
Часть 43 - Салаты "Морские" - три рецепта
Часть 44 - Салат "Бархатный" - простое бюджетное блюдо

Рубрики:  салаты
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