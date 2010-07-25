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Салат "Пикантный" - простой в приготовлении, но очень вкусный
Салат "пикантный" - простой в приготовлении, но очень вкусный
Если вам нравятся пикантные салаты, можете воспользоваться данным рецептом. Блюдо состоит из двух основных ингредиентов - крабовых палочек и маринованного лука. Для этого салата характерна определенная нарезка, компоненты нарезаются тонкими длинными полосками. После маринования в лимонном соке крабовые палочки и лук заправляют ся майонезом. Салат хотя и простой, но очень вкусный и оригинальный. Он отлично подходит к мясным и рыбным блюдам. Попробуйте приготовить и насладиться пикантным вкусом.
Ингредиенты:
Приготовление:
Крабовые палочки заранее разморозить до мягкого состояния. Очистить их от искусственной пленки. Каждую крабовую палочку развернуть, чтобы получилось одно крабовое полотно. Если палочки плохо разворачиваются или рвутся, их можно на 2 минуты опустить в горячую воду. Тогда они станут мягче и эластичнее, будут легко разворачиваться.
Нарезать крабовые полотна на тонкие длинные полоски, поместить их в глубокую емкость, полить соком половины лимона, перемешать, оставить мариноваться на 30 минут.
Репчатый лук очистить, разрезать пополам, после тонкими полукольцами. Лук залить лимонным соком, используя вторую половину цитруса, присыпать сахаром. Лук также маринуйте примерно 30 минут.
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|Рубрики:
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