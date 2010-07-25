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Салат "Пикантный" - простой в приготовлении, но очень вкусный

Воскресенье, 19 Марта 2023 г. 07:54 + в цитатник

Салат "пикантный" - простой в приготовлении, но очень вкусный

Если вам нравятся пикантные салаты, можете воспользоваться данным рецептом. Блюдо состоит из двух основных ингредиентов - крабовых палочек и маринованного лука. Для этого салата характерна определенная нарезка, компоненты нарезаются тонкими длинными полосками. После маринования в лимонном соке крабовые палочки и лук заправляют ся майонезом. Салат хотя и простой, но очень вкусный и оригинальный. Он отлично подходит к мясным и рыбным блюдам. Попробуйте приготовить и насладиться пикантным вкусом.

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Ингредиенты:

- крабовые палочки - 200 г
- лук - 150 г
- лимоны - 1 шт.
- укроп - 20 г
- майонез - 3 ст.л.
- сахар - щепотка
- соль - по вкусу
- специя сумах - 0,5 ч.л.

Приготовление:

Крабовые палочки заранее разморозить до мягкого состояния. Очистить их от искусственной пленки. Каждую крабовую палочку развернуть, чтобы получилось одно крабовое полотно. Если палочки плохо разворачиваются или рвутся, их можно на 2 минуты опустить в горячую воду. Тогда они станут мягче и эластичнее, будут легко разворачиваться.

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Нарезать крабовые полотна на тонкие длинные полоски, поместить их в глубокую емкость, полить соком половины лимона, перемешать, оставить мариноваться на 30 минут.

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Репчатый лук очистить, разрезать пополам, после тонкими полукольцами. Лук залить лимонным соком, используя вторую половину цитруса, присыпать сахаром. Лук также маринуйте примерно 30 минут.

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Лук и крабовые палочки отжать руками от маринада, переложить в глубокий салатник. Крабовые палочки отжимайте очень аккуратно, чтобы не повредить их целостность. Свежий укроп ополоснуть, мелко нашинковать, добавить в основной состав.
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Салат заправить майонезом, присыпать солью и специями, отлично подойдет приправа сумах (молотые кисло-сладкие красные ягоды).
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Смесь тщательно перемешать, чтобы майонез окутал каждый элемент.
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Салат переложить в тарелку для подачи.
Приятного аппетита!
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Рубрики:  салаты
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Валентина-л-1   обратиться по имени Воскресенье, 19 Марта 2023 г. 08:57 (ссылка)
Спасибо.
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