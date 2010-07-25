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Салат с селедкой и яблоком - просто потрясающий

Среда, 01 Февраля 2023 г. 07:49 + в цитатник

Салат с селедкой и яблоком - просто потрясающий

Если вам нравится экспериментировать с приготовлением нетрадиционных блюд с новыми вкусовыми сочетаниями, тогда этот селедочный салат с яблоком точно для вас. Блюдо получается сочным, с насыщенными разнообразными вкусами, которые отлично объединяет и дополняет заправка из майонеза и французской горчицы. А красный лук украсит салат и придаст ему пикантности. Попробуйте приготовить, не пожалеете.

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Ингредиенты:

- филе сельди (слабосоленое) - 150 г
- огурцы - 1 шт.
- яблоки - 1 шт.
- картофель - 2 шт.
- яйцо - 1 шт.
- лук красный - 1 шт.
- морковь - 1 шт.
- французская горчица в зернах - 1 ст.л.
- майонез - 70 г

Приготовление:

Овощи отварить в мундирах, пока они не будут легко протыкаться вилкой, остудить и очистить. Степень измельчения составляющих выбирайте на свое усмотрение, но лучше все же делать кусочки достаточно крупными, примерно сантиметр на сантиметр, чтобы в салате можно было ощутить каждый компонент.

Но это не касается сельди, ее следует нарезать помельче, особенно, если рыба очень соленая. Вместо майонеза можно использовать несладкий йогурт. Из яблок идеально подойдут антоновка, Гренни Смит.

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Яблоко помыть, очистить кожицу, убрать семенную коробку. Порубить кубиками и выложить в подходящую миску.

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Добавить майонез и французскую горчицу.

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Перемешать и оставить на 10 минут. За это время яблоки отдадут свою кислоту заправке, что значительно улучшит ее вкус.

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Всыпать нарезанные морковь и картофель.

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Небольшие кусочки филе слабосоленой сельди.

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Добавить брусочки свежего огурца и вареное яйцо.

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Все перемешать.

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Дать настояться хотя бы полчаса, в идеале оставить на 2-3 часа. Так все компоненты объединятся, и салат с селедкой и яблоком станет более насыщенным и ароматным. Выложить на сервировочное блюдо, посыпать тонкими полукольцами красного лука, украсить свежей зеленью.

Приятного аппетита!
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Часть 40 - Салат "Пикантный" - простой в приготовлении, но очень вкусный

Рубрики:  салаты
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