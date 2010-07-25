Стейки из свежей капусты - мягкие и нежные

Если хочется внести разнообразия в ваше ежедневное меню, тогда бюджетный рецепт капустных стейков точно для вас. Для их приготовления не потребуются ни фарш, ни яйца, а только свежая капуста. Чтобы блюдо было пикантным и ароматным можете добавить ваши любимые специи. Стейки получаются мягкими, сочными и не разваливаются. Подают их с майонезом, сметаной или любым соусом по вашему вкусу.

Ингредиенты:

- капуста белокочанная - 1 кг

- лук - 1 шт.

- чеснок - 4 зубч

- мука - 120 г

- манная крупа - 80 г

- петрушка, укроп - по вкусу

- соль, перец - по вкусу

- панировочные сухари - по вкусу

- растительное масло - для жарки

Приготовление:

Капусту разрезать на несколько крупных частей, залить их водой, подсолить и варить 15 минут, чтобы овощ стал мягким.

Слить воду, капусту нашинковать или измельчить в блендере. Отжать овощ от лишней влаги.

Мелко нарезать лук и чеснок, порубить зелень. Добавить ингредиенты к капусте вместе с солью, перцем, мукой и манной крупой. Хорошо перемешать все и оставить на 5 минут.

Сформировать из капустной массы котлеты, обвалять их в панировочных сухарях и обжарить с двух сторон на разогретой с маслом сковороде.

Готовые стейки подать на стол со сметаной или любым соусом.