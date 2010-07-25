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Стейки из свежей капусты - мягкие и нежные
Стейки из свежей капусты - мягкие и нежные
Если хочется внести разнообразия в ваше ежедневное меню, тогда бюджетный рецепт капустных стейков точно для вас. Для их приготовления не потребуются ни фарш, ни яйца, а только свежая капуста. Чтобы блюдо было пикантным и ароматным можете добавить ваши любимые специи. Стейки получаются мягкими, сочными и не разваливаются. Подают их с майонезом, сметаной или любым соусом по вашему вкусу.
Ингредиенты:
Серия сообщений "блюда из овощей, фруктов (часть 2)":
Часть 1 - Маринованная капуста по-корейски
Часть 2 - Алиго - необычный гарнир из обычных продуктов
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Часть 8 - Картофель "Пай" - оригинальная закуска
Часть 9 - Крокеты с моцареллой - простое не хлопотное блюдо
Часть 10 - Стейки из свежей капусты - мягкие и нежные
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