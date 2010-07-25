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Стейки из свежей капусты - мягкие и нежные

Суббота, 28 Января 2023 г. 07:46 + в цитатник

Стейки из свежей капусты - мягкие и нежные

Если хочется внести разнообразия в ваше ежедневное меню, тогда бюджетный рецепт капустных стейков точно для вас. Для их приготовления не потребуются ни фарш, ни яйца, а только свежая капуста. Чтобы блюдо было пикантным и ароматным можете добавить ваши любимые специи. Стейки получаются мягкими, сочными и не разваливаются. Подают их с майонезом, сметаной или любым соусом по вашему вкусу.

стейки из капусты

Ингредиенты:

- капуста белокочанная - 1 кг
- лук - 1 шт.
- чеснок - 4 зубч
- мука - 120 г
- манная крупа - 80 г
- петрушка, укроп - по вкусу
- соль, перец - по вкусу
- панировочные сухари - по вкусу
- растительное масло - для жарки
Приготовление:
Капусту разрезать на несколько крупных частей, залить их водой, подсолить и варить 15 минут, чтобы овощ стал мягким.
Слить воду, капусту нашинковать или измельчить в блендере. Отжать овощ от лишней влаги.
капуста в блендере
Мелко нарезать лук и чеснок, порубить зелень. Добавить ингредиенты к капусте вместе с солью, перцем, мукой и манной крупой. Хорошо перемешать все и оставить на 5 минут.
нарезание лука
Сформировать из капустной массы котлеты, обвалять их в панировочных сухарях и обжарить с двух сторон на разогретой с маслом сковороде.
Готовые стейки подать на стол со сметаной или любым соусом.
Приятного аппетита!
стейки из капусты

 

Серия сообщений "блюда из овощей, фруктов (часть 2)":
Часть 1 - Маринованная капуста по-корейски
Часть 2 - Алиго - необычный гарнир из обычных продуктов
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Часть 8 - Картофель "Пай" - оригинальная закуска
Часть 9 - Крокеты с моцареллой - простое не хлопотное блюдо
Часть 10 - Стейки из свежей капусты - мягкие и нежные

Рубрики:  кулинария
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