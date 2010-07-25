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Домашний кекс с творогом (очень вкусный)

Понедельник, 11 Ноября 2019 г. 13:58 + в цитатник

Домашний кекс с творогом (очень вкусный)

Если остался творог не надо его выбрасывать, а лучше быстро приготовить вкусный кекс. По рецепту, который вам предлагаю вы легко справитесь с приготовлением. Вместо смородины можно взять любые фрукты, ягоды или цукаты. Результат понравится, поэтому не забывайте сохранить рецепт для себя.
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Ингредиенты:
- творог - 200 г
- сливочное масло - 120 г
- сахар - 200 г
- яйцо - 2 шт.
- разрыхлитель теста - 1,5 ч. л.
- мука - 1,5 - 2 стак.

- смородина черная или другие ягоды/кусочки фруктов) - 40 г
Приготовление:

Подготовить продукты. Сливочное масло должно быть комнатной температуры.

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Миксером взбить яйца с сахаром до пышной светлой пены. Масса должна увеличиться в объеме в несколько раз.

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Добавить пачку творога и продолжать миксером смешивать ингредиенты.

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Всыпать полтора стакана муки и полторы чайной ложки разрыхлителя. Миксером смешать продукты. Ввести мягкое сливочное масло. Миксером довести тесто до однородного состояния.

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Если тесто достаточно плотное, значит, оно готово. Если у вас получилось жидковатое, то добавить еще половину стакана муки. Количество муки может зависеть от влажности творога.

Форму для кекса смазать любым кондитерским жиром. Переложить тесто, разровнять ложкой. Сверху чуть вдавить ягоды смородины или другие.

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Отправить в горячую духовку на 35 - 45 минут, температура - 180ºC. Кекс с творогом готов, можно посыпать сахарной пудрой.

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Приятного аппетита!
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Серия сообщений "кексы, пудинги":
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Часть 27 - Оригинальный рулет "Ураган"

Рубрики:  рецепты
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