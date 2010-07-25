Слоеное печенье "Када"

Слоеное печенье "Када" - традиционная выпечка грузинской кухни. Для приготовления используют грецкие орехи и сливочное масло. Готовится печенье не только из слоеного теста, но и из дрожжевого или и песочного на кислом молоке. Выпечка получается очень вкусной, если хотите приготовить такое лакомство, сохраняйте рецепт для себя.

Ингредиенты:

Для теста:

- мука пшеничная высшего сорта - 3 стак.

- сливочное масло - 200 г

- кефир - 1 стак.

- соль - щепотка

- сода - 0,5 ч.л.

- яйцо - 0,5 шт.

Для начинки:

- сливочное масло - 100 г

- яйцо - 0,5 шт.

- сахар - 1 стак.

- мука - 1 стак.

- соль - щепотка

Для смазывания перед выпечкой:

- яйцо - 1 шт.

Приготовление:

Просеять пшеничную муку и высыпать горкой на доску. Сделать сверху углубление, в которое добавить масло, соль и мелко порубить ножом.

Затем муку, смешанную с маслом, снова собрать горкой, сделать углубление и влить в него кефир (или мацони). Туда же добавить соду и половину яйца.

Замесить тесто. Разделить его на три части и поставить на холод.

Приготовить начинку: растопить сливочное масло и охладить его до температуры сорок градусов. Растопленное масло и половину яйца взбить деревянной ложкой, добавить сахарный песок, еще раз взбить.

Затем всыпать муку, соль и размять начинку рукой.

Охлажденное тесто тонко раскатать в прямоугольные пласты (толщина пласта 1,52 мм). Равномерно выложить на них начинку.

Свернуть рулетом. Разрезать его на ромбы (желательно, фигурным ножом).

Включить духовку. Рулеты выложить на противень и смазать яйцом (можно взбить яйцо с небольшим количеством молока).

Поместить в разогретую до 200С. Выпекать печенье в духовке 25 - 30 минут до золотистого цвета.

Готовое печенье достать из духовки, остудить и подать к столу.

Приятного аппетита!