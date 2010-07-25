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Слоеное печенье "Када"

Среда, 03 Июля 2024 г. 08:00 + в цитатник

Слоеное печенье "Када"

Слоеное печенье "Када" - традиционная выпечка грузинской кухни. Для приготовления используют грецкие орехи и сливочное масло. Готовится печенье не только из слоеного теста, но и из дрожжевого или и песочного на кислом молоке. Выпечка получается очень вкусной, если хотите приготовить такое лакомство, сохраняйте рецепт для себя.

https://yaumnica.ru/images/39/Gruzinskaya-vihpechka-kada.webp

Ингредиенты:

Для теста:
- мука пшеничная высшего сорта - 3 стак.
- сливочное масло - 200 г
- кефир - 1 стак.
- соль - щепотка
- сода - 0,5 ч.л.
- яйцо - 0,5 шт.
Для начинки:
- сливочное масло - 100 г
- яйцо - 0,5 шт.
- сахар - 1 стак.
- мука - 1 стак.
- соль - щепотка
Для смазывания перед выпечкой:
- яйцо - 1 шт.
Приготовление:

Просеять пшеничную муку и высыпать горкой на доску. Сделать сверху углубление, в которое добавить масло, соль и мелко порубить ножом.

Затем муку, смешанную с маслом, снова собрать горкой, сделать углубление и влить в него кефир (или мацони). Туда же добавить соду и половину яйца.

 

Замесить тесто. Разделить его на три части и поставить на холод.

 

Приготовить начинку: растопить сливочное масло и охладить его до температуры сорок градусов. Растопленное масло и половину яйца взбить деревянной ложкой, добавить сахарный песок, еще раз взбить.

Затем всыпать муку, соль и размять начинку рукой.

Охлажденное тесто тонко раскатать в прямоугольные пласты (толщина пласта 1,52 мм). Равномерно выложить на них начинку.

 

Свернуть рулетом. Разрезать его на ромбы (желательно, фигурным ножом).

 

Включить духовку. Рулеты выложить на противень и смазать яйцом (можно взбить яйцо с небольшим количеством молока).

Поместить в разогретую до 200С. Выпекать печенье в духовке 25 - 30 минут до золотистого цвета.

Готовое печенье достать из духовки, остудить и подать к столу.

Приятного аппетита!

https://yaumnica.ru/images/39/Gruzinskaya-vihpechka-kada.webp

 

Серия сообщений "печенье, пряники, коржики (ч.3)":
Часть 1 - Пряники шоколадные с глазурью
Часть 2 - Печенье "Одуванчики" на вареных желтках
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Часть 18 - Ароматное лимонное печенье - легко, просто и быстро
Часть 19 - Печенье "Венское" с лимоном - вкусное и ароматное
Часть 20 - Слоеное печенье "Када"

Рубрики:  рецепты
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