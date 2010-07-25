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Слоеное печенье "Када"
Слоеное печенье "Када"
Слоеное печенье "Када" - традиционная выпечка грузинской кухни. Для приготовления используют грецкие орехи и сливочное масло. Готовится печенье не только из слоеного теста, но и из дрожжевого или и песочного на кислом молоке. Выпечка получается очень вкусной, если хотите приготовить такое лакомство, сохраняйте рецепт для себя.
Ингредиенты:
Просеять пшеничную муку и высыпать горкой на доску. Сделать сверху углубление, в которое добавить масло, соль и мелко порубить ножом.
Затем муку, смешанную с маслом, снова собрать горкой, сделать углубление и влить в него кефир (или мацони). Туда же добавить соду и половину яйца.
Замесить тесто. Разделить его на три части и поставить на холод.
Приготовить начинку: растопить сливочное масло и охладить его до температуры сорок градусов. Растопленное масло и половину яйца взбить деревянной ложкой, добавить сахарный песок, еще раз взбить.
Затем всыпать муку, соль и размять начинку рукой.
Охлажденное тесто тонко раскатать в прямоугольные пласты (толщина пласта 1,52 мм). Равномерно выложить на них начинку.
Свернуть рулетом. Разрезать его на ромбы (желательно, фигурным ножом).
Включить духовку. Рулеты выложить на противень и смазать яйцом (можно взбить яйцо с небольшим количеством молока).
Поместить в разогретую до 200С. Выпекать печенье в духовке 25 - 30 минут до золотистого цвета.
Готовое печенье достать из духовки, остудить и подать к столу.
Приятного аппетита!
Серия сообщений "печенье, пряники, коржики (ч.3)":
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