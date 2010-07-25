Запеканка творожная (без муки) - нежная и воздушная

Рецептов творожной запеканки много. Одни можно приготовить с разными ягодами, другие с изюмом. Получается это блюдо вкусным и пышным. Выбрать можно любой рецепт. Эту запеканка готовится без муки, все очень легко и просто.



Ингредиенты:

- творог (в брикетах) - 180 г

- яйцо - 3 шт.

- кукурузный крахмал - 15 г

- сахар - 2 ч.л.

- йогурт натуральный - 80 г

- миндальные лепестки - по желанию

- сгущённое молоко, сметана или джем - для подачи

Приготовление:

Яичные белки аккуратно отделить от желтков в разные емкости.

К желткам добавить творог, натуральный йогурт, сахар, кукурузный крахмал и все тщательно перемешать, а потом взбить, чтобы масса получилась однородной, без комочков.

Яичные белки взбить блендером или миксером до устойчивости. Белковую массу добавить к основной массе. Затем аккуратно перемешать силиконовой лопаткой до однородности.