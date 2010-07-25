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Запеканка творожная (без муки) - нежная и воздушная

Понедельник, 13 Ноября 2023 г. 07:45 + в цитатник

Запеканка творожная (без муки) - нежная и воздушная

Рецептов творожной запеканки много. Одни можно приготовить с разными ягодами, другие с изюмом. Получается это блюдо вкусным и пышным. Выбрать можно любой рецепт. Эту запеканка готовится без муки, все очень легко и просто.
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Ингредиенты:

- творог (в брикетах) - 180 г
- яйцо - 3 шт.
- кукурузный крахмал - 15 г
- сахар - 2 ч.л.
- йогурт натуральный - 80 г
- миндальные лепестки - по желанию
- сгущённое молоко, сметана или джем - для подачи
Приготовление:
Яичные белки аккуратно отделить от желтков в разные емкости.
К желткам добавить творог, натуральный йогурт, сахар, кукурузный крахмал и все тщательно перемешать, а потом взбить, чтобы масса получилась однородной, без комочков.
Яичные белки взбить блендером или миксером до устойчивости. Белковую массу добавить к основной массе. Затем аккуратно перемешать силиконовой лопаткой до однородности.
Выложить тесто в форму для запекания, посыпать миндальными лепестками и отправить запекаться в разогретую духовку до160С. Выпекать запеканку в духовке нужно 35 минут. Она должна приобрести золотистый оттенок.
Готовую запеканку достать из духовки и слегка остудить. Освободить от формы и нарезать порционными кусками.
Подать к столу со сметаной, сгущенным молоком или любимым джемом.
Приятного аппетита!
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Серия сообщений "запеканка":
Часть 1 - Запеканка из пельменей "Ленивая жена"
Часть 2 - История запеканки + рецепты
...
Часть 31 - Запеканка из капусты и фарша - сытное и вкусное блюдо
Часть 32 - Запеканка из тыквы и капусты
Часть 33 - Запеканка творожная (без муки) - нежная и воздушная

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