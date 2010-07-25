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Заливные пироги с капустой на скорую руку

Пятница, 26 Января 2024 г. 07:59 + в цитатник

Заливные пироги с капустой на скорую руку

Если вам нравятся заливные пироги с капустой, для вас несколько рецептов. Готовить их легко и быстро. каждый из них готовится  на основе кефира. Получаются они вкусными, сытными и ароматными.

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Капустный пирог с шампиньонами

Ингредиенты: для теста: мука - 110 г, кефир - 120 мл, соль - щепотка, сода - 0,3 ч.л., растительное масло - 35 мл, яйцо - 1 шт.. Для начинки: капуста - 200 г, шампиньоны - 100 г, лук - 0,5 шт., соль, перец - по вкусу

Приготовление:

Для начинки: мелко нарезать грибы и лук, обжарить их отдельно с маслом. К луку добавить нашинкованную капусту и обжаривать еще 5 - 7 минут.

Приготовленные грибы соединить с капустой и луком, посолить, поперчить и перемешать. Начинка готова.

Приготовить тесто: смешать яйца, 20 мл растительного масла, кефир и соду.

В форму для выпекания выложить сперва начинку, а затем залить ее тестом. Отправить в разогретую духовку 180С печь до готовности.

Готовый пирог разрезать на кусочки и подать на стол.

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Пирог из капусты с картофелем

Ингредиенты: для начинки: картофель - 3 шт., капуста - 300 г, лук - 1 шт., соль, перец - по вкусу, куркума - по вкусу, базилик - по вкусу,. Для теста: растительное масло 0 4 ст.л., кефир - 500 мл, мука - 280 г, сода - 1 ч.л., сахар - 2 ч.л., соль - 1 ч.л.

Приготовление:

Приготовить начинку: нашинковать капусту, обжарить ее на сковороде, а затем тушить вместе с нарезанным картофелем и луком. Приправить овощи базиликом и куркумой.

Для теста: смешать сахар, соль, соду, растительное масло и кефир. Добавить муку и замесить тесто консистенции сметаны.

Смазать форму маслом, выложить половину теста, начинку и, наконец, вторую половину теста. Выпекать до готовности  в разогретой духовке 180С.

Готовый пирог разрезать на порции и подать на стол.

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Капустный пирог с гречкой

Ингредиенты: кефир - 1 стак, яйцо - 2 шт., разрыхлитель - 1 ч.л., соль - 0,5 ч.л., мука - 1,5 стак. Для начинки: капуста - 100 г, гречка (вареная) - 0,5 стак., растительное масло - 2 ст.л.

Приготовление:

Смешать яйца с солью, растительным маслом и кефиром комнатной температуры.

Добавить вареную гречневую кашу и нашинкованную капусту, перемешать.

Просеять муку с разрыхлителем, добавить к готовой массе и хорошо перемешать.

Выложить тесто в форму и отправить в духовку. Выпекать до готовности при температуре 180 - 190С.

Готовую выпечку разрезать на кусочки и подать на стол.

Приятного аппетита!
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Серия сообщений "пироги с овощами":
Часть 1 - Быстрый пирог
Часть 2 - Капустная шарлотка
...
Часть 12 - Цвибелькухен - немецкий луковый пирог
Часть 13 - Вкусный песочный пирог с луком и сырками
Часть 14 - Заливные пироги с капустой на скорую руку

Рубрики:  кулинария
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