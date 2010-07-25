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Салат "Принц" - вкусное и красивое блюдо
Салат "Принц" - вкусное и красивое блюдо
Салаты всегда присутствуют в нашем меню. А праздничный стол невозможно представить без вкусных и красиво оформленных салатов. Для вас еще один рецепт такого блюда, который можно приготовить на предстоящий праздничный стол. Салат "Принц" готовится из обычных продуктов, а майонез можно сделать самим, если он отсутствует в вашем холодильнике по этому рецепту.
Ингредиенты:
Приготовление:
Маринованные огурцы нарезать тонкой соломкой. Из них нужно удалить лишнюю влагу. Это можно сделать несколькими способами. Первый способ - прогреть огурцы на сковороде. Второй способ - промокнуть нарезанные огурцы бумажными полотенцами. Третий способ - откинуть нарезанные огурцы на сито и отжать лишнюю влагу.
К подготовленным огурцам натереть один крупный зубчик чеснока на мелкой терке или пропустить чеснок через пресс. Перемешать.
Мясо (у меня говядина) нужно предварительно отварить в подсоленной воде, после чего дать остыть мясу в бульоне, чтобы оно получилось более сочным. Остывшее мясо разобрать на волокна или нарезать тонкой соломкой.
К мясу добавить майонез (примерно 2 ст.л.), соль и черный молотый перец по вкусу. Перемешать.
Разъемную форму поставить на тарелку и первым слоем выложить мясо.
Вторым слоем распределить маринованные огурцы с чесноком.
Следующим слоем натереть отварные яйца на мелкой терке. Их немного посолить и поперчить по вкусу. Сверху сделать сеточку из майонеза.
Последним слоем натереть сыр на мелкой терке. Сделаем сеточку из майонеза.
Посыпать салат рубленными грецкими орехами, украсить зеленью и подать на стол.
Приятного аппетита!
Смотрите видео
Серия сообщений "мясные салаты (ч.3)":
Часть 1 - Салат "Оперативчик" - быстрый, легкий и аппетитный
Часть 2 - Салат "Сказка" - яркий и аппетитный
...
Часть 7 - Салат "Картофельный" с охотничьими колбасками
Часть 8 - Салат "Нежность" на новогодний стол
Часть 9 - Салат "Принц" - вкусное и красивое блюдо
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