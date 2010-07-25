Салат "Принц" - вкусное и красивое блюдо

Салаты всегда присутствуют в нашем меню. А праздничный стол невозможно представить без вкусных и красиво оформленных салатов. Для вас еще один рецепт такого блюда, который можно приготовить на предстоящий праздничный стол. Салат "Принц" готовится из обычных продуктов, а майонез можно сделать самим, если он отсутствует в вашем холодильнике по этому рецепту.



Ингредиенты:

мясо (отварное) - 250-300 г

огурцы (маринованные) - 3 шт. (300 г)

чеснок - 1 зубч.

яйцо (отварное) - 3 шт.

сыр (полутвердый) - 150 г

грецкие орехи (обжаренные) - 80 г

соль, специи - по вкусу

майонез - по вкусу

Приготовление:

Маринованные огурцы нарезать тонкой соломкой. Из них нужно удалить лишнюю влагу. Это можно сделать несколькими способами. Первый способ - прогреть огурцы на сковороде. Второй способ - промокнуть нарезанные огурцы бумажными полотенцами. Третий способ - откинуть нарезанные огурцы на сито и отжать лишнюю влагу.

К подготовленным огурцам натереть один крупный зубчик чеснока на мелкой терке или пропустить чеснок через пресс. Перемешать.

Мясо (у меня говядина) нужно предварительно отварить в подсоленной воде, после чего дать остыть мясу в бульоне, чтобы оно получилось более сочным. Остывшее мясо разобрать на волокна или нарезать тонкой соломкой.

К мясу добавить майонез (примерно 2 ст.л.), соль и черный молотый перец по вкусу. Перемешать.

Разъемную форму поставить на тарелку и первым слоем выложить мясо.

Вторым слоем распределить маринованные огурцы с чесноком.

Следующим слоем натереть отварные яйца на мелкой терке. Их немного посолить и поперчить по вкусу. Сверху сделать сеточку из майонеза.

Последним слоем натереть сыр на мелкой терке. Сделаем сеточку из майонеза.

Посыпать салат рубленными грецкими орехами, украсить зеленью и подать на стол.

Приятного аппетита!

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