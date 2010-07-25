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Пирог с капустой - быстро и необычно
Пирог с капустой - быстро и необычно
Этот пирог особенно не отличается приготовлением от других подобных. Но в нем есть своя "изюминка", в его основе нет муки. Его можно подать на обед или ужин. Получается вкусным и сытным. Если вам хочется попробовать его испечь, тогда сохраняйте рецепт для себя. Приготовление простое и быстрое.
Ингредиенты:
Приготовление:
Капусту нашинковать тонко и отправить в кипящую воду на 10 минут.
Лук нарезать полукольцами и тушить на сковороде до мягкости. Затем добавить фарш и готовить, пока мясо не побелеет.
Йогурт смешать с томатной пастой, посолить и поперчить.
Форму для выпечки смазать оливковым маслом, выложить в нее половину капусты и фарш, равномерно распределить половину йогуртового соуса. После выложить оставшуюся капусту, полить йогуртом и смазать взбитыми яйцами.
Выпекать в духовке при температуре 180С до готовности.
Готовый пирог разрезать на порции и подать на стол.
Приятного аппетита!
Серия сообщений "пироги с мясом (фаршем)":
Часть 1 - Пирог с мясом
Часть 2 - Разная кулебяка (несколько рецептов)
...
Часть 17 - Заливной пирог с мясной начинкой - быстро и просто
Часть 18 - Пирог "Куриный лентяй"
Часть 19 - Пирог с капустой - быстро и необычно
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