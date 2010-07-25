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Пирог с капустой - быстро и необычно

Воскресенье, 03 Сентября 2023 г. 07:45 + в цитатник

Пирог с капустой - быстро и необычно

Этот пирог особенно не отличается приготовлением от других подобных. Но в нем есть своя "изюминка", в его основе нет муки. Его можно подать на обед или ужин. Получается вкусным и сытным. Если вам хочется попробовать его испечь, тогда сохраняйте рецепт для себя. Приготовление простое и быстрое.

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Ингредиенты:

  • куриный фарш - 500 г
  • лук  - 1 шт.
  • яйцо - 2 шт.
  • капуста свежая - 0,5 кочана
  • томатная паста - 2 ст.л.
  • йогурт натуральный - 100 мл
  • соль, перец - по вкусу

Приготовление:

Капусту нашинковать тонко и отправить в кипящую воду на 10 минут.

Лук нарезать полукольцами и тушить на сковороде до мягкости. Затем добавить фарш и готовить, пока мясо не побелеет.

Йогурт смешать с томатной пастой, посолить и поперчить.

Форму для выпечки смазать оливковым маслом, выложить в нее половину капусты и фарш, равномерно распределить половину йогуртового соуса. После выложить оставшуюся капусту, полить йогуртом и смазать взбитыми яйцами.

Выпекать в духовке при температуре 180С до готовности.

Готовый пирог разрезать на порции и подать на стол.

Приятного аппетита!
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Часть 19 - Пирог с капустой - быстро и необычно

Рубрики:  кулинария
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Процитировано 8 раз
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