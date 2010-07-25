Пирог с капустой - быстро и необычно

Этот пирог особенно не отличается приготовлением от других подобных. Но в нем есть своя "изюминка", в его основе нет муки. Его можно подать на обед или ужин. Получается вкусным и сытным. Если вам хочется попробовать его испечь, тогда сохраняйте рецепт для себя. Приготовление простое и быстрое.

Ингредиенты:

куриный фарш - 500 г

лук - 1 шт.

яйцо - 2 шт.

капуста свежая - 0,5 кочана

томатная паста - 2 ст.л.

йогурт натуральный - 100 мл

соль, перец - по вкусу

Приготовление:

Капусту нашинковать тонко и отправить в кипящую воду на 10 минут.

Лук нарезать полукольцами и тушить на сковороде до мягкости. Затем добавить фарш и готовить, пока мясо не побелеет.

Йогурт смешать с томатной пастой, посолить и поперчить.

Форму для выпечки смазать оливковым маслом, выложить в нее половину капусты и фарш, равномерно распределить половину йогуртового соуса. После выложить оставшуюся капусту, полить йогуртом и смазать взбитыми яйцами.

Выпекать в духовке при температуре 180С до готовности.

Готовый пирог разрезать на порции и подать на стол.