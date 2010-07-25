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Гуляш из куриных сердечек - вкусное и сытное блюдо

Пятница, 10 Февраля 2023 г. 07:42 + в цитатник

Гуляш из куриных сердечек - вкусное и сытное блюдо

Чаще гуляш готовят из мяса, а почему бы не приготовить из субпродуктов. Блюдо имеет отличный вкус, аромат и получается очень сытным. Кроме того, это бюджетный и несложный вариант приготовления. В составе этого гуляша нет сахара и муки, лишь куриные сердечки, сладкий перец, специи и томатная паста. Попробуйте приготовить, результат вас удивит. Этот рецепт предложили авторы retsept.net, поблагодарим за прекрасную идей приготовления гуляша.

РіСѓР»СЏС€ РёР· РєСѓСЂРёРЅС‹С… СЃРµСЂРґРµС‡РµРє - РІРєСѓСЃРЅРѕРµ Рё СЃС‹С‚РЅРѕРµ Р±Р»СЋРґРѕ (670x440, 368Kb)

Ингредиенты:

  • куриные сердечки - 200 г
  • вода - 200 мл
  • лук репчатый - 10 г
  • паприка сладкая молотая-  0.1 г
  • перец сладкий - 50 г
  • перец чёрный молотый - 0,1 г
  • смалец - 10 г
  • соль - 5 г
  • томатная паста - 10 г
  • чеснок - 3 г

Приготовление:

Куриные сердечки промыть под проточной холодной водой, почистить и порезать на кусочки.

Вскипятить воду (200 мл).

Порезанные сердечки обжарить в сотейнике на смальце в течение нескольких минут. Затем к ним добавить томатную пасту, соль и горячую воду. На небольшом огне варить смесь двадцать минут после закипания. Периодически перемешивать.

За время варки сердечек почистить и нарезать лук, чеснок и сладкий перец. Добавить в сотейник сладкую паприку, порезанные овощи и молотый чёрный перец. Варить гуляш ещё десять минут, не забывая иногда помешивать.

По окончании варки снять сотейник с огня, дать немного постоять и подать к столу. Украсить зеленью по желанию.

Приятного аппетита!
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Серия сообщений "блюда из субпродуктов":
Часть 1 - Приготовление быстрого холодца - несколько рецептов
Часть 2 - Паштет из курицы
...
Часть 19 - Паштет из свиной печени с луком и чесноком - вкусно и быстро
Часть 20 - Куриные желудки в соусе - аппетитная и ароматная закуска
Часть 21 - Гуляш из куриных сердечек - вкусное и сытное блюдо

Рубрики:  кулинария
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Процитировано 7 раз
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