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Гуляш из куриных сердечек - вкусное и сытное блюдо
Гуляш из куриных сердечек - вкусное и сытное блюдо
Чаще гуляш готовят из мяса, а почему бы не приготовить из субпродуктов. Блюдо имеет отличный вкус, аромат и получается очень сытным. Кроме того, это бюджетный и несложный вариант приготовления. В составе этого гуляша нет сахара и муки, лишь куриные сердечки, сладкий перец, специи и томатная паста. Попробуйте приготовить, результат вас удивит. Этот рецепт предложили авторы retsept.net, поблагодарим за прекрасную идей приготовления гуляша.
Ингредиенты:
Приготовление:
Куриные сердечки промыть под проточной холодной водой, почистить и порезать на кусочки.
Вскипятить воду (200 мл).
Порезанные сердечки обжарить в сотейнике на смальце в течение нескольких минут. Затем к ним добавить томатную пасту, соль и горячую воду. На небольшом огне варить смесь двадцать минут после закипания. Периодически перемешивать.
За время варки сердечек почистить и нарезать лук, чеснок и сладкий перец. Добавить в сотейник сладкую паприку, порезанные овощи и молотый чёрный перец. Варить гуляш ещё десять минут, не забывая иногда помешивать.
По окончании варки снять сотейник с огня, дать немного постоять и подать к столу. Украсить зеленью по желанию.
Приятного аппетита!
Серия сообщений "блюда из субпродуктов":
Часть 1 - Приготовление быстрого холодца - несколько рецептов
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Часть 19 - Паштет из свиной печени с луком и чесноком - вкусно и быстро
Часть 20 - Куриные желудки в соусе - аппетитная и ароматная закуска
Часть 21 - Гуляш из куриных сердечек - вкусное и сытное блюдо
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