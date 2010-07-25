Гуляш из куриных сердечек - вкусное и сытное блюдо

Чаще гуляш готовят из мяса, а почему бы не приготовить из субпродуктов. Блюдо имеет отличный вкус, аромат и получается очень сытным. Кроме того, это бюджетный и несложный вариант приготовления. В составе этого гуляша нет сахара и муки, лишь куриные сердечки, сладкий перец, специи и томатная паста. Попробуйте приготовить, результат вас удивит. Этот рецепт предложили авторы retsept.net, поблагодарим за прекрасную идей приготовления гуляша.

Ингредиенты:

куриные сердечки - 200 г

вода - 200 мл

лук репчатый - 10 г

паприка сладкая молотая- 0.1 г

перец сладкий - 50 г

перец чёрный молотый - 0,1 г

смалец - 10 г

соль - 5 г

томатная паста - 10 г

чеснок - 3 г

Приготовление:

Куриные сердечки промыть под проточной холодной водой, почистить и порезать на кусочки.

Вскипятить воду (200 мл).

Порезанные сердечки обжарить в сотейнике на смальце в течение нескольких минут. Затем к ним добавить томатную пасту, соль и горячую воду. На небольшом огне варить смесь двадцать минут после закипания. Периодически перемешивать.

За время варки сердечек почистить и нарезать лук, чеснок и сладкий перец. Добавить в сотейник сладкую паприку, порезанные овощи и молотый чёрный перец. Варить гуляш ещё десять минут, не забывая иногда помешивать.

По окончании варки снять сотейник с огня, дать немного постоять и подать к столу. Украсить зеленью по желанию.