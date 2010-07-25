Салат "Взрыв вкуса" - для праздничного стола

Уже название этого блюда должно привлечь ваше внимание. В этом салате на первый взгляд совершенно несовместим набор продуктов, но стоит попробовать хотя бы немножко и остановиться будет просто невозможно. Осталось только приготовить и попробовать.

Ингредиенты: