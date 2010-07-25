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Салат "Взрыв вкуса" - для праздничного стола
Салат "Взрыв вкуса" - для праздничного стола
Уже название этого блюда должно привлечь ваше внимание. В этом салате на первый взгляд совершенно несовместим набор продуктов, но стоит попробовать хотя бы немножко и остановиться будет просто невозможно. Осталось только приготовить и попробовать.
Приготовление:
Подготовить все необходимые ингредиенты. Яйца заранее отварить, остудит, и очистить.
Очищенные яйца, огурцы и ветчину нарезать мелким кубиком. Добавить мелко рубленные орехи и чеснок.
Заправить майонезом, перемешать и посолить по вкусу. Разложить салат в тарталетки.
Украсить зернами граната и свежей зеленью и подать к столу
Приятного аппетита!
|Рубрики:
|салаты/мясные салаты (ч.2)
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