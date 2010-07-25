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Салат "Взрыв вкуса" - для праздничного стола

Суббота, 31 Декабря 2022 г. 17:49 + в цитатник

Салат "Взрыв вкуса" - для праздничного стола

Уже название этого блюда должно привлечь ваше внимание. В этом салате на первый взгляд совершенно несовместим набор продуктов, но стоит попробовать хотя бы немножко и остановиться будет просто невозможно. Осталось только приготовить и попробовать. 

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Ингредиенты:
  • ветчина - 250 г
  • огурцы свежие -  1 - 2 шт. 
  • яйцо - 3 шт. 
  • грецкие орехи - 30 г
  • зерна граната - 30 - 50 г
  • чеснок - 2 зубч.
  • майонез - по вкусу
  • зелень - по вкусу 
  • тарталетки - 6 - 8 шт.

Приготовление:

Подготовить все необходимые ингредиенты. Яйца заранее отварить, остудит, и очистить.

Очищенные яйца, огурцы и ветчину нарезать мелким кубиком. Добавить мелко рубленные орехи и чеснок.

Заправить майонезом, перемешать и посолить по вкусу. Разложить салат в тарталетки.

Украсить зернами граната и свежей зеленью и подать к столу

Приятного аппетита!

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Рубрики:  салаты/мясные салаты (ч.2)
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