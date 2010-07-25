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Салат "Оперативчик" - быстрый, легкий и аппетитный
Салат "Оперативчик" - быстрый, легкий и аппетитный
Этот салат получил такое название, так как готовится быстро и оперативно. Все ингредиенты используются в начальном виде, без термообработки. Нарезаются полосками, смешиваются и пропитываются майонезом. Морковь по-корейски своим кисло-сладким вкусом и легкой остротой отлично дополняет ветчину. Салат получается легким, очень вкусным и аппетитным.
Ингредиенты:
Серия сообщений "мясные салаты (ч.3)":
Часть 1 - Салат "Оперативчик" - быстрый, легкий и аппетитный
Часть 2 - Салат "Сказка" - яркий и аппетитный
Часть 3 - Салат "Азия" с говядиной и овощами
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