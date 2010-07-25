Салат "Оперативчик" - быстрый, легкий и аппетитный

Этот салат получил такое название, так как готовится быстро и оперативно. Все ингредиенты используются в начальном виде, без термообработки. Нарезаются полосками, смешиваются и пропитываются майонезом. Морковь по-корейски своим кисло-сладким вкусом и легкой остротой отлично дополняет ветчину. Салат получается легким, очень вкусным и аппетитным.

Ингредиенты:

- ветчина - 300 г

- огурцы - 1 шт.

- морковь по-корейски - 100 г

- кукуруза консервированная - 150 г

- укроп - 20 г

- майонез - 2 ст.л.

- соль, перец - по вкусу

Приготовление:

Ветчину нарезать тонкой соломкой, выложить ее в глубокую емкость. Вместо ветчины можно использовать балык.

Свежий огурец вымыть, высушить и также нарезать соломкой, добавить к ветчине.

Морковь по-корейски разрезать на более короткие полоски. Ее можно приобрести в магазине или заранее приготовить самостоятельно. Консервированную кукурузу процедить от маринада. Оба ингредиента добавить в основной состав.

Свежий укроп ополоснуть, мелко нашинковать, поместить в салат. Заправить майонезом, посолить и поперчить по вкусу.

Салат тщательно перемешать, хорошо пропитывая все ингредиенты майонезом.

Переложить салат в тарелку, подать на стол. Перед подачей его можно немного охладить в холодильнике.