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Салат "Оперативчик" - быстрый, легкий и аппетитный

Среда, 15 Февраля 2023 г. 07:53 + в цитатник

Салат "Оперативчик" - быстрый, легкий и аппетитный

Этот салат получил такое название, так как готовится быстро и оперативно. Все ингредиенты используются в начальном виде, без термообработки. Нарезаются полосками, смешиваются и пропитываются майонезом. Морковь по-корейски своим кисло-сладким вкусом и легкой остротой отлично дополняет ветчину. Салат получается легким, очень вкусным и аппетитным.

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Ингредиенты:

- ветчина - 300 г
- огурцы - 1 шт.
- морковь по-корейски - 100 г
- кукуруза консервированная - 150 г
- укроп - 20 г
- майонез - 2 ст.л.
- соль, перец - по вкусу
Приготовление:
Ветчину нарезать тонкой соломкой, выложить ее в глубокую емкость. Вместо ветчины можно использовать балык.
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Свежий огурец вымыть, высушить и также нарезать соломкой, добавить к ветчине.
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Морковь по-корейски разрезать на более короткие полоски. Ее можно приобрести в магазине или заранее приготовить самостоятельно. Консервированную кукурузу процедить от маринада. Оба ингредиента добавить в основной состав.
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Свежий укроп ополоснуть, мелко нашинковать, поместить в салат. Заправить майонезом, посолить и поперчить по вкусу.
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Салат тщательно перемешать, хорошо пропитывая все ингредиенты майонезом.
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Переложить салат в тарелку, подать на стол. Перед подачей его можно немного охладить в холодильнике.
Приятного аппетита!
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Серия сообщений "мясные салаты (ч.3)":
Часть 1 - Салат "Оперативчик" - быстрый, легкий и аппетитный
Часть 2 - Салат "Сказка" - яркий и аппетитный
Часть 3 - Салат "Азия" с говядиной и овощами

Рубрики:  салаты
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