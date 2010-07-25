Салат "Курочка под шубкой" - вкусный и красиво оформленный

Всем известен салат "Селедка под шубой", а почему бы не поэкспериментировать с куриным мясом. Салат отлично подойдет, как для праздничного стола, так и для повседневной трапезы. Он также формируется слоями, куриное мясо выкладывается нижним слоем, а сверху его покрывают воздушные слои из сыра и яйца. А для пикантности и кислинки добавить маринованные грибы. Но если таковых нет, положите маринованные огурцы. Эти ингредиенты отлично дополнят сухое куриное филе.

Ингредиенты:

- куриное филе - 200 г

- шампиньоны маринованные - 200 г

- сыр твердый - 100 г

- яйцо - 3 шт.

- майонез - 3 - 4 ст.л.

- укроп - по вкусу

- соль - по вкусу



Приготовление: