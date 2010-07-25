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Салат "Курочка под шубкой" - вкусный и красиво оформленный
Салат "Курочка под шубкой" - вкусный и красиво оформленный
Всем известен салат "Селедка под шубой", а почему бы не поэкспериментировать с куриным мясом. Салат отлично подойдет, как для праздничного стола, так и для повседневной трапезы. Он также формируется слоями, куриное мясо выкладывается нижним слоем, а сверху его покрывают воздушные слои из сыра и яйца. А для пикантности и кислинки добавить маринованные грибы. Но если таковых нет, положите маринованные огурцы. Эти ингредиенты отлично дополнят сухое куриное филе.
Ингредиенты:
Подготовить продукты.
Куриное филе заранее отварить до готовности в подсоленной воде. Примерное время варки составляет 15 минут с момента кипения воды. Мясо достать из бульона, остудить, нарезать небольшими кубиками. Выложить мясо первым слом салата.
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Часть 1 - Салат "Приятный денек"
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Часть 44 - Праздничный салат "Первый снежок"
Часть 45 - Слоеный салат "Павлинка" - вкусный, красивый и яркий
Часть 46 - Салат "Курочка под шубкой" - вкусный и красиво оформленный
Часть 47 - Салат "Капустный муравейник" - быстрое приготовление
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