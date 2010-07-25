Записи Друзья Комментарии
Galche
Аватар Galche

 -Цитатник

Как взять код ролика с Дзена и вставить на Лиру - (0)

...

С Днем рождения, Галочка (для Galche) - (12)

С Днем рождения, Галочка (для Galche) Дорогая Галочка! Поздравляю с Днем рождения! Пусть все меч...

Новый вид вымогательства - (10)

Новый вид вымогательства! Всем Здравствуйте... Сегодня мы поговорим по теме, которая...

Не всегда прощения просит тот, кто виноват. Прощения просит тот, кто дорожит отношениями - (2)

Не всегда прощения просит тот, кто виноват. Прощения просит тот, кто дорожит отношениями (Эрих Мария...

Изменить картинку или фото онлайн - (0)

Изменить картинку или фото онлайн   ...

 -Рубрики

 -Поиск по дневнику

Поиск сообщений в Galche

 -Подписка по e-mail

 

 -Статистика

Статистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
Создан: 25.07.2010
Записей: 8988
Комментариев: 68818
Написано: 97069


Салат "Курочка под шубкой" - вкусный и красиво оформленный

Четверг, 14 Апреля 2022 г. 07:41 + в цитатник

Салат "Курочка под шубкой" - вкусный и красиво оформленный

Всем известен салат "Селедка под шубой", а почему бы не поэкспериментировать с куриным мясом. Салат отлично подойдет, как для праздничного стола, так и для повседневной трапезы. Он также формируется слоями, куриное мясо выкладывается нижним слоем, а сверху его покрывают воздушные слои из сыра и яйца. А для пикантности и кислинки добавить маринованные грибы. Но если таковых нет, положите маринованные огурцы. Эти ингредиенты отлично дополнят сухое куриное филе.

СЃР°Р»Р°С‚ РљСѓСЂРѕС‡РєР° РїРѕРґ С€СѓР±РєРѕР№ РІРєСѓСЃРЅС‹Р№ СЃ РєСЂР°СЃРёРІС‹Рј РѕС„РѕСЂРјР»РµРЅРёРµРј 1 (700x466, 393Kb)

Ингредиенты:

- куриное филе - 200 г
- шампиньоны маринованные - 200 г
- сыр твердый - 100 г
- яйцо - 3 шт.
- майонез - 3 - 4 ст.л.
- укроп - по вкусу
- соль - по вкусу

Приготовление:

Подготовить продукты.

СЃР°Р»Р°С‚ РљСѓСЂРѕС‡РєР° РїРѕРґ С€СѓР±РєРѕР№ РІРєСѓСЃРЅС‹Р№ СЃ РєСЂР°СЃРёРІС‹Рј РѕС„РѕСЂРјР»РµРЅРёРµРј 2 (700x466, 337Kb)
Куриное филе заранее отварить до готовности в подсоленной воде. Примерное время варки составляет 15 минут с момента кипения воды. Мясо достать из бульона, остудить, нарезать небольшими кубиками. Выложить мясо первым слом салата.

СЃР°Р»Р°С‚ РљСѓСЂРѕС‡РєР° РїРѕРґ С€СѓР±РєРѕР№ РІРєСѓСЃРЅС‹Р№ СЃ РєСЂР°СЃРёРІС‹Рј РѕС„РѕСЂРјР»РµРЅРёРµРј 3 (700x466, 302Kb)
Сверху смазать курицу майонезом по всему периметру.
СЃР°Р»Р°С‚ РљСѓСЂРѕС‡РєР° РїРѕРґ С€СѓР±РєРѕР№ РІРєСѓСЃРЅС‹Р№ СЃ РєСЂР°СЃРёРІС‹Рј РѕС„РѕСЂРјР»РµРЅРёРµРј 4 (700x466, 296Kb)
Маринованные грибы достать из маринада, удалить пряности. Грибы нарезать пластинками, выложить на курицу, смазать майонезом.
СЃР°Р»Р°С‚ РљСѓСЂРѕС‡РєР° РїРѕРґ С€СѓР±РєРѕР№ РІРєСѓСЃРЅС‹Р№ СЃ РєСЂР°СЃРёРІС‹Рј РѕС„РѕСЂРјР»РµРЅРёРµРј 5 (700x466, 291Kb)
Яйца отварить вкрутую, аккуратно отделить белки от желтков. Белки натереть на мелкой терке, покрыть ими шампиньоны, сверху нанести слой майонеза.
СЃР°Р»Р°С‚ РљСѓСЂРѕС‡РєР° РїРѕРґ С€СѓР±РєРѕР№ РІРєСѓСЃРЅС‹Р№ СЃ РєСЂР°СЃРёРІС‹Рј РѕС„РѕСЂРјР»РµРЅРёРµРј 6 (700x466, 300Kb)
Твердый сыр натереть на мелкой терке, стружкой присыпать белок, также смазать майонезом.
СЃР°Р»Р°С‚ РљСѓСЂРѕС‡РєР° РїРѕРґ С€СѓР±РєРѕР№ РІРєСѓСЃРЅС‹Р№ СЃ РєСЂР°СЃРёРІС‹Рј РѕС„РѕСЂРјР»РµРЅРёРµРј 7 (700x466, 326Kb)
Сверху салат покрыть измельченными желтками. Дать ему постоять 1 - 2 часа в холодильнике, чтобы салат пропитался и охладился.
СЃР°Р»Р°С‚ РљСѓСЂРѕС‡РєР° РїРѕРґ С€СѓР±РєРѕР№ РІРєСѓСЃРЅС‹Р№ СЃ РєСЂР°СЃРёРІС‹Рј РѕС„РѕСЂРјР»РµРЅРёРµРј 8 (700x466, 379Kb)
Перед подачей салат украсить маринованными грибами и свежей зеленью.
Приятного аппетита!
СЃР°Р»Р°С‚ РљСѓСЂРѕС‡РєР° РїРѕРґ С€СѓР±РєРѕР№ РІРєСѓСЃРЅС‹Р№ СЃ РєСЂР°СЃРёРІС‹Рј РѕС„РѕСЂРјР»РµРЅРёРµРј 9 (700x466, 358Kb)

Серия сообщений "мясные салаты (ч.2)":
Часть 1 - Салат "Приятный денек"
Часть 2 - Салат "Моника"
...
Часть 44 - Праздничный салат "Первый снежок"
Часть 45 - Слоеный салат "Павлинка" - вкусный, красивый и яркий
Часть 46 - Салат "Курочка под шубкой" - вкусный и красиво оформленный
Часть 47 - Салат "Капустный муравейник" - быстрое приготовление

Рубрики:  салаты
Метки:  

Процитировано 20 раз
Понравилось: 13 пользователям
Нравится

К дневнику Страницы: [1] [Новые]
 

О проекте