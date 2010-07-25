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Печень по-царски + видео
Печень по-царски + видео
Не всем нравятся блюда из печени. Хотя отлично знаем, что этот продукт очень полезный для нашего организма. А может быть попробовать приготовить закуску с интересным названием "Печень по-царски". Блюдо получается сочным и ароматным, его можно готовить не только в будни, но и в праздничные дни. Если хотите приготовить его, тогда сохраняйте рецепт в кулинарной копилке.
Ингредиенты:
- печень (говяжья или куриная) - 800 г
- яйцо - 2 шт.
- манная крупа - 100 г
- молоко - 100 мл
- соль - 2/3 ч.л.
- перец - по вкусу
- морковь - 300 г
- лук - 150 г
- растительное масло - для жарки
- сливочное масло - 30 - 40 г
- шампиньоны маринованные - 5 - 7 шт.
Приготовление:
Печень очистить от пленки. Разрезать на небольшие куски и измельчить в чаше блендера. Добавить соль и черный молотый перец. яйца взболтать венчиком, влить молоко, манную крупу и соединить с печенью.
Лук нарезать полукольцами, морковь натереть на крупной терке. Обжарить на растительном и сливочном масле. Посолить и поперчить по вкусу.
Форму застелить фольгой. Морковь распределить (прижимая) по дну и бортикам, высотой +/- 4 - 5 см.
Несколько маринованных грибов разрезать пополам. Вставить их по внешнему бортику, прижимая к стенке, чтобы была видна ножка.
Заполнить форму печеночной массой и готовить при 170С на среднем уровне без конвекции 70 минут. По прошествии этого времени, оставить в духовке еще на 15 минут. Остудить при комнатной температуре.
Перевернуть закуску на блюдо, снять фольгу. Низ запеканки снаружи и внутри смазать майонезом с помощью чайной ложки. Затем обсыпать укропом снаружи и внутри. Серединку наполнить помидорами черри и украсить укропом.
Приятного аппетита!
Смотрите видео:
Серия сообщений "блюда из субпродуктов":
Часть 1 - Приготовление быстрого холодца - несколько рецептов
Часть 2 - Паштет из курицы
...
Часть 12 - Тушеная печень в чесночно-ореховом соусе
Часть 13 - Котлеты из печени с картофелем и луком
Часть 14 - Печень по-царски + видео
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