Печень по-царски + видео

Не всем нравятся блюда из печени. Хотя отлично знаем, что этот продукт очень полезный для нашего организма. А может быть попробовать приготовить закуску с интересным названием "Печень по-царски". Блюдо получается сочным и ароматным, его можно готовить не только в будни, но и в праздничные дни. Если хотите приготовить его, тогда сохраняйте рецепт в кулинарной копилке.

Ингредиенты:

- печень (говяжья или куриная) - 800 г

- яйцо - 2 шт.

- манная крупа - 100 г

- молоко - 100 мл

- соль - 2/3 ч.л.

- перец - по вкусу

- морковь - 300 г

- лук - 150 г

- растительное масло - для жарки

- сливочное масло - 30 - 40 г

- шампиньоны маринованные - 5 - 7 шт.

Приготовление:

Печень очистить от пленки. Разрезать на небольшие куски и измельчить в чаше блендера. Добавить соль и черный молотый перец. яйца взболтать венчиком, влить молоко, манную крупу и соединить с печенью.

Лук нарезать полукольцами, морковь натереть на крупной терке. Обжарить на растительном и сливочном масле. Посолить и поперчить по вкусу.

Форму застелить фольгой. Морковь распределить (прижимая) по дну и бортикам, высотой +/- 4 - 5 см.

Несколько маринованных грибов разрезать пополам. Вставить их по внешнему бортику, прижимая к стенке, чтобы была видна ножка.

Заполнить форму печеночной массой и готовить при 170С на среднем уровне без конвекции 70 минут. По прошествии этого времени, оставить в духовке еще на 15 минут. Остудить при комнатной температуре.

Перевернуть закуску на блюдо, снять фольгу. Низ запеканки снаружи и внутри смазать майонезом с помощью чайной ложки. Затем обсыпать укропом снаружи и внутри. Серединку наполнить помидорами черри и украсить укропом.

Приятного аппетита!

Смотрите видео:





