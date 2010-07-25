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Печень по-царски + видео

Вторник, 07 Апреля 2020 г. 05:36 + в цитатник

Печень по-царски + видео

Не всем нравятся блюда из печени. Хотя отлично знаем, что этот продукт очень полезный для нашего организма. А может быть попробовать приготовить закуску с интересным названием "Печень по-царски".  Блюдо получается сочным и ароматным, его можно готовить не только в  будни, но и в праздничные дни. Если хотите приготовить его, тогда сохраняйте рецепт в кулинарной копилке.

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Ингредиенты:

- печень (говяжья или куриная) - 800 г
- яйцо - 2 шт.
- манная крупа - 100 г
- молоко - 100 мл
- соль - 2/3 ч.л.
- перец - по вкусу
- морковь - 300 г
- лук - 150 г
- растительное масло - для жарки
- сливочное масло - 30 - 40 г
- шампиньоны маринованные - 5 - 7 шт.

Приготовление:

Печень очистить от пленки. Разрезать на небольшие куски и измельчить в чаше блендера. Добавить соль и черный молотый перец. яйца взболтать венчиком, влить молоко, манную крупу и соединить с печенью.

Лук нарезать полукольцами, морковь натереть на крупной терке. Обжарить на растительном и сливочном масле. Посолить и поперчить по вкусу.

Форму застелить фольгой. Морковь распределить (прижимая) по дну и бортикам, высотой +/- 4 - 5 см.

Несколько маринованных грибов разрезать пополам. Вставить их по внешнему бортику, прижимая к стенке, чтобы была видна ножка.

Заполнить форму печеночной массой и готовить при 170С на среднем уровне без конвекции 70 минут. По прошествии этого времени, оставить в духовке еще на 15 минут. Остудить при комнатной температуре.

Перевернуть закуску на блюдо, снять фольгу. Низ запеканки снаружи и внутри смазать майонезом с помощью чайной ложки. Затем обсыпать укропом снаружи и внутри. Серединку наполнить помидорами черри и украсить укропом.

Приятного аппетита!

Смотрите видео:



Серия сообщений "блюда из субпродуктов":
Часть 1 - Приготовление быстрого холодца - несколько рецептов
Часть 2 - Паштет из курицы
...
Часть 12 - Тушеная печень в чесночно-ореховом соусе
Часть 13 - Котлеты из печени с картофелем и луком
Часть 14 - Печень по-царски + видео

Рубрики:  кулинария
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