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Блинчики на творожном тесте - мягкие и вкусные
Блинчики на творожном тесте - мягкие и вкусные
Блины очень популярны в русской кухне. вариантов их приготовления множество. А так как скоро Масленица, когда их готовят чаще, чем в другое время, многие из вас, наверняка, стараются найти необычный рецепт. Один из таких предлагаю. Блинчики готовят на творожном тесте (мне никогда не приходилось ни пробовать, ни самой готовить такие). Так почему бы не заняться приготовлением таких сейчас. Жарит их легко, быстро переворачиваются, получаются мягкими и вкусными. Подавать можно со сметаной, вареньем или медом.
Ингредиенты:
Серия сообщений "блины, оладьи":
Часть 1 - Оладьи, оладьи и много рецептов
Часть 2 - Идеальные блины - несколько советов
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Часть 15 - Тончайшие блинчики на молоке и воде
Часть 16 - Нежные блинчики на кефире
Часть 17 - Блинчики на творожном тесте - мягкие и вкусные
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|кулинария
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