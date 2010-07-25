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Блинчики на творожном тесте - мягкие и вкусные

Среда, 14 Февраля 2024 г. 17:58 + в цитатник

Блинчики на творожном тесте - мягкие и вкусные

Блины очень популярны в русской кухне. вариантов их приготовления множество. А так как скоро Масленица, когда их готовят чаще, чем в другое время, многие из вас, наверняка, стараются найти необычный рецепт. Один из таких предлагаю. Блинчики готовят на творожном тесте (мне никогда не приходилось ни пробовать, ни самой готовить такие). Так почему бы не заняться приготовлением таких сейчас. Жарит их легко, быстро переворачиваются, получаются мягкими и вкусными. Подавать можно со сметаной, вареньем или медом.

блины рецепт

Ингредиенты:

- творог средней жирности - 300 г
- яйцо - 2 шт.
- соль - 0,5 ч.л.
- сахар - 1 ст.л.
- кефир - 300 мл
- мука пшеничная в/с - 250 г
- вода - 300 - 350 мл
- разрыхлитель - 1 ч.л.
- ванильный сахар - 1 ч.л.
- растительное масло - 4 - 5 ст.л.
Приготовление:
В глубокую емкость выложить творог, вбить два яйца, всыпать соль и сахар. Яйца с творогом взбить до однородной консистенции. Творожная масса должна получиться без комочков.
Влить кефир комнатной температуры. Его нужно достать из холодильника заранее. Всыпать пшеничную муку, просеянную через сито, добавить разрыхлитель теста и ванильный сахар для аромата. Все ингредиенты тщательно перемешать до однородности, после влить в тесто горячую воду.
В самом конце добавить растительное масло, по массе пройдитесь блендером, полностью избавляя ее от комочков. Должно получиться жидкое творожное тесто, как на блины.
Поверхность сковороды слегка смазать растительным маслом и хорошо разогреть. Половником внутрь влить небольшое количество смеси, распределить ровным слоем.
Жарить блины на огне чуть выше среднего по тридцать секунд с каждой стороны.
Поочередно поджарить все блины, складывая их стопкой на тарелку. Каждый блин свернуть в трубочку или подать на стол в другом виде. К блинам можно подать сметану, джем или варенье.
Приятного аппетита!
блины рецепт

Серия сообщений "блины, оладьи":
Часть 1 - Оладьи, оладьи и много рецептов
Часть 2 - Идеальные блины - несколько советов
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Часть 15 - Тончайшие блинчики на молоке и воде
Часть 16 - Нежные блинчики на кефире
Часть 17 - Блинчики на творожном тесте - мягкие и вкусные

Рубрики:  кулинария
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Процитировано 8 раз
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