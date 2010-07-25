Салат "Нежность" на новогодний стол

Салаты - одни из самых разнообразных блюд. Готовят их порой "из ничего", но на новогодний стол все-таки хочется приготовить более интересное и новое блюдо. Салат "Нежность" будет одним из таких. Есть несколько вариантов их приготовления. В этом рецепте основой будет куриное филе. Сохраняйте рецепт и попробуйте приготовить этот слоеный салат.

Ингредиенты:

- филе куриное - 300 г

- огурцы свежие - 2 шт.

- яйцо - 4 шт.

- грецкие орехи - 150 г

- чернослив - 150 г

- сметана 15% - 250 г

- горчица -1 ч.л.

- соль, перец - по вкусу

Приготовление:

Отварить куриное мясо в подсоленной воде. Остудить, нарезать на мелкие кубики.

Измельчить огурцы также, как мясо. Нарезать ножом, так как при использовании терки образуется много сока.

Вымытый и обсушенный чернослив мелко нарезать. Твердый чернослив предварительно замочить 5 минут в горячей воде.

Грецкие орехи измельчить с помощью ножа или блендера. Кусочки должны быть среднего размера, не мелкие.

Отварить яйца. Отдельно натереть желтки на мелкой терке, белки - на крупной.

Приготовить соус: соединить сметану с солью и горчицей и хорошо перемешать.

Сформировать салат послойно, используя кулинарное кольцо. Первым слоем выложить куриную грудку, промазать соусом.

Далее равномерно распределить измельченный чернослив.

Следом равномерно присыпать грецкими орехами, смазать сметанным соусом.

Теперь выложить в кольцо белки и также промазать соусом.

Для следующего слоя распределить огурцы, смазать соусом.

Сверху присыпать натертыми желтками, чтобы получилась пышная шапочка.

Салат отправить настаиваться в холодильник не меньше часа, чтобы все слои хорошо пропитались. Затем аккуратно снять формовочное кольцо. Для украшения использовать половинки грецких орехов и любую зелень.