Сделала кнопки с верхней Панели, на всякий пожарный...))) ...Делаем кнопку Нравится для каждого поста - (0)
Делаем кнопку Нравится для каждого поста ...Ленивые пельмени: они настолько ленивые, что даже тесто раскатывать не надо - (0)
Ленивые пельмени: они настолько ленивые, что даже тесто раскатывать не надо По вкусу ленивые пе...Полезные программы для авторов - (0)
Полезные программы для авторов Программы для выявления ошибок: https:/...Создаём картинки по вашему запросу онлайн - (0)
Создаём картинки по вашему запросу онлайн Здравствуйте... Сегодня интересная подсказка в сов...
|
Салат "Нежность" на новогодний стол
Салат "Нежность" на новогодний стол
Салаты - одни из самых разнообразных блюд. Готовят их порой "из ничего", но на новогодний стол все-таки хочется приготовить более интересное и новое блюдо. Салат "Нежность" будет одним из таких. Есть несколько вариантов их приготовления. В этом рецепте основой будет куриное филе. Сохраняйте рецепт и попробуйте приготовить этот слоеный салат.
Ингредиенты:
- филе куриное - 300 г
- огурцы свежие - 2 шт.
- яйцо - 4 шт.
- грецкие орехи - 150 г
- чернослив - 150 г
- сметана 15% - 250 г
- горчица -1 ч.л.
- соль, перец - по вкусу
Приготовление:
Отварить куриное мясо в подсоленной воде. Остудить, нарезать на мелкие кубики.
Измельчить огурцы также, как мясо. Нарезать ножом, так как при использовании терки образуется много сока.
Вымытый и обсушенный чернослив мелко нарезать. Твердый чернослив предварительно замочить 5 минут в горячей воде.
Грецкие орехи измельчить с помощью ножа или блендера. Кусочки должны быть среднего размера, не мелкие.
Отварить яйца. Отдельно натереть желтки на мелкой терке, белки - на крупной.
Приготовить соус: соединить сметану с солью и горчицей и хорошо перемешать.
Сформировать салат послойно, используя кулинарное кольцо. Первым слоем выложить куриную грудку, промазать соусом.
Далее равномерно распределить измельченный чернослив.
Следом равномерно присыпать грецкими орехами, смазать сметанным соусом.
Теперь выложить в кольцо белки и также промазать соусом.
Для следующего слоя распределить огурцы, смазать соусом.
Сверху присыпать натертыми желтками, чтобы получилась пышная шапочка.
Салат отправить настаиваться в холодильник не меньше часа, чтобы все слои хорошо пропитались. Затем аккуратно снять формовочное кольцо. Для украшения использовать половинки грецких орехов и любую зелень.
Приятного аппетита!
Серия сообщений "мясные салаты (ч.3)":
Часть 1 - Салат "Оперативчик" - быстрый, легкий и аппетитный
Часть 2 - Салат "Сказка" - яркий и аппетитный
...
Часть 6 - Салат "Первый снежок" - новогоднее блюдо
Часть 7 - Салат "Картофельный" с охотничьими колбасками
Часть 8 - Салат "Нежность" на новогодний стол
|Рубрики:
|салаты
|« Пред. запись — К дневнику — След. запись »
|Страницы: [1] [Новые]