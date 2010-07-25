Творожный пирог на сковороде

Вы любите творог? Тогда попробуйте приготовить из него вкусный пирог. Приготовление займет не более 15 минут, а результат превзойдет все ваши ожидания. Вам даже не Для понадобится духовка. Готовится этот пирог на сковороде. Выпечка получается ароматной благодаря ванили и цедре цитрусовых. Можно использовать лайм, апельсин или лимон. Попробуйте приготовить этот пирог, все очень просто и быстро.

Ингредиенты:

- мука - 150 г

- яйцо - 2 шт.

- творог средней жирности - 200 г

- кефир - 200 мл

- сахар - 50 г

- апельсины (лимоны) - 1 шт.

- сливочное масло - 20 г

- растительное масло - 20 мл

- сода - 3/4 ч.л.

- ванилин - 2 г

- соль - щепотка

Приготовление:

В глубокой посуде смешать кефир комнатной температуры, 2 яйца и цедру одного лимона. Можно использовать цедру лайма или апельсина. Перемешать смесь венчиком до однородной консистенции.

В полученную смесь добавить творог и сахар. Если используете зернистый творог, предварительно перетрите его через сито. Снова перемешать ингредиенты венчиком.

Ввести в тесто просеянную пшеничную муку. Добавить щепотку соли для баланса вкусов. Чтобы пирог получился ароматным, можно добавить ванилин. Последней ввести в тесто соду, она сделает пирог пышным и мягким.

Тщательно перемешать тесто, оно должно получиться густым и однородным.

На антипригарной сковороде диаметром 24 см смешать сливочное и растительное масло. Когда смесь масел разогреется, переложить на сковороду готовое тесто, разровнять силиконовой лопаткой. Накрыть сковороду крышкой, готовить пирог на минимальной мощности плиты 5 - 7 минут. Затем с помощью разделочной доски или тарелки подходящего размера аккуратно перевернуть пирог на другую сторону.

Продолжайте готовить пирог под крышкой еще 5 минут до румяной корочки. Готовый пирог из творога аккуратно переложить на блюдо, немного остудить. Разрезать пирог на порционные кусочки и подать его теплым со сметаной или ягодным соусом.