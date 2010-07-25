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Десерт "Вишня под снегом"
Десерт "Вишня под снегом"
Десерт, который готовится всего из 4-х ингредиентов. Приготовление очень простое, а лакомство получается очень вкусным и нежным. Вишню можно взять замороженную или свежую, то есть ту которая у вас есть. Стоит попробовать приготовить, результат вам обязательно понравится.
Ингредиенты:
Серия сообщений "десерты (ч.3)":
Часть 1 - Десерт "Зимние вишни" - вкусно, быстро, просто (без выпечки)
Часть 2 - Приготовление заварного белкового крема для десертов
...
Часть 18 - Кофейный десерт - быстрый и вкусный
Часть 19 - Чизкейк - приготовление в микроволновке
Часть 20 - Десерт "Вишня под снегом"
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|кулинария
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