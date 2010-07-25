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Десерт "Вишня под снегом"

Пятница, 18 Апреля 2025 г. 08:20 + в цитатник

Десерт "Вишня под снегом"

Десерт, который готовится всего из 4-х ингредиентов. Приготовление очень простое, а лакомство получается очень вкусным и нежным. Вишню можно взять замороженную или свежую, то есть ту которая у вас есть. Стоит попробовать приготовить, результат вам обязательно понравится.

РґРµСЃРµСЂС‚ Р’РёС€РЅСЏ РїРѕРґ СЃРЅРµРіРѕРј (700x365, 226Kb)

Ингредиенты:

- вишня - 1 кг
- сахарная пудра - 300 г
- яйцо - 2 шт.
- вода - 480 мл
Приготовление:
Если используете замороженную вишню, сначала ее надо разморозить. Затем засыпать вишню 200 г сахарной пудры. Залить водой и варить до загустения сиропа. Выложить вишню в форму.
Взбить яичные белки с 50 г сахарной пудры.
После выложить их на вишню и посыпать оставшейся сахарной пудрой. Запекать в разогретой до 180С духовке до золотистого цвета.
Готовый десерт подать на стол.
Приятного аппетита!
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Серия сообщений "десерты (ч.3)":
Часть 1 - Десерт "Зимние вишни" - вкусно, быстро, просто (без выпечки)
Часть 2 - Приготовление заварного белкового крема для десертов
...
Часть 18 - Кофейный десерт - быстрый и вкусный
Часть 19 - Чизкейк - приготовление в микроволновке
Часть 20 - Десерт "Вишня под снегом"

Рубрики:  кулинария
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Процитировано 4 раз
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