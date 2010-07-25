Десерт "Вишня под снегом"

Десерт, который готовится всего из 4-х ингредиентов. Приготовление очень простое, а лакомство получается очень вкусным и нежным. Вишню можно взять замороженную или свежую, то есть ту которая у вас есть. Стоит попробовать приготовить, результат вам обязательно понравится.

Ингредиенты:

- вишня - 1 кг

- сахарная пудра - 300 г

- яйцо - 2 шт.

- вода - 480 мл

Приготовление:

Если используете замороженную вишню, сначала ее надо разморозить. Затем засыпать вишню 200 г сахарной пудры. Залить водой и варить до загустения сиропа. Выложить вишню в форму.

Взбить яичные белки с 50 г сахарной пудры.

После выложить их на вишню и посыпать оставшейся сахарной пудрой. Запекать в разогретой до 180С духовке до золотистого цвета.

Готовый десерт подать на стол.