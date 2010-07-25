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Торт "Нежность" - заливной десерт без выпечки

Четверг, 13 Февраля 2025 г. 08:15 + в цитатник

Торт "Нежность" - заливной десерт без выпечки

Торт без выпечки самое элементарное решение сложной задачи. Рецепт заливного десерта будет решением приготовить вкусное лакомство для занятых хозяек. Приготовление очень простое и быстрое. При желании рецепт десерта можно видоизменить, добавив любимых ягод, фруктов, орехов или шоколада. Готовьте с удовольствием.

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Ингредиенты:

  • печенье - 200 г
  • Для крема:
  • сливочное масло - 200 г
  • ванильный сахар - 0,5 ч.л.
  • сгущенное молоко - 250 г
  • яйцо - 3 шт.
  • молоко - 400 мл
  • Для глазури:
  • какао-порошок - 4 ст.л.
  • сахар -  4 ст.л.
  • молоко - 12 ст.л.

Приготовление:

Взбить яйца в небольшой кастрюле до образования однородной массы.

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Добавить в емкость молоко, сгущенное молоко и ванильный сахар. Тщательно перемешать все ингредиенты.
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Поставить кастрюлю на маленький огонь и довести смесь до кипения. Затем снять готовый крем с огня и дать ему остыть.
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Пришло время заняться шоколадной глазурью. Для этого в металлической емкости соединить сахар и какао, затем влить молоко. Хорошо перемешать, чтобы не было комочков.
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Поставить металлическую емкость на маленький огонь и, постоянно помешивая, варить глазурь до образования массы однородной консистенции. Когда тягучая смесь будет готова, снять кастрюлю с огня.
Нарезать сливочное масло кубиками и дать ему пару минут, чтобы размягчиться. С помощью миксера слегка взбить масло.
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Соединить взбитое масло и остывший крем для торта в глубокой емкости. Еще раз взбить смесь миксером.
Пришло время собрать торт. Для этого подготовить специальную форму и застелить ее кулинарной бумагой. Выложить первый слой из печенья, затем смазать его кремом. Выложить второй слой из печенья и крема. Повторить манипуляцию до тех пор, пока не закончится печенье.
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В конце приготовления залить торт глазурью и отправить в холодильник на 3 - 4 часа застывать (лучше на ночь). 
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Этот торт - лучший выбор для тех, кто хочет побаловать себя чем-то вкусненьким к чаю!
Приятного аппетита!
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Серия сообщений "торты (без выпечки) часть 1":
Часть 1 - Бананово-творожный торт (без выпечки)
Часть 2 - Торт вишневый (без выпечки)
...
Часть 48 - Отличный торт из йогурта и печенья без выпечки - очень простой
Часть 49 - Торт "Зимний пух" (без выпечки)
Часть 50 - Торт "Нежность" - заливной десерт без выпечки

Рубрики:  рецепты
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Процитировано 16 раз
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