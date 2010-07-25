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Торт "Нежность" - заливной десерт без выпечки
Торт "Нежность" - заливной десерт без выпечки
Торт без выпечки самое элементарное решение сложной задачи. Рецепт заливного десерта будет решением приготовить вкусное лакомство для занятых хозяек. Приготовление очень простое и быстрое. При желании рецепт десерта можно видоизменить, добавив любимых ягод, фруктов, орехов или шоколада. Готовьте с удовольствием.
Ингредиенты:
Приготовление:
Взбить яйца в небольшой кастрюле до образования однородной массы.
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