Торт "Нежность" - заливной десерт без выпечки

Торт без выпечки самое элементарное решение сложной задачи. Рецепт заливного десерта будет решением приготовить вкусное лакомство для занятых хозяек. Приготовление очень простое и быстрое. При желании рецепт десерта можно видоизменить, добавив любимых ягод, фруктов, орехов или шоколада. Готовьте с удовольствием.

Ингредиенты:

печенье - 200 г

Для крема:

сливочное масло - 200 г

ванильный сахар - 0,5 ч.л.

сгущенное молоко - 250 г

яйцо - 3 шт.

молоко - 400 мл

Для глазури:

какао-порошок - 4 ст.л.

сахар - 4 ст.л.

молоко - 12 ст.л.

Приготовление:

Взбить яйца в небольшой кастрюле до образования однородной массы.

Добавить в емкость молоко, сгущенное молоко и ванильный сахар. Тщательно перемешать все ингредиенты.

Поставить кастрюлю на маленький огонь и довести смесь до кипения. Затем снять готовый крем с огня и дать ему остыть.

Пришло время заняться шоколадной глазурью. Для этого в металлической емкости соединить сахар и какао, затем влить молоко. Хорошо перемешать, чтобы не было комочков.

Поставить металлическую емкость на маленький огонь и, постоянно помешивая, варить глазурь до образования массы однородной консистенции. Когда тягучая смесь будет готова, снять кастрюлю с огня.

Нарезать сливочное масло кубиками и дать ему пару минут, чтобы размягчиться. С помощью миксера слегка взбить масло.

Соединить взбитое масло и остывший крем для торта в глубокой емкости. Еще раз взбить смесь миксером.

Пришло время собрать торт . Для этого подготовить специальную форму и застелить ее кулинарной бумагой. Выложить первый слой из печенья, затем смазать его кремом. Выложить второй слой из печенья и крема. Повторить манипуляцию до тех пор, пока не закончится печенье.

В конце приготовления залить торт глазурью и отправить в холодильник на 3 - 4 часа застывать (лучше на ночь).

Этот торт - лучший выбор для тех, кто хочет побаловать себя чем-то вкусненьким к чаю!