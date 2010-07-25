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Пирог "Волшебный" - трехслойный

Среда, 12 Февраля 2025 г. 08:15 + в цитатник

Пирог "Волшебный" - трехслойный

Этот пирог назвали "волшебным" не зря: готовится простых ингредиентов, которые всегда есть на кухне практически у любой хозяйки и легкий в приготовлении. Кроме этого, путем элементарных манипуляций получается трехслойный пирог, который САМ делится на слои в процессе выпечки. В действительности, отдельно выпекать ничего не нужно, тесто выкладывается в одну форму и после выпечки получается пирог с плотной основой, серединкой из заварного крема и верхним бисквитным слоем. Обязательно попробуйте приготовить.

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Ингредиенты:

- яйцо - 4 шт.
- лимонная кислота - щепотка
- сахар - 150 г
- сливочное масло - 110 г
- вода - 15 мл
- мука - 115 г
-молоко - 480 мл
- ванильная эссенция - 1 ч.л.
- какао-порошок - для украшения
Приготовление:
Белки отделить от желтков. Белки взбить с лимонной кислотой до крепких пиков.
Отдельно взбить желтки с сахаром до побеления и загустения массы, 6 - 8 мин. Добавить растопленное сливочное масло, размешать до объединения. Всыпать муку, размешать.
Понемногу влить теплое молоко и ванильную эссенцию, смешать до однородности. Тесто будет очень жидким, поэтому молоко лучше вводить при помощи венчика, вручную.
Ввести по 1/3 взбитых белков, аккуратно размешивая после каждого добавления. Тесто будет неоднородным. Главное, чтобы не было больших не размешанных белковых комков.
Выпекать в предварительно разогретой до 165С духовке 45 - 60 мин. Пирог слегка должен зарумяниться, при подергивании формы середина слегка должна подрагивать.
Дать полностью остыть в форме. Перед подачей посыпать какао-порошком и/или сахарной пудрой.
Готовый волшебный пирог нарезать на порции и подать на стол.
Приятного аппетита!
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Часть 30 - Лимонный пирог с глазурью - быстро и легко
Часть 31 - Воздушный шоколадный пирог с глазурью
Часть 32 - Пирог "Волшебный" - трехслойный

Рубрики:  рецепты
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Процитировано 5 раз
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