Сделала кнопки с верхней Панели, на всякий пожарный...))) ...Делаем кнопку Нравится для каждого поста - (0)
Делаем кнопку Нравится для каждого поста ...Ленивые пельмени: они настолько ленивые, что даже тесто раскатывать не надо - (0)
Ленивые пельмени: они настолько ленивые, что даже тесто раскатывать не надо По вкусу ленивые пе...Полезные программы для авторов - (0)
Полезные программы для авторов Программы для выявления ошибок: https:/...Создаём картинки по вашему запросу онлайн - (0)
Создаём картинки по вашему запросу онлайн Здравствуйте... Сегодня интересная подсказка в сов...
|
Пирог "Волшебный" - трехслойный
Пирог "Волшебный" - трехслойный
Этот пирог назвали "волшебным" не зря: готовится простых ингредиентов, которые всегда есть на кухне практически у любой хозяйки и легкий в приготовлении. Кроме этого, путем элементарных манипуляций получается трехслойный пирог, который САМ делится на слои в процессе выпечки. В действительности, отдельно выпекать ничего не нужно, тесто выкладывается в одну форму и после выпечки получается пирог с плотной основой, серединкой из заварного крема и верхним бисквитным слоем. Обязательно попробуйте приготовить.
Ингредиенты:
Серия сообщений "пироги сладкие (часть 4)":
Часть 1 - Кофейный пирог - воздушный и ароматный
Часть 2 - Тыквенный пирог - ароматный и воздушный
...
Часть 30 - Лимонный пирог с глазурью - быстро и легко
Часть 31 - Воздушный шоколадный пирог с глазурью
Часть 32 - Пирог "Волшебный" - трехслойный
|Рубрики:
|рецепты
|« Пред. запись — К дневнику — След. запись »
|Страницы: [1] [Новые]