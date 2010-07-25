Отличный торт из йогурта и печенья без выпечки - очень простой

Нет времени на приготовление сложных тортов, тогда воспользуйтесь этим рецептом. Торт готовится из обычных продуктов. Всего несколько минут и десерт готов. Выпекать ничего не надо.



Ингредиенты:

- яйцо - 2 шт.

- сахар - 220 г

- ванильный сахар - 10 г

- греческий йогурт или сметана - 200 г

- сливочное масло - 70 г

- печенье - 18 шт.

- кукурузный крахмал - 50 г

- сахарная пудра - по вкусу

Приготовление:

В сотейник разбить яйца, добавить сахар, ванильный сахар, крахмал и йогурт. Поставить на плиту и нагреть смесь до загустения, постоянно помешивая.

Затем добавить сливочное масло, перемешать и снять сотейник с огня.

Выкладывать в форму первым слоем печенье.

Вылить сверху йогуртовую смесь и накрыть еще одним слоем печенья. Посыпать сверху сахарной пудрой и убрать в холодильник застывать.

Готовый торт подать на стол.

Приятного аппетита!

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