Сделала кнопки с верхней Панели, на всякий пожарный...))) ...Делаем кнопку Нравится для каждого поста - (0)
Делаем кнопку Нравится для каждого поста ...Ленивые пельмени: они настолько ленивые, что даже тесто раскатывать не надо - (0)
Ленивые пельмени: они настолько ленивые, что даже тесто раскатывать не надо По вкусу ленивые пе...Полезные программы для авторов - (0)
Полезные программы для авторов Программы для выявления ошибок: https:/...Создаём картинки по вашему запросу онлайн - (0)
Создаём картинки по вашему запросу онлайн Здравствуйте... Сегодня интересная подсказка в сов...
|
Отличный торт из йогурта и печенья без выпечки - очень простой
Отличный торт из йогурта и печенья без выпечки - очень простой
Нет времени на приготовление сложных тортов, тогда воспользуйтесь этим рецептом. Торт готовится из обычных продуктов. Всего несколько минут и десерт готов. Выпекать ничего не надо.
Ингредиенты:
Готовый торт подать на стол.
Приятного аппетита!
Смотрите видео
Серия сообщений "торты (без выпечки)":
Часть 1 - Бананово-творожный торт (без выпечки)
Часть 2 - Торт вишневый (без выпечки)
...
Часть 46 - Торт "Шоколадные шарики" - очень вкусно и без выпечки
Часть 47 - Торт "Графские развалины" - оригинальное приготовление
Часть 48 - Отличный торт из йогурта и печенья без выпечки - очень простой
|Рубрики:
|рецепты
|« Пред. запись — К дневнику — След. запись »
|Страницы: [1] [Новые]