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Отличный торт из йогурта и печенья без выпечки - очень простой

Суббота, 08 Февраля 2025 г. 08:18 + в цитатник

Отличный торт из йогурта и печенья без выпечки - очень простой

Нет времени на приготовление сложных тортов, тогда воспользуйтесь этим рецептом. Торт готовится из обычных продуктов. Всего несколько минут и десерт готов. Выпекать ничего не надо.
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Ингредиенты:

- яйцо - 2 шт.
- сахар - 220 г
- ванильный сахар - 10 г
- греческий йогурт или сметана - 200 г
- сливочное масло - 70 г
- печенье - 18 шт.
- кукурузный крахмал - 50 г
- сахарная пудра - по вкусу
Приготовление:
В сотейник разбить яйца, добавить сахар, ванильный сахар, крахмал и йогурт. Поставить на плиту и нагреть смесь до загустения, постоянно помешивая.
Затем добавить сливочное масло, перемешать и снять сотейник с огня.
Выкладывать в форму первым слоем печенье.
Вылить сверху йогуртовую смесь и накрыть еще одним слоем печенья. Посыпать сверху сахарной пудрой и убрать в холодильник застывать.

Готовый торт подать на стол.

Приятного аппетита!

Смотрите видео



Серия сообщений "торты (без выпечки)":
Часть 1 - Бананово-творожный торт (без выпечки)
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Часть 46 - Торт "Шоколадные шарики" - очень вкусно и без выпечки
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Рубрики:  рецепты
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