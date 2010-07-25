Запеченный картофель со сливками и маслом - вкусное ароматное блюдо

Печеный картофель - отличное блюдо, которое не оставит никого равнодушным к нему. Если его правильно приготовить, то получится превосходный результат. Картофель, запеченный с маслом и сливками готовится легко, потребуется минимум продуктов. Подается такой картофель как основное блюдо или как горячая закуска. Запеченный со сливочным маслом и сливками картофель получается ароматным, мягким и очень вкусным. Попробуйте приготовить.

Ингредиенты:

картофель - 3 шт. ( по количеству порций)

соль - по вкусу

перец черный молотый - по вкусу

сушеные травы (тимьян, майоран и др) - по вкусу

сливочное масло - по вкусу

сливки - по вкусу

Приготовление:

Смазать формы для запекания большим количеством сливочного масла и слегка посолить.

Картофель очистить, промыть и сделать глубокие вертикальные надрезы, то есть не доходя до конца, не разрезая картофель. Из-за этих надрезов в итоге после запекания получится нечто напоминающее траву в горшочке.

Поставить клубень в форму и приправить сверху сушеными травами и перцем с солью.

Аккуратно, с помощью столовой ложки полить картофель сверху жирными сливками. Обычно уходит около 2- 3. Сверху положить кусочек сливочного масла.



Разогреть духовку до 195С , завернуть картофель в форме в фольгу и отправить запекаться на 35 минут. Затем снять фольгу и оставить картофель еще ненадолго в духовке, чтобы верх покрылся золотистой корочкой. Также после того, как снимите фольгу, можете посыпать картофель тертым сыром, чтобы он запекся во вкусную корочку.

Готовый картофель подавайте горячим, сразу после приготовления, прямо в формочках.