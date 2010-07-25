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Запеченный картофель со сливками и маслом - вкусное ароматное блюдо

Суббота, 01 Февраля 2025 г. 17:02 + в цитатник

Запеченный картофель со сливками и маслом - вкусное ароматное блюдо

Печеный картофель - отличное блюдо, которое не оставит никого равнодушным к нему.  Если его правильно приготовить, то получится превосходный результат. Картофель, запеченный с маслом и сливками готовится легко, потребуется минимум продуктов. Подается такой картофель как основное блюдо или как горячая закуска. Запеченный со сливочным маслом и сливками картофель получается ароматным, мягким и очень вкусным. Попробуйте приготовить.

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Ингредиенты:

  • картофель - 3 шт. ( по количеству порций)
  • соль - по вкусу
  • перец черный молотый - по вкусу
  • сушеные травы (тимьян, майоран и др) - по вкусу
  • сливочное масло - по вкусу
  • сливки - по вкусу

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Приготовление:

Смазать формы для запекания большим количеством сливочного масла и слегка посолить.

Картофель очистить, промыть и сделать глубокие вертикальные надрезы, то есть не доходя до конца, не разрезая картофель. Из-за этих надрезов в итоге после запекания получится нечто напоминающее траву в горшочке.

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Поставить клубень в форму и приправить сверху сушеными травами и перцем с солью.

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Аккуратно, с помощью столовой ложки полить картофель сверху жирными сливками. Обычно уходит около 2- 3. Сверху положить кусочек сливочного масла.
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Разогреть духовку до 195С , завернуть картофель в форме в фольгу и отправить запекаться на 35 минут. Затем снять фольгу и оставить картофель еще ненадолго в духовке, чтобы верх покрылся золотистой корочкой.  Также после того, как снимите фольгу, можете посыпать картофель тертым сыром, чтобы он запекся во вкусную корочку.

Готовый картофель подавайте горячим, сразу после приготовления, прямо в формочках.

Приятного аппетита!
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Серия сообщений "блюда из овощей, фруктов (часть 2)":
Часть 1 - Маринованная капуста по-корейски
Часть 2 - Алиго - необычный гарнир из обычных продуктов
...
Часть 19 - Картофель в молоке по-французски
Часть 20 - Приготовление картофеля "Анна" - вкусное и ароматное блюдо
Часть 21 - Запеченный картофель со сливками и маслом - вкусное ароматное блюдо

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