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Запеченный картофель со сливками и маслом - вкусное ароматное блюдо
Запеченный картофель со сливками и маслом - вкусное ароматное блюдо
Печеный картофель - отличное блюдо, которое не оставит никого равнодушным к нему. Если его правильно приготовить, то получится превосходный результат. Картофель, запеченный с маслом и сливками готовится легко, потребуется минимум продуктов. Подается такой картофель как основное блюдо или как горячая закуска. Запеченный со сливочным маслом и сливками картофель получается ароматным, мягким и очень вкусным. Попробуйте приготовить.
Ингредиенты:
Приготовление:
Смазать формы для запекания большим количеством сливочного масла и слегка посолить.
Картофель очистить, промыть и сделать глубокие вертикальные надрезы, то есть не доходя до конца, не разрезая картофель. Из-за этих надрезов в итоге после запекания получится нечто напоминающее траву в горшочке.
Поставить клубень в форму и приправить сверху сушеными травами и перцем с солью.
Аккуратно, с помощью столовой ложки полить картофель сверху жирными сливками. Обычно уходит около 2- 3. Сверху положить кусочек сливочного масла.
Разогреть духовку до 195С , завернуть картофель в форме в фольгу и отправить запекаться на 35 минут. Затем снять фольгу и оставить картофель еще ненадолго в духовке, чтобы верх покрылся золотистой корочкой. Также после того, как снимите фольгу, можете посыпать картофель тертым сыром, чтобы он запекся во вкусную корочку.
Готовый картофель подавайте горячим, сразу после приготовления, прямо в формочках.
Приятного аппетита!
Серия сообщений "блюда из овощей, фруктов (часть 2)":
Часть 1 - Маринованная капуста по-корейски
Часть 2 - Алиго - необычный гарнир из обычных продуктов
...
Часть 19 - Картофель в молоке по-французски
Часть 20 - Приготовление картофеля "Анна" - вкусное и ароматное блюдо
Часть 21 - Запеченный картофель со сливками и маслом - вкусное ароматное блюдо
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