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Необычный "Наполеон" - интересное приготовление
Необычный "Наполеон" - интересное приготовление
Этот знаменитый торт всем приходилось не раз не только пробовать, а и готовить самим. Получается он всегда вкусным и нежным. Для приготовления по классическому рецепту понадобится больше времени. Оказывается есть и необычный вариант. Используя его приготовление будет быстрее и легче. Предлагаю узнать из данного рецепта.
Ингредиенты:
Приготовление:
Слоеное тесто немного раскатать, нарезать на 4 части, сделать проколы вилкой, после запечь в духовке при 170С 20 - 30 минут, дать остыть.
Приготовление крема: в сотейнике смешать 250 мл молока, 2 желтка, 30 г сахара и 20 г кукурузного крахмала. Ванильный стручок разрезать и достать семена, добавить в молочную базу, проварить до загустения, постоянно помешивая.
Переложить в миску, накрыв плотно плёнкой и дать остыть до 35 - 40 градусов.
Серия сообщений "торты (с выпечкой) часть 4":
Часть 1 - Самый простой "Медовик", приготовленный на кефире
Часть 2 - Самый быстрый торт "Наполеон"
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Часть 32 - Необычный "Наполеон" - интересное приготовление
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