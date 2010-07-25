Необычный "Наполеон" - интересное приготовление

Этот знаменитый торт всем приходилось не раз не только пробовать, а и готовить самим. Получается он всегда вкусным и нежным. Для приготовления по классическому рецепту понадобится больше времени. Оказывается есть и необычный вариант. Используя его приготовление будет быстрее и легче. Предлагаю узнать из данного рецепта.

Ингредиенты:

- слоеное бездрожжевое тесто - 2 листа

- молоко - 250 мл

- желтки - 2 шт.

- сахар - 30 г

- кукурузный крахмал - 20 г

- ваниль - стручок

- сливочное масло - 100 г

- сливки - 100 мл

- бананы - 2 шт.

- сгущенное молоко (вареное) - 200 г

- грецкие орехи (очищенные) - 70 г

Приготовление:

Слоеное тесто немного раскатать, нарезать на 4 части, сделать проколы вилкой, после запечь в духовке при 170С 20 - 30 минут, дать остыть.

Приготовление крема: в сотейнике смешать 250 мл молока, 2 желтка, 30 г сахара и 20 г кукурузного крахмала. Ванильный стручок разрезать и достать семена, добавить в молочную базу, проварить до загустения, постоянно помешивая.

Переложить в миску, накрыв плотно плёнкой и дать остыть до 35 - 40 градусов.

Измельчить коржи (запеченное слоеное тесто) в крошку.

В крем добавить 100 г мягкого сливочного масла. Взбить холодные сливки, ввести в заварной крем.

Бананы нарезать на кольца и после на половинки. Варёное сгущённое молоко переложить в кондитерский мешок. В форму выложить слой тестовой крошки, затем слой крема.

Выложить бананы, немного варёной сгущёнки, посыпать орехами, снова слой теста, снова слой крема, затем бананы, сгущёнка, орехи, в конце присыпать тестовой крошкой. Оставить для пропитки на 1 час.

Приятного аппетита!

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