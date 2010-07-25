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Необычный "Наполеон" - интересное приготовление

Пятница, 31 Января 2025 г. 08:16 + в цитатник

Необычный "Наполеон" - интересное приготовление

Этот знаменитый торт всем приходилось не раз не только пробовать, а и готовить самим. Получается он всегда вкусным и нежным. Для приготовления по классическому рецепту понадобится больше времени. Оказывается есть и необычный вариант. Используя его приготовление будет быстрее и легче. Предлагаю узнать из данного рецепта.

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Ингредиенты:

- слоеное бездрожжевое тесто - 2 листа
- молоко - 250 мл
- желтки - 2 шт.
- сахар - 30 г
- кукурузный крахмал - 20 г
- ваниль - стручок
- сливочное масло - 100 г
- сливки - 100 мл
- бананы - 2 шт.
- сгущенное молоко (вареное) - 200 г
- грецкие орехи (очищенные) - 70 г

Приготовление:

Слоеное тесто немного раскатать, нарезать на 4 части, сделать проколы вилкой, после запечь в духовке при 170С 20 - 30 минут, дать остыть.

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Приготовление крема: в сотейнике смешать 250 мл молока, 2 желтка, 30 г сахара и 20 г кукурузного крахмала. Ванильный стручок разрезать и достать семена, добавить в молочную базу, проварить до загустения, постоянно помешивая.

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Переложить в миску, накрыв плотно плёнкой и дать остыть до 35 - 40 градусов.

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Измельчить коржи (запеченное слоеное тесто) в крошку.
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В крем добавить 100 г мягкого сливочного масла. Взбить холодные сливки, ввести в заварной крем.
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Бананы нарезать на кольца и после на половинки. Варёное сгущённое молоко переложить в кондитерский мешок. В форму выложить слой тестовой крошки, затем слой крема.
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Выложить бананы, немного варёной сгущёнки, посыпать орехами, снова слой теста, снова слой крема, затем бананы, сгущёнка, орехи, в конце присыпать тестовой крошкой. Оставить для пропитки на 1 час.
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Приятного аппетита!
Смотрите видео:



Серия сообщений "торты (с выпечкой) часть 4":
Часть 1 - Самый простой "Медовик", приготовленный на кефире
Часть 2 - Самый быстрый торт "Наполеон"
...
Часть 30 - Торт слоеный "Королевский"
Часть 31 - Миндальный торт - восхитительный десерт
Часть 32 - Необычный "Наполеон" - интересное приготовление

Рубрики:  рецепты
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