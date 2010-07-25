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Ароматное томленое мясо

Среда, 29 Января 2025 г. 08:17 + в цитатник

Ароматное томленое мясо

Рецептов приготовления мясо существует много, но этот вам наверняка понравится. Мясо получается невероятно вкусным, мягким и ароматным. Готовится оно с большим количеством лука. Приготовление несложное, но понадобится для этого побольше времени. Блюдо можно подавать самостоятельно или с любимым гарниром. Сохраняйте рецепт и попробуйте приготовить мясо.

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Ингредиенты:

- мясо (говядина или другое) - 1,7 кг
- лук репчатый - 1,5 кг (можно меньше, по вкусу)
- морковь - 1 - 2 шт.
- сливочное или топленое масло - 100 - 120 г
- соль, перец - по вкусу
- чеснок - 4 - 5 зубч.
- вода - 150 мл

Приготовление:

Подготовить мясо: нарезать его кусочками размером около 3х4 см и после выложить на дно кастрюли с толстым дном или жаровни.
Затем сверху распределить лук, нарезанный полукольцами.
Поверх лука положить сливочное или топленое масло.
Влить 150 мл воды, закрыть кастрюлю крышкой и готовить на среднем огне около 30 - 40 минут.
Затем добавить соль, перец и измельченный чеснок. Тщательно перемешать, закрыть крышкой и томить на минимальном огне 2,5 - 3 часа. В процессе приготовления блюдо необходимо перемешать 3 - 4 раза.
Готовое мясо получится нежным и ароматным. Подать самостоятельно или с гарниром.

Приятного аппетита!
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Серия сообщений "блюда из говядины, баранины":
Часть 1 - Гуляш с говядиной и пивом Гиннес
Часть 2 - Запеченное мясо по-итальянски
...
Часть 12 - Говядина по-бургундски - вкусное ароматное блюдо
Часть 13 - Мясо по-мекскикански - вкусное пикантное блюдо
Часть 14 - Ароматное томленое мясо

Рубрики:  кулинария
Метки:  

Процитировано 6 раз
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