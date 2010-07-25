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Ароматное томленое мясо
Ароматное томленое мясо
Рецептов приготовления мясо существует много, но этот вам наверняка понравится. Мясо получается невероятно вкусным, мягким и ароматным. Готовится оно с большим количеством лука. Приготовление несложное, но понадобится для этого побольше времени. Блюдо можно подавать самостоятельно или с любимым гарниром. Сохраняйте рецепт и попробуйте приготовить мясо.
Ингредиенты:
Приготовление:
Подготовить мясо: нарезать его кусочками размером около 3х4 см и после выложить на дно кастрюли с толстым дном или жаровни.
Затем сверху распределить лук, нарезанный полукольцами.
Поверх лука положить сливочное или топленое масло.
Влить 150 мл воды, закрыть кастрюлю крышкой и готовить на среднем огне около 30 - 40 минут.
Затем добавить соль, перец и измельченный чеснок. Тщательно перемешать, закрыть крышкой и томить на минимальном огне 2,5 - 3 часа. В процессе приготовления блюдо необходимо перемешать 3 - 4 раза.
Готовое мясо получится нежным и ароматным. Подать самостоятельно или с гарниром.
Приятного аппетита!
Серия сообщений "блюда из говядины, баранины":
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Часть 12 - Говядина по-бургундски - вкусное ароматное блюдо
Часть 13 - Мясо по-мекскикански - вкусное пикантное блюдо
Часть 14 - Ароматное томленое мясо
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