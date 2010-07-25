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Быстрый рулет - простой рецепт

Вторник, 21 Января 2025 г. 08:11 + в цитатник

Быстрый рулет - простой рецепт

Некоторые хозяйки думают, что приготовить рулет сложно и понадобится много времени для этого. Возможно это связано с тем, что существует большое количество рецептов по их приготовлению. Но есть и простые и быстрые рецепты, по которым можно приготовить рулет. Один из таких предлагаю. Для приготовления понадобятся обычные доступные продукты и за минимум времени получается вкусный нежный десерт

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Ингредиенты:

  • мука - 55 г 
  • сахар - 55 г 
  • соль - щепотка
  • разрыхлитель - 2 ч.л. 
  • яйцо - 2 шт. 
  • джем - 5 ст.л.
  • сахарная пудра - для посыпки

Приготовление:

Смешать муку, сахар, разрыхлитель и соль, затем добавить 2 яйца и тщательно все взбить в однородную массу.

Приготовить противень, положить на него бумагу для выпекания и смазать его подсолнечным или сливочным маслом. Равномерно распределить на нем тесто и поставить выпекаться в духовку, разогретую до 180С.

Выпекать всего 6 минут, пока верх коржа не приобретет золотистую корку.

Параллельно с выпеканием коржа, на огонь поставить металлическую кастрюльку, в которую положить джем и слегка его подогреть. Джем может быть любой, но особенно подходит клубничный. Но это дело вкуса каждого.

Снять с огня джем и достать из духовки корж. Убрать бумагу и смазать одну сторону теплым джемом, завернуть в рулет и обильно посыпать сахарной пудрой.

Готовый рулет подать на стол.

Приятного аппетита!
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Часть 29 - Рулет "Смуглянка" - нежный бисквит со сливочным суфле
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Часть 31 - Быстрый рулет - простой рецепт

Рубрики:  рецепты
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