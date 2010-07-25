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Быстрый рулет - простой рецепт
Быстрый рулет - простой рецепт
Некоторые хозяйки думают, что приготовить рулет сложно и понадобится много времени для этого. Возможно это связано с тем, что существует большое количество рецептов по их приготовлению. Но есть и простые и быстрые рецепты, по которым можно приготовить рулет. Один из таких предлагаю. Для приготовления понадобятся обычные доступные продукты и за минимум времени получается вкусный нежный десерт
Ингредиенты:
Приготовление:
Смешать муку, сахар, разрыхлитель и соль, затем добавить 2 яйца и тщательно все взбить в однородную массу.
Приготовить противень, положить на него бумагу для выпекания и смазать его подсолнечным или сливочным маслом. Равномерно распределить на нем тесто и поставить выпекаться в духовку, разогретую до 180С.
Выпекать всего 6 минут, пока верх коржа не приобретет золотистую корку.
Параллельно с выпеканием коржа, на огонь поставить металлическую кастрюльку, в которую положить джем и слегка его подогреть. Джем может быть любой, но особенно подходит клубничный. Но это дело вкуса каждого.
Снять с огня джем и достать из духовки корж. Убрать бумагу и смазать одну сторону теплым джемом, завернуть в рулет и обильно посыпать сахарной пудрой.
Готовый рулет подать на стол.
Приятного аппетита!
Серия сообщений "рулеты":
Часть 1 - Творожный десерт с бананом
Часть 2 - Австрийский штрудель с яблоком и вишней
...
Часть 29 - Рулет "Смуглянка" - нежный бисквит со сливочным суфле
Часть 30 - Рулет "Подарочный" с нежным кремом
Часть 31 - Быстрый рулет - простой рецепт
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