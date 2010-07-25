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Пирог "Тающий миг" с нежной творожной начинкой
Пирог "Тающий миг" с нежной творожной начинкой
Пироги - отличный вариант десертов. Готовить их несложно, используется любая начинка, которую вам больше нравится. Рецепт данного пирога тоже прост в приготовлении и если вы любите творог, тогда стоит обратить внимание на него. В пироге сочетается нежнейшая начинка, воздушное тесто и ароматная корочка.
Ингредиенты:
Серия сообщений "пироги сладкие (часть 4)":
Часть 1 - Кофейный пирог - воздушный и ароматный
Часть 2 - Тыквенный пирог - ароматный и воздушный
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Часть 27 - Тыквенные пироги - быстрые и простые рецепты
Часть 28 - Пирог-перевертыш "Мандариновый" с карамельной корочкой
Часть 29 - Пирог "Тающий миг" с нежной творожной начинкой
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