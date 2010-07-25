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Пирог "Тающий миг" с нежной творожной начинкой

Среда, 15 Января 2025 г. 08:11 + в цитатник

Пирог "Тающий миг" с нежной творожной начинкой

Пироги - отличный вариант десертов. Готовить их несложно, используется любая начинка, которую вам больше нравится. Рецепт данного пирога тоже прост в приготовлении и если вы любите творог, тогда стоит обратить внимание на него. В пироге сочетается нежнейшая начинка, воздушное тесто и ароматная корочка.

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Ингредиенты:

Для теста:
- мука - 250 г
- яйцо - 1 шт.
- сливочное масло - 150 г
- сахар - 100 г
- разрыхлитель - 1 ч.л.
Для начинки:
- творог (9%) - 300 г
- яйцо - 1 шт.
- сметана - 3 ст.л.
- сахар - 90 г
- ванильный сахар - 1 ч.л.
Для украшения:
- сахарная пудра - 1 - 2 ч.л.
- лепестки миндаля или кокосовая стружка - по желанию
Приготовление:
В миске смешать муку с разрыхлителем. Добавить кубики охлажденного сливочного масла и перетереть все в крошку. Всыпать сахар, добавить яйцо и замесить тесто. Оно должно получиться мягким. Обернуть его пленкой и положить в холодильник на 25 минут.
Для начинки: смешать сметану с творогом. Добавить яйцо, сахар и ванильный сахар, все перемешать.
Духовку разогреть до 180С. Тесто слегка раскатать и выложить в форму, сформировать бортики. На тесто вылить творожную начинку. Поставить пирог в духовку на 30 - 35 минут до румяности.
Готовый пирог по желанию можно посыпать кокосовой стружкой, сахарной пудрой или орехами. Нарезать на порции и подать на стол.
Приятного аппетита!
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Серия сообщений "пироги сладкие (часть 4)":
Часть 1 - Кофейный пирог - воздушный и ароматный
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Часть 27 - Тыквенные пироги - быстрые и простые рецепты
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Часть 29 - Пирог "Тающий миг" с нежной творожной начинкой

Рубрики:  рецепты
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