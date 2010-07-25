Пирог "Тающий миг" с нежной творожной начинкой

Пироги - отличный вариант десертов. Готовить их несложно, используется любая начинка, которую вам больше нравится. Рецепт данного пирога тоже прост в приготовлении и если вы любите творог, тогда стоит обратить внимание на него. В пироге сочетается нежнейшая начинка, воздушное тесто и ароматная корочка.

Ингредиенты:

Для теста:

- мука - 250 г

- яйцо - 1 шт.

- сливочное масло - 150 г

- сахар - 100 г

- разрыхлитель - 1 ч.л.

Для начинки:

- творог (9%) - 300 г

- яйцо - 1 шт.

- сметана - 3 ст.л.

- сахар - 90 г

- ванильный сахар - 1 ч.л.

Для украшения:

- сахарная пудра - 1 - 2 ч.л.

- лепестки миндаля или кокосовая стружка - по желанию

Приготовление:

В миске смешать муку с разрыхлителем. Добавить кубики охлажденного сливочного масла и перетереть все в крошку. Всыпать сахар, добавить яйцо и замесить тесто. Оно должно получиться мягким. Обернуть его пленкой и положить в холодильник на 25 минут.

Для начинки: смешать сметану с творогом. Добавить яйцо, сахар и ванильный сахар, все перемешать.

Духовку разогреть до 180С. Тесто слегка раскатать и выложить в форму, сформировать бортики. На тесто вылить творожную начинку. Поставить пирог в духовку на 30 - 35 минут до румяности.

Готовый пирог по желанию можно посыпать кокосовой стружкой, сахарной пудрой или орехами. Нарезать на порции и подать на стол.