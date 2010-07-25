Пикантный салат с куриным филе и маринованными опятами

Любители салатов могут приготовить вкусный пикантный салат, рецепт которого предлагаю. Блюдо готовится из обычных продуктов, если нет маринованных опят, замените их другими грибами. Этот салат подойдет и в будни, и в праздничные дни. Наверняка, это блюдо вам понравится.

Ингредиенты:

- маринованные опята - 300 г

- куриное филе - 300 г

- огурцы свежие - 200 г

- картофель - 250 г

- лук - 1 шт.

- яйцо - 3 шт.

- майонез - 150 г

- зелень петрушки - 15 г

- соль, перец - по вкусу

Приготовление:

Куриные грудки сварить в подсоленной воде до полной готовности. Потом нарезать на кусочки и разделить по волокнам на мелкие кусочки.

Отварить картофель и яйца.

Отваренный картофель нарезать небольшими кубиками. Мелкими кубиками - яйца, лук. Все подготовленные ингредиенты выложить в миску. Свежие огурцы вымыть, обсушить, нарезать кубиками и добавить в салат вместе с куриными грудками и маринованными опятами.

Добавить зелень и заправить майонезом - тем, какой вы любите, в конце тщательно всё перемешать.

Вот такой простой, очень вкусный и сытный салат.