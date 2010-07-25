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Пикантный салат с куриным филе и маринованными опятами
Пикантный салат с куриным филе и маринованными опятами
Любители салатов могут приготовить вкусный пикантный салат, рецепт которого предлагаю. Блюдо готовится из обычных продуктов, если нет маринованных опят, замените их другими грибами. Этот салат подойдет и в будни, и в праздничные дни. Наверняка, это блюдо вам понравится.
Ингредиенты:
Приготовление:
Куриные грудки сварить в подсоленной воде до полной готовности. Потом нарезать на кусочки и разделить по волокнам на мелкие кусочки.
Отварить картофель и яйца.
Отваренный картофель нарезать небольшими кубиками. Мелкими кубиками - яйца, лук. Все подготовленные ингредиенты выложить в миску. Свежие огурцы вымыть, обсушить, нарезать кубиками и добавить в салат вместе с куриными грудками и маринованными опятами.
Добавить зелень и заправить майонезом - тем, какой вы любите, в конце тщательно всё перемешать.
Вот такой простой, очень вкусный и сытный салат.
Приятного аппетита!
Серия сообщений "мясные салаты (ч.3)":
Часть 1 - Салат "Леди Винтер" - вкусный, воздушный и красивый на вид
Часть 2 - Салат "Идеал" - сытный и вкусный
...
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Часть 18 - Пикантный салат с куриным филе и маринованными опятами
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