Записи Друзья Комментарии
Galche
Аватар Galche

 -Цитатник

Сделала кнопки с верхней Панели, на всякий пожарный...))) - (0)

Сделала кнопки с верхней Панели, на всякий пожарный...))) ...

Делаем кнопку Нравится для каждого поста - (0)

Делаем кнопку Нравится для каждого поста ...

Ленивые пельмени: они настолько ленивые, что даже тесто раскатывать не надо - (0)

Ленивые пельмени: они настолько ленивые, что даже тесто раскатывать не надо По вкусу ленивые пе...

Полезные программы для авторов - (0)

Полезные программы для авторов   Программы для выявления ошибок:  https:/...

Создаём картинки по вашему запросу онлайн - (0)

Создаём картинки по вашему запросу онлайн Здравствуйте... Сегодня интересная подсказка в сов...

 -Рубрики

 -Поиск по дневнику

Поиск сообщений в Galche

 -Подписка по e-mail

 

 -Статистика

Статистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
Создан: 25.07.2010
Записей: 9637
Комментариев: 69613
Написано: 98642


Пикантный салат с куриным филе и маринованными опятами

Вторник, 14 Января 2025 г. 08:10 + в цитатник

Пикантный салат с куриным филе и маринованными опятами

Любители салатов могут приготовить вкусный пикантный салат, рецепт которого предлагаю. Блюдо готовится из обычных продуктов, если нет маринованных опят, замените их другими грибами. Этот салат подойдет и в будни, и в праздничные дни. Наверняка, это блюдо вам понравится.

РїРёРєР°РЅС‚РЅС‹Р№ СЃР°Р»Р°С‚ СЃ РєСѓСЂРёРЅ,Рј С„РёР»Рµ Рё РјР°СЂРёРЅРѕРІР°РЅРЅС‹РјРё РѕРїСЏС‚Р°РјРё 1 (600x422, 207Kb)

Ингредиенты:

- маринованные опята - 300 г
- куриное филе - 300 г
- огурцы свежие - 200 г
- картофель - 250 г
- лук - 1 шт.
- яйцо - 3 шт.
- майонез - 150 г
- зелень петрушки - 15 г
- соль, перец - по вкусу
РїРёРєР°РЅС‚РЅС‹Р№ СЃР°Р»Р°С‚ СЃ РєСѓСЂРёРЅ,Рј С„РёР»Рµ Рё РјР°СЂРёРЅРѕРІР°РЅРЅС‹РјРё РѕРїСЏС‚Р°РјРё 1Р° (600x428, 222Kb)

Приготовление:

Куриные грудки сварить в подсоленной воде до полной готовности. Потом нарезать на кусочки и разделить по волокнам на мелкие кусочки.

РїРёРєР°РЅС‚РЅС‹Р№ СЃР°Р»Р°С‚ СЃ РєСѓСЂРёРЅ,Рј С„РёР»Рµ Рё РјР°СЂРёРЅРѕРІР°РЅРЅС‹РјРё РѕРїСЏС‚Р°РјРё 2 (600x450, 214Kb)

Отварить картофель и яйца.

РїРёРєР°РЅС‚РЅС‹Р№ СЃР°Р»Р°С‚ СЃ РєСѓСЂРёРЅ,Рј С„РёР»Рµ Рё РјР°СЂРёРЅРѕРІР°РЅРЅС‹РјРё РѕРїСЏС‚Р°РјРё 3 (600x464, 214Kb)

Отваренный картофель нарезать небольшими кубиками. Мелкими кубиками - яйца, лук. Все подготовленные ингредиенты выложить в миску. Свежие огурцы вымыть, обсушить, нарезать кубиками и добавить в салат вместе с куриными грудками и маринованными опятами.

РїРёРєР°РЅС‚РЅС‹Р№ СЃР°Р»Р°С‚ СЃ РєСѓСЂРёРЅ,Рј С„РёР»Рµ Рё РјР°СЂРёРЅРѕРІР°РЅРЅС‹РјРё РѕРїСЏС‚Р°РјРё 4 (600x446, 225Kb)

Добавить зелень и заправить майонезом - тем, какой вы любите, в конце тщательно всё перемешать.

РїРёРєР°РЅС‚РЅС‹Р№ СЃР°Р»Р°С‚ СЃ РєСѓСЂРёРЅ,Рј С„РёР»Рµ Рё РјР°СЂРёРЅРѕРІР°РЅРЅС‹РјРё РѕРїСЏС‚Р°РјРё 5 (600x451, 221Kb)

Вот такой простой, очень вкусный и сытный салат.

РїРёРєР°РЅС‚РЅС‹Р№ СЃР°Р»Р°С‚ СЃ РєСѓСЂРёРЅ,Рј С„РёР»Рµ Рё РјР°СЂРёРЅРѕРІР°РЅРЅС‹РјРё РѕРїСЏС‚Р°РјРё 6 (600x448, 214Kb)

Приятного аппетита!
РїРёРєР°РЅС‚РЅС‹Р№ СЃР°Р»Р°С‚ СЃ РєСѓСЂРёРЅ,Рј С„РёР»Рµ Рё РјР°СЂРёРЅРѕРІР°РЅРЅС‹РјРё РѕРїСЏС‚Р°РјРё 1 (600x422, 207Kb)

Серия сообщений "мясные салаты (ч.3)":
Часть 1 - Салат "Леди Винтер" - вкусный, воздушный и красивый на вид
Часть 2 - Салат "Идеал" - сытный и вкусный
...
Часть 16 - Вкусный печеночный салат из 4-х ингредиентов
Часть 17 - Слоеный салат "Снежана" - вкусный и оригинальный
Часть 18 - Пикантный салат с куриным филе и маринованными опятами

Рубрики:  салаты
Метки:  

Процитировано 8 раз
Понравилось: 11 пользователям
Нравится

К дневнику Страницы: [1] [Новые]
 

О проекте