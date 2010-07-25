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Маринование лука - простые рецепты

Воскресенье, 12 Января 2025 г. 08:11 + в цитатник

Маринование лука - простые рецепты

Маринованный лук добавляет вкус и аромат в различные блюда. Если кто-то еще не знает, как замариновать лук (как и я), чтобы разнообразить приготовленное блюдо, несколько простых рецептов будут вам в помощь. Маринованный лук можно использовать для салатов, закусок и шашлыков.

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Классический рецепт

Ингредиенты: лук - 1 шт. (большая), уксус (9%) - 100 мл1 вода -  200 мл, сахар - 2 ст.л., соль по вкусу.

Приготовление:

Нарезать лук полукольцами. В кастрюле смешать воду, уксус, сахар и соль. Довести до кипения. Залить лук горячим маринадом и дать настояться 30 минут.

Рецепт с мацони и лимоном

Мацони - это кисломолочный продукт, приготовленный из свежего молока и небольшого количества кисломолочной базы, оригинальной закваски.

Ингредиенты: лук - 1 шт, мацони - 100 мл, сок половины лимона, соль, черный перец - по вкусу.

Приготовление:

Лук нарезать полукольцами, добавить мацони, лимонный сок, соль и перец. Хорошо перемешать и оставить на 30 минут.

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Огуречно-луковый маринад

Ингредиенты: лук - 1 шт., огурец - 1 шт., уксус 9% - 100 мл, вода - 100 мл, сахар - 1 ст.л., специи - по вкусу.

Приготовление:

Лук и огурец нарезать и перемешать. В отдельной миске смешать уксус, воду, сахар и специи. Залить овощи маринадом и дать настояться 1-2 часа.

Сладкий лук с пряностями

Ингредиенты: лук - 1 шт. (крупный), яблочный уксус - 100 мл, вода - 100 мл, мед - 2 ст.л., черный перец - 5 горошин, лавровый лист.

Приготовление:

Лук нарезать тонкими кольцами. Смешать остальные ингредиенты в кастрюле, довести до кипения. Залить лук горячей смесью и оставить на 1-2 часа.

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Быстрый рецепт маринованного лука

Ингредиенты: лук - 2 шт., вода холодная - 150 мл, укроп - 5 веточек, лед - 3 кубика, яблочный уксус - 60 мл, соль - 1 ч.л., сахар - 1 ст.л. черн,й перец молотый - по вкусу.

Приготовление:

Лук нарезать, сложить в контейнер и залить холодной водой с уксусом. Добавить лед, соль, сахар и накрыть крышкой на 15 минут.

Слить жидкость, всыпать черный перец, измельченный укроп и аккуратно перемешать.

Маринованный лук не только улучшает вкус блюд, но и делает их более аппетитными. Попробуйте разные варианты маринада, чтобы найти свой любимый.

Приятного аппетита!
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Рубрики:  кулинария/соусы, приправы (ч.1)
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Процитировано 12 раз
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