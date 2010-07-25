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Маринование лука - простые рецепты
Маринование лука - простые рецепты
Маринованный лук добавляет вкус и аромат в различные блюда. Если кто-то еще не знает, как замариновать лук (как и я), чтобы разнообразить приготовленное блюдо, несколько простых рецептов будут вам в помощь. Маринованный лук можно использовать для салатов, закусок и шашлыков.
Классический рецепт
Ингредиенты: лук - 1 шт. (большая), уксус (9%) - 100 мл1 вода - 200 мл, сахар - 2 ст.л., соль по вкусу.
Приготовление:
Нарезать лук полукольцами. В кастрюле смешать воду, уксус, сахар и соль. Довести до кипения. Залить лук горячим маринадом и дать настояться 30 минут.
Рецепт с мацони и лимоном
Мацони - это кисломолочный продукт, приготовленный из свежего молока и небольшого количества кисломолочной базы, оригинальной закваски.
Ингредиенты: лук - 1 шт, мацони - 100 мл, сок половины лимона, соль, черный перец - по вкусу.
Приготовление:
Лук нарезать полукольцами, добавить мацони, лимонный сок, соль и перец. Хорошо перемешать и оставить на 30 минут.
Огуречно-луковый маринад
Ингредиенты: лук - 1 шт., огурец - 1 шт., уксус 9% - 100 мл, вода - 100 мл, сахар - 1 ст.л., специи - по вкусу.
Приготовление:
Лук и огурец нарезать и перемешать. В отдельной миске смешать уксус, воду, сахар и специи. Залить овощи маринадом и дать настояться 1-2 часа.
Сладкий лук с пряностями
Ингредиенты: лук - 1 шт. (крупный), яблочный уксус - 100 мл, вода - 100 мл, мед - 2 ст.л., черный перец - 5 горошин, лавровый лист.
Приготовление:
Лук нарезать тонкими кольцами. Смешать остальные ингредиенты в кастрюле, довести до кипения. Залить лук горячей смесью и оставить на 1-2 часа.
Быстрый рецепт маринованного лука
Ингредиенты: лук - 2 шт., вода холодная - 150 мл, укроп - 5 веточек, лед - 3 кубика, яблочный уксус - 60 мл, соль - 1 ч.л., сахар - 1 ст.л. черн,й перец молотый - по вкусу.
Приготовление:
Лук нарезать, сложить в контейнер и залить холодной водой с уксусом. Добавить лед, соль, сахар и накрыть крышкой на 15 минут.
Слить жидкость, всыпать черный перец, измельченный укроп и аккуратно перемешать.
Маринованный лук не только улучшает вкус блюд, но и делает их более аппетитными. Попробуйте разные варианты маринада, чтобы найти свой любимый.
Приятного аппетита!
|Рубрики:
|кулинария/соусы, приправы (ч.1)
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