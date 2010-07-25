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Салат "Ирландский" - вкусный, быстрый и аппетитный
Салат "Ирландский" - вкусный, быстрый и аппетитный
Осталось несколько дней до наступления нового года и в каждой семье уже начинаются приготовления к этому празднику. Это время кулинарных экспериментов и изысканных угощений. Если вы хотите удивить гостей чем-то необычным, попробуйте приготовить салат "Ирландский. Он прост в приготовлении. Его основа - свежие и сытные продукты, а сочетание вкусов поражает своей гармонией.
Ингредиенты:
- картофель (сваренный в мундире) - 3 шт.
- яйцо - 3 шт.
- лосось слабосоленый (или форель) - 150 г
- сыр сливочный (типа "Филадельфия") - 100 г
- зеленый лук - 3 - 4 пера
- сметана (или йогурт натуральный) - 2 ст.л.
- горчица зернистая - 1 ч.л.
- листья шпината или салата - для украшения
- соль, перец - по вкусу
Приготовление:
Картофель отварить в мундире, а после остудить и почистить. После его нарезать мелкими кубиками. Картофель придаст салату плотную основу и легкий "деревенский" акцент.
Яйца отварить вкрутую, а после почистить и мелко нарезать. Оставить немного желтка для украшения.
Слабосоленый лосось нарезать небольшими ломтиками. Если предпочитаете более мягкий вкус, можно использовать форель или даже копченую семгу.
Приготовление соуса: в небольшой миске смешать сливочный сыр, сметану и зернистую горчицу. Добавить щепотку соли и перца. Соус должен быть кремовым и слегка пикантным.
В сервировочное блюдо выложите салат слоями:
Каждый слой немного утрамбовать и покрыть тонким слоем соуса.
На верхний слой выложить листья шпината или салата. Посыпать мелко нарезанным зеленым луком и тертым желтком. При желании украсить ломтиками рыбы и зернами горчицы.
Перед подачей дать салату настояться в холодильнике 30 - 40 минут - вкус станет насыщенным.
Готовый салат подать на стол. Его также можно приготовить порционно. выкладывая слои в кулинарное кольцо. Это создаст эффектный внешний вид.
Приятного аппетита!
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