Салат "Ирландский" - вкусный, быстрый и аппетитный

Осталось несколько дней до наступления нового года и в каждой семье уже начинаются приготовления к этому празднику. Это время кулинарных экспериментов и изысканных угощений. Если вы хотите удивить гостей чем-то необычным, попробуйте приготовить салат "Ирландский. Он прост в приготовлении. Его основа - свежие и сытные продукты, а сочетание вкусов поражает своей гармонией.

Ингредиенты:

- картофель (сваренный в мундире) - 3 шт.

- яйцо - 3 шт.

- лосось слабосоленый (или форель) - 150 г

- сыр сливочный (типа "Филадельфия") - 100 г

- зеленый лук - 3 - 4 пера

- сметана (или йогурт натуральный) - 2 ст.л.

- горчица зернистая - 1 ч.л.

- листья шпината или салата - для украшения

- соль, перец - по вкусу

Приготовление:

Картофель отварить в мундире, а после остудить и почистить. После его нарезать мелкими кубиками. Картофель придаст салату плотную основу и легкий "деревенский" акцент.

Яйца отварить вкрутую, а после почистить и мелко нарезать. Оставить немного желтка для украшения.

Слабосоленый лосось нарезать небольшими ломтиками. Если предпочитаете более мягкий вкус, можно использовать форель или даже копченую семгу.

Приготовление соуса: в небольшой миске смешать сливочный сыр, сметану и зернистую горчицу. Добавить щепотку соли и перца. Соус должен быть кремовым и слегка пикантным.

В сервировочное блюдо выложите салат слоями:

- первый слой: картофель (слегка смазать соусом);

- следующий слой: яйца.;

- третий слой: лосось.

Каждый слой немного утрамбовать и покрыть тонким слоем соуса.

На верхний слой выложить листья шпината или салата. Посыпать мелко нарезанным зеленым луком и тертым желтком. При желании украсить ломтиками рыбы и зернами горчицы.

Перед подачей дать салату настояться в холодильнике 30 - 40 минут - вкус станет насыщенным.

Готовый салат подать на стол. Его также можно приготовить порционно. выкладывая слои в кулинарное кольцо. Это создаст эффектный внешний вид.

Приятного аппетита!