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Рулет "Подарочный" с нежным кремом

Четверг, 19 Декабря 2024 г. 08:10 + в цитатник

Рулет "Подарочный" с нежным кремом

Вкусный рулет с арахисом и нежным кремом приготовить несложно. Красивый десерт понравится всем, он отлично подходит к праздничному столу. Благодарность авторам данного рецепта. Хотите его приготовить, тогда сохраняйте рецепт для себя.

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Ингредиенты:

- мука - 120 г
- яйцо - 5 шт. (белки + желтки)
- сахар - 120 г
- соль - 0,5 ч.л.
- разрыхлитель - 0,5 ч.л.
- ванильный сахар - 1 ч.л.
- растительное масло - 20 мл
- молоко - 20 мл
Для крема:
- сахар - 160 г
- яйцо - 1 шт.
- кукурузный крахмал (мука) - 1 ст.л.
- молоко - 120 мл
- ванильный сахар - 1 ч.л.
- сливочное масло (размягченное) - 180 г
- коньяк - 1 ч.л. или пару капель ромовой эссенции (по желанию)
Для сиропа (пропитки):
- сахар - 40 г
- вода - 60 мл
- коньяк - 1 ч.л. или пару капель ромовой эссенции (по желанию)
Для украшения:
- арахис (жареный) - 200 г
- сахарная пудра - 1 ст.л.
Приготовление:
Приготовить крем: в сотейнике перемешать сахар, ванильный сахар, кукурузный крахмал (мука) и яйцо в однородную массу. Добавить молоко, перемешать и поставить на огонь. Довести до кипения, после начала кипения варить 1-2 минуты до загустения. Снять с огня и остудить.
Мягкое масло взбить миксером. Во взбитое масло постепенно, порциями добавить остывшую заварную основу и взбить до однородности. По желанию можно добавить ром или коньяк (1-2 ч.л.), чтобы сделать вкус крема более насыщенным и интересным. Крем готов.
Разогреть духовку до 190С.
Приготовление бисквитного коржа: отделить яичные белки от желтков. К белкам добавить соль и взбить миксером до мягкой пышной пены. После добавить ванильный сахар и небольшими порциями всыпать сахар, продолжать взбивать до крепких пиков и полного растворения сахара.
Яичные желтки, добавить по одному к взбитым белкам и взбить до однородной массы. Влить растительное масло, молоко, перемешать.
Муку смешать с разрыхлителем и просеять в яичную массу. Размешать аккуратно, в одном направлении снизу вверх, чтобы не было мучных комочков и сохранить пышную массу взбитых белков.

Противень (размер34х41) застелить пергаментной бумагой для выпечки. Вылить тесто и аккуратно разровнять, чтобы слой теста был ровный. Выпекать бисквит при температуре 190С 12 - 15 минут. Тесто при нажатии пальцем будет пружинить, вверх сухой, значит бисквит готов. Достать его из духовки и дать остыть.

Приготовить сироп для пропитки бисквита: смешать в сотейнике сахар и воду. Поставить сотейник на плиту и довести до кипения, снять с плиты и дать остыть.

Остывший бисквит перевернуть на чистый лист пергаментной бумаги, аккуратно снять бумагу, ножом подрезать края. Пропитать бисквит сиропом по всей поверхности.

Выложить крем на бисквит. 1/3 часть крема отложить, он понадобится для верха рулета.

С помощью бумаги свернуть в рулет. После убрать его в холодильник на 2 часа для стабилизации крема.

По истечению времени смазать бока и верх рулета отложенным кремом. Украсить арахисом. Равномерно распределить орехи поверх крема и аккуратно прижать их, чтобы потом они не сильно осыпалась.

Посыпать сверху сахарной пудрой. Поставить готовый рулет на несколько часов в холодильник, чтобы он пропитался и хорошо охладился.

Готовый рулет подать на стол.

Приятного аппетита!
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Часть 30 - Рулет "Подарочный" с нежным кремом

Рубрики:  рецепты
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