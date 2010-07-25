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Рулет "Подарочный" с нежным кремом
Рулет "Подарочный" с нежным кремом
Вкусный рулет с арахисом и нежным кремом приготовить несложно. Красивый десерт понравится всем, он отлично подходит к праздничному столу. Благодарность авторам данного рецепта. Хотите его приготовить, тогда сохраняйте рецепт для себя.
Ингредиенты:
Противень (размер34х41) застелить пергаментной бумагой для выпечки. Вылить тесто и аккуратно разровнять, чтобы слой теста был ровный. Выпекать бисквит при температуре 190С 12 - 15 минут. Тесто при нажатии пальцем будет пружинить, вверх сухой, значит бисквит готов. Достать его из духовки и дать остыть.
Приготовить сироп для пропитки бисквита: смешать в сотейнике сахар и воду. Поставить сотейник на плиту и довести до кипения, снять с плиты и дать остыть.
Остывший бисквит перевернуть на чистый лист пергаментной бумаги, аккуратно снять бумагу, ножом подрезать края. Пропитать бисквит сиропом по всей поверхности.
Выложить крем на бисквит. 1/3 часть крема отложить, он понадобится для верха рулета.
С помощью бумаги свернуть в рулет. После убрать его в холодильник на 2 часа для стабилизации крема.
По истечению времени смазать бока и верх рулета отложенным кремом. Украсить арахисом. Равномерно распределить орехи поверх крема и аккуратно прижать их, чтобы потом они не сильно осыпалась.
Посыпать сверху сахарной пудрой. Поставить готовый рулет на несколько часов в холодильник, чтобы он пропитался и хорошо охладился.
Готовый рулет подать на стол.
Приятного аппетита!
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