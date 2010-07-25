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Салат "Зимний" с необычным вкусом
Салат "Зимний" с необычным вкусом
Есть много рецептов салатов простых и легких по приготовлению. Особенно они выручают тех, кто часто не располагает свободным временем. Один из таких можете приготовить и вы. Обычный набор продуктов, а подойдет он и в будни, и праздничные дни.
Ингредиенты:
Приготовление:
Яблоко очистить от семенных камер и кожуры.
Подготовленные продукты: филе сельди, яблоко, соленые огурцы, отваренные картофель и морковь нарезать кубиками одного размера.
Серия сообщений "рыбные салаты":
Часть 1 - Салат "Легкий"
Часть 2 - Салат с пекинской капустой
...
Часть 46 - "Ленивая" селедка "под шубой"
Часть 47 - Салат с крабовыми палочками и морковью по-корейски - вкусное пикантное блюдо
Часть 48 - Салат "Зимний" с необычным вкусом
Часть 49 - Салат "Ирландский" - вкусный, быстрый и аппетитный
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