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Салат "Зимний" с необычным вкусом

Пятница, 13 Декабря 2024 г. 08:08 + в цитатник

Салат "Зимний" с необычным вкусом

Есть много рецептов салатов простых и легких по приготовлению. Особенно они выручают тех, кто часто не располагает свободным временем. Один из таких можете приготовить и вы. Обычный набор продуктов, а подойдет он и в будни, и праздничные дни.

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Ингредиенты:

- филе селедки - 300 г
- картофель отварной - 2 шт.
- морковь (вареная) - 2 шт.
- огурцы соленые - 1 шт.
- яблоки - 1 шт.
- зелень - 2 - 3 веточки
- майонез - по вкусу
- смесь перцев - по вкусу

Приготовление:

Яблоко очистить от семенных камер и кожуры.

Подготовленные продукты: филе сельди, яблоко, соленые огурцы, отваренные картофель и морковь нарезать кубиками одного размера.

Все продукты выложить в салатницу, полить майонезом. Зелень использовать Для украшения использовать зелень.
Готовый салат подать на стол.
Приятного аппетита!
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Рубрики:  салаты
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