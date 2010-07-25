Легкий салат "Чайка" из простых ингредиентов

Этот салат можно приготовить всего за несколько минут, при условии, если уже имеются сваренные вкрутую яйца. Для приготовления понадобятся самые обычные продукты. Его можно приготовить на любой праздничный стол или просто для того, чтобы разнообразить ежедневный обед или ужин. В нем всего три основных ингредиента.

Ингредиенты:

яйцо (сваренное вкрутую) - 4 - 5 шт.

зеленый горошек консервированный - 1 банка (250 мл)

сыр (любой твердого сорта (можно даже плавленый или колбасный) - 200 г

лук (лучше белый или фиолетовый) - 1 шт. (небольшая)

Для заправки:

майонез или сметана - по вкусу

соль - по вкусу

PS: по желанию можно добавить свежие или маринованные огурцы.

Приготовление:

Лук мелко нарезать и ошпарить кипятком, чтобы неприятная луковая горчинка не портила вкус салата.

Яйца и огурцы (если есть) нарезать мелкими кубиками, размер которых должен быть примерно с горошину.

Сыр также нарезать небольшими кубиками, а можно упростить процесс, натереть его на крупной терке.

Все подготовленные ингредиенты выложить в салатник, добавить майонез или сметану и хорошо перемешать.

Готовый салат подать па стол.