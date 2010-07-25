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Слоеный салат "Снежана" - вкусный и оригинальный

Пятница, 06 Декабря 2024 г. 08:00 + в цитатник

Слоеный салат "Снежана" - вкусный и оригинальный

Салат прекрасно сочетает в себе вкусовые нотки сладости, кислинки и нежности. Он имеет яркий внешний вид и уникальный вкус, который способен удовлетворить всех. Куриное филе, являясь источником белка, делает салат питательным и сытным. А яблоки добавляют свежесть, легкость и некоторую кислинку, что создает гармоничное сочетание. Этот салат можно отнести к универсальным блюдам, он подходит как для праздничного стола, так и для семейного ужина и повседневного питания.

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Ингредиенты:

- куриное филе - 1 шт.
- яйцо - 5 шт.
- яблоко - 1 шт.
- морковь - 1 шт.
- сыр - 100 г
- чеснок - 1 зубч.
- кунжут (жареный) - по вкусу
- майонез - 2 ст.л.

Приготовление:

Куриное филе нарезать небольшими кусочками, обжарить его в сковороде на растительном масле до золотистого цвета. Посолить и поперчить.

Пока мясо остывает, натереть на крупной терке морковь и добавить к ней через пресс зубчик чеснока. Заправить морковь с чесноком майонезом и перемешать.

Яйца сварить, остудить и затем разделить их на желтки и белки. Натереть желтки на мелкой терке, а белки на крупной. Также на крупной терке натереть яблоко, а на мелкой сыр.

Все приготовленные ингредиенты выложить в салатник слоями:

- первый слой куриное филе, смазать майонезом;
- следующий слой - сыр;
- третий слой - морковь;
- четвертый слой - желтки, смазать майонезом;
- после выложить натертые яблоки, смазать их майонезом;
- верхний слой - белки, на них нанести сеточку из майонеза.

Верхушку салата посыпать жареным кунжутом. Готовый салат убрать в холодильник на 3 часа, чтобы он пропитался.

Приятного аппетита!
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Рубрики:  салаты
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