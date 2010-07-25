Сделала кнопки с верхней Панели, на всякий пожарный...))) ...Делаем кнопку Нравится для каждого поста - (0)
Делаем кнопку Нравится для каждого поста ...Ленивые пельмени: они настолько ленивые, что даже тесто раскатывать не надо - (0)
Ленивые пельмени: они настолько ленивые, что даже тесто раскатывать не надо По вкусу ленивые пе...Полезные программы для авторов - (0)
Полезные программы для авторов Программы для выявления ошибок: https:/...Создаём картинки по вашему запросу онлайн - (0)
Создаём картинки по вашему запросу онлайн Здравствуйте... Сегодня интересная подсказка в сов...
|
Слоеный салат "Снежана" - вкусный и оригинальный
Слоеный салат "Снежана" - вкусный и оригинальный
Салат прекрасно сочетает в себе вкусовые нотки сладости, кислинки и нежности. Он имеет яркий внешний вид и уникальный вкус, который способен удовлетворить всех. Куриное филе, являясь источником белка, делает салат питательным и сытным. А яблоки добавляют свежесть, легкость и некоторую кислинку, что создает гармоничное сочетание. Этот салат можно отнести к универсальным блюдам, он подходит как для праздничного стола, так и для семейного ужина и повседневного питания.
Ингредиенты:
Приготовление:
Куриное филе нарезать небольшими кусочками, обжарить его в сковороде на растительном масле до золотистого цвета. Посолить и поперчить.
Пока мясо остывает, натереть на крупной терке морковь и добавить к ней через пресс зубчик чеснока. Заправить морковь с чесноком майонезом и перемешать.
Яйца сварить, остудить и затем разделить их на желтки и белки. Натереть желтки на мелкой терке, а белки на крупной. Также на крупной терке натереть яблоко, а на мелкой сыр.
Все приготовленные ингредиенты выложить в салатник слоями:
Верхушку салата посыпать жареным кунжутом. Готовый салат убрать в холодильник на 3 часа, чтобы он пропитался.
Приятного аппетита!
Серия сообщений "мясные салаты (ч.3)":
Часть 1 - Салат "Леди Винтер" - вкусный, воздушный и красивый на вид
Часть 2 - Салат "Идеал" - сытный и вкусный
...
Часть 15 - Пикантный салат - вкусный и аппетитный
Часть 16 - Вкусный печеночный салат из 4-х ингредиентов
Часть 17 - Слоеный салат "Снежана" - вкусный и оригинальный
|Рубрики:
|салаты
|« Пред. запись — К дневнику — След. запись »
|Страницы: [1] [Новые]