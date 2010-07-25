Банановый брауни - простой десерт

Нет времени или необходимых продуктов для приготовления какого-нибудь сложного лакомства, тогда можно воспользоваться рецептом бананового брауни. Приготовление простое и быстрое, минимальное количество ингредиентов. Десерт получается вкусным, пористым и имеет нас,щенный шоколадный вкус. Попробуйте приготовить. Можно использовать переспевшие бананы, которые очень сладкие и ароматные.



Ингредиенты:

бананы (спелые) - 3 шт.

какао-порошок - 60 г

яйцо - 3 шт.

разрыхлитель - 1 ч.л. (с горкой)

цедра апельсина - 1 ч.л.

Приготовление:

В чаше блендера соединить бананы, яйца, какао и разрыхлитель. Взбить погружным блендером до однородной консистенции (примерно 2 минуты).

В получившуюся массу добавить апельсиновую цедру и перемешать лопаткой.

Тесто вылить в силиконовую форму диаметрам 16 см (смазывать ничем не нужно), равномерно распределить по форме и отправить в разогретую до 170С духовку на 40 - 45 минут. Если форма будет большего диаметра, тогда брауни получится невысокий. Готовность брауни проверить деревянной шпажкой, она должна быть сухой

Пока брауни горячий, переложить его на решетку и дать остыть.

Остывший брауни покрыть растопленным шоколадом (горьким, молочным или белым) и подать к столу.

Приятного аппетита!

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