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Банановый брауни - простой десерт
Банановый брауни - простой десерт
Нет времени или необходимых продуктов для приготовления какого-нибудь сложного лакомства, тогда можно воспользоваться рецептом бананового брауни. Приготовление простое и быстрое, минимальное количество ингредиентов. Десерт получается вкусным, пористым и имеет нас,щенный шоколадный вкус. Попробуйте приготовить. Можно использовать переспевшие бананы, которые очень сладкие и ароматные.
Ингредиенты:
Приготовление:
В чаше блендера соединить бананы, яйца, какао и разрыхлитель. Взбить погружным блендером до однородной консистенции (примерно 2 минуты).
В получившуюся массу добавить апельсиновую цедру и перемешать лопаткой.
Тесто вылить в силиконовую форму диаметрам 16 см (смазывать ничем не нужно), равномерно распределить по форме и отправить в разогретую до 170С духовку на 40 - 45 минут. Если форма будет большего диаметра, тогда брауни получится невысокий. Готовность брауни проверить деревянной шпажкой, она должна быть сухой
Пока брауни горячий, переложить его на решетку и дать остыть.
Остывший брауни покрыть растопленным шоколадом (горьким, молочным или белым) и подать к столу.
Приятного аппетита!
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Серия сообщений "десерты (ч.3)":
Часть 1 - Десерт "Зимние вишни" - вкусно, быстро, просто (без выпечки)
Часть 2 - Приготовление заварного белкового крема для десертов
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Часть 11 - Банановый десерт - вкусное лакомство
Часть 12 - Банановое суфле - нежный десерт
Часть 13 - Банановый брауни - простой десерт
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