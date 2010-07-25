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Банановый брауни - простой десерт

Четверг, 05 Декабря 2024 г. 07:57 + в цитатник

Банановый брауни - простой десерт

Нет времени или необходимых продуктов для приготовления какого-нибудь сложного лакомства, тогда можно воспользоваться рецептом бананового брауни. Приготовление простое и быстрое, минимальное количество ингредиентов. Десерт получается вкусным, пористым и имеет нас,щенный шоколадный вкус. Попробуйте приготовить. Можно использовать переспевшие бананы, которые очень сладкие и ароматные.
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Ингредиенты:

  • бананы (спелые) - 3 шт.
  • какао-порошок - 60 г
  • яйцо - 3 шт.
  • разрыхлитель - 1 ч.л. (с горкой)
  • цедра апельсина - 1 ч.л.

Приготовление:

В чаше блендера соединить бананы, яйца, какао и разрыхлитель. Взбить погружным блендером до однородной консистенции (примерно 2 минуты).

В получившуюся массу добавить апельсиновую цедру и перемешать лопаткой.

Тесто вылить в силиконовую форму диаметрам 16 см (смазывать ничем не нужно), равномерно распределить по форме и отправить в разогретую до 170С духовку на 40 - 45 минут. Если форма будет большего диаметра, тогда брауни получится невысокий. Готовность брауни проверить деревянной шпажкой, она должна быть сухой

Пока брауни горячий, переложить его на решетку и дать остыть.

Остывший брауни покрыть растопленным шоколадом (горьким, молочным или белым) и подать к столу.

Приятного аппетита!

Смотреть видео:



Серия сообщений "десерты (ч.3)":
Часть 1 - Десерт "Зимние вишни" - вкусно, быстро, просто (без выпечки)
Часть 2 - Приготовление заварного белкового крема для десертов
...
Часть 11 - Банановый десерт - вкусное лакомство
Часть 12 - Банановое суфле - нежный десерт
Часть 13 - Банановый брауни - простой десерт

Рубрики:  кулинария
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