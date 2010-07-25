Салат "Наргиз" - просто, быстро и вкусно

предлагаю вашему вниманию легкий и быстрый рецепт салата. Благодаря своему составу, в который входят помидоры, кисло-сладкое яблоко и полутвердый сыр, блюдо получается не только вкусным, но и полезным. Салат низкокалорийный, его можно подавать на ужин или в качестве перекуса в течение дня. Для заправки использовать сметану с низким процентом жирности или натуральный йогурт. По желанию в салат можно добавить чеснок и любимую зелень, они придадут блюду пикантную нотку.

Ингредиенты:

помидоры - 1 - 2 шт.

яблоко - 1 шт.

сыр полутвердый - 50 г

чеснок - 2 зубч.

сметана ( натуральный йогурт) - 50 г

зелень любая - по желанию

Приготовление:

Полутвердый сыр измельчить на терке с крупным полотном. Для рецепта подойдет чеддер, гауда, сливочный или голландский сыр.

Помидоры помыть, порезать тонкими дольками. Если вы используете томаты небольшого размера, возьмите несколько штук. Кисло-сладкое яблоко очистить от кожуры, удалить сердцевину с семенами. Измельчить его на крупной терке. Чтобы яблоко не потемнело, его можно сбрызнуть лимонным соком.

В глубоком салатнике соединить, тертый сыр, помидоры и яблоко. Чтобы придать салату пикантную нотку, можно добавить пропущенные через пресс зубчики чеснока. Заправить салат сметаной или натуральным йогуртом.

Аккуратно перемешать салат, добиваясь однородной консистенции. Подавать салат сразу после приготовления, украсив свежей зеленью.