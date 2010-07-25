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Салат "Наргиз" - просто, быстро и вкусно
Салат "Наргиз" - просто, быстро и вкусно
предлагаю вашему вниманию легкий и быстрый рецепт салата. Благодаря своему составу, в который входят помидоры, кисло-сладкое яблоко и полутвердый сыр, блюдо получается не только вкусным, но и полезным. Салат низкокалорийный, его можно подавать на ужин или в качестве перекуса в течение дня. Для заправки использовать сметану с низким процентом жирности или натуральный йогурт. По желанию в салат можно добавить чеснок и любимую зелень, они придадут блюду пикантную нотку.
Ингредиенты:
Приготовление:
Полутвердый сыр измельчить на терке с крупным полотном. Для рецепта подойдет чеддер, гауда, сливочный или голландский сыр.
Помидоры помыть, порезать тонкими дольками. Если вы используете томаты небольшого размера, возьмите несколько штук. Кисло-сладкое яблоко очистить от кожуры, удалить сердцевину с семенами. Измельчить его на крупной терке. Чтобы яблоко не потемнело, его можно сбрызнуть лимонным соком.
В глубоком салатнике соединить, тертый сыр, помидоры и яблоко. Чтобы придать салату пикантную нотку, можно добавить пропущенные через пресс зубчики чеснока. Заправить салат сметаной или натуральным йогуртом.
|Рубрики:
|салаты/овощные салаты, салаты с макаронными изделиями
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