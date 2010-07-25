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Салат "Наргиз" - просто, быстро и вкусно

Понедельник, 15 Мая 2023 г. 07:54 + в цитатник

Салат "Наргиз" - просто, быстро и вкусно

предлагаю вашему вниманию легкий и быстрый рецепт салата. Благодаря своему составу, в который входят помидоры, кисло-сладкое яблоко и полутвердый сыр, блюдо получается не только вкусным, но и полезным. Салат низкокалорийный, его можно подавать на ужин или в качестве перекуса в течение дня. Для заправки использовать сметану с низким процентом жирности или натуральный йогурт. По желанию в салат можно добавить чеснок и любимую зелень, они придадут блюду пикантную нотку.

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Ингредиенты:

  •  

    помидоры - 1 - 2 шт.

     

  •  

    яблоко - 1 шт.

     

  •  

    сыр полутвердый -  50 г

     

  •  

    чеснок - 2 зубч.

     

  •  

    сметана ( натуральный йогурт) - 50 г
  • зелень любая - по желанию

Приготовление:

Полутвердый сыр измельчить на терке с крупным полотном. Для рецепта подойдет чеддер, гауда, сливочный или голландский сыр.

Помидоры помыть, порезать тонкими дольками. Если вы используете томаты небольшого размера, возьмите несколько штук. Кисло-сладкое яблоко очистить от кожуры, удалить сердцевину с семенами. Измельчить его на крупной терке. Чтобы яблоко не потемнело, его можно сбрызнуть лимонным соком.

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В глубоком салатнике соединить, тертый сыр, помидоры и яблоко. Чтобы придать салату пикантную нотку, можно добавить пропущенные через пресс зубчики чеснока. Заправить салат сметаной или натуральным йогуртом.

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Аккуратно перемешать салат, добиваясь однородной консистенции. Подавать салат сразу после приготовления, украсив свежей зеленью.
Приятного аппетита!
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Рубрики:  салаты/овощные салаты, салаты с макаронными изделиями
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Процитировано 9 раз
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